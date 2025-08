Jennifer Aniston lanza el champú en seco definitivo: así es el nuevo 'Power Perfect' de su marca LolaVie

El secreto para un pelo limpio, fresco y con volumen sin pasar por la ducha tiene nuevo nombre... y lo firma la melena más icónica de Hollywood (y casi del mundo entero). Desde que Jennifer Aniston lanzó su firma de cuidado capilar LolaVie, el universo beauty se ha rendido a la que es una propuesta que reúne lo mejor de la ciencia limpia, el autocuidado consciente y la experiencia de quien ha pasado más de tres décadas bajo los focos. Su nuevo lanzamiento, el 'Power Perfect Dry Shampoo', confirma que la reina del pelo soñado sabe exactamente lo que queremos.

Este champú en seco de nueva generación promete refrescar el cuero cabelludo, aportar volumen, eliminar la grasa y dejar el cabello suelto y con movimiento, sin residuos ni esa sensación empolvada que dejan otros productos similares. Y lo consigue gracias a una fórmula innovadora que, como es habitual en LolaVie, es vegana, libre de siliconas, sulfatos, parabenos y ftalatos, y está enriquecida con ingredientes botánicos que cuidan tanto el cabello como el cuero cabelludo.

Jennifer lo ha descrito como su "salvavidas entre lavados, cuando no hay tiempo pero sí ganas de sentirse bien". El spray incorpora una tecnología de absorción de sebo con efecto flexible, que no apelmaza ni reseca, sino que revitaliza la melena en segundos. El resultado es ese look effortless con el que Aniston ha conquistado generaciones.

Además, el Power Perfect Dry Shampoo mantiene la estética elegante y minimalista de la marca: envase limpio, fórmula transparente y filosofía honesta. Un gesto rápido y práctico que se alinea con los nuevos ritmos de vida, donde el autocuidado no tiene por qué ser complejo, pero sí efectivo.

Con este lanzamiento, LolaVie vuelve a posicionarse como una firma inteligente, intuitiva y profundamente personal. Porque si hay alguien que sabe lo que funciona -dentro y fuera del set-, esa es Jennifer Aniston. Y si su melena habla, nosotras escuchamos aunque claro, seguimos pidiendo (casi a gritos) poder adquirir cómodamente sus productos en España (online se puede pero implica costos extra, demoras aduaneras y demás vicisitudes ) mientras, lo seguimos manifestando y la seguimos admirando porque todo lo que hace, no deja indiferente y su marca de belleza y cuidado capilar está más que consolidada porque más allá de ser suya (con todo lo que ello implica) se trata de una firma con productos de calidad, respetuoso con el entorno y los seres vivos y a precios razonables, algo que se agradece y mucho.