La hija de Manolo Zarzo, a Beatriz Cortázar: "Me he enterado de la muerte de mi padre por un amigo y me han dicho que no vaya al tanatorio"

La muerte del actor Manolo Zarzo, a los 93 años, no es que fuera una noticia esperada, pero dadas las circunstancias de su avanzada edad y de los últimos problemas de salud que había padecido, ha supuesto el final de una larga vida de un hombre que ya forma parte de la historia cinematográfica de nuestro país. Aunque en los últimos años estaba bastante apartado de los medios, no hace mucho, recibió un galardón y fue una de sus últimas apariciones públicas.

Zarzo deja una viuda, cinco hijos y dos nietos. También una situación familiar bastante fracturada y es que es su primogénita, la también actriz Flavia Zarzo, me asegura: "Hasta la fecha he estado callada por respeto a mi padre, pero ya no tengo porque callar más. No hay derecho a que me avise un amigo de la muerte de mi padre y tenga que llamar a todos mis hermanos para que me lo confirmen".

Envuelta en un mar de lágrimas y con una voz con la que no puede evitar emocionarse, explica: "Nadie se ponía al teléfono hasta que después de varios intentos me han dicho que efectivamente falleció el lunes a las 8:00 de la tarde. ¡Y yo me he enterado hoy martes a las 10:00 de la mañana!", exclama Flavia, que está muy tocada con esta pérdida.

"No solo no me han avisado de su final sino que yo el domingo me fui a mi casa de Tavernes convencida de que mi padre estaba bien y sin que nadie me hubiera dicho que llevaba unos días bastante revuelto. Estaban todos muy preocupados. Desde que mi padre se casó con Pili ya nada fue igual entre nosotros".

Y recuerda: "En estos últimos 30 años no hemos pasado ni unas solas Navidades al lado de mi padre. Es muy duro, pero es mi verdad. He callado porque no quería que se llevara más disgustos, pero ahora me siento libre para decir lo que quiera y más tras ver cómo se han portado con su muerte. Si hasta me han dicho que no hacía falta que viajara a Madrid ni que fuera al tanatorio".

Su indignación es grande: "¡Pero cómo me pueden decir esa barbaridad yo que soy su primogenita y la madre de su primer nieto! ¡Y me dicen que no vaya al tanatorio! Claro que voy a estar. Me he tenido que enterar por otras personas que el velatorio se ha colocado en el tanatorio de Pozuelo de Alarcón y allí pienso estar junto a mi padre".

Y nos cuenta Flavia: "No sé qué tienen pensado hacer con sus restos, pero mi padre tiene un panteón donde están otros miembros de nuestra familia. Lo que tengo clarísimo es que no me van a dejar absolutamente nada de su herencia. Lo único que me queda de mi padre son las fotografías que aparecen en Google".

La actriz conversa con nosotros mientras viaja en el AVE Valencia-Madrid y, a lo largo del trayecto, se emociona en varios momentos, recordando muchas anécdotas, tristes y alegres, de la vida de un padre al que siempre quiso muchísimo. Y eso que era de una mentalidad de otra época. "Piensa que mi padre tenía 93 años y, como yo le decía en broma, era más franquista que Franco", recuerda Flavia, intentando quedarse con los buenos momentos.