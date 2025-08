Ni en la cabeza ni al cuello: las tendencias para este verano 2025 indican que esta es la mejor forma de lucir tu pañuelo

Uno de los accesorios de moda con más posibilidades es el pañuelo. A la cabeza, en forma de coletero, a modo de cinturón, al cuello, en el bolso, en la muñeca... Podría decirse que hay tantas formas de lucirlo como estampados y colores. El paso del tiempo nos vuelve a recordar que las tendencias vuelven una y otra vez. ¿Quién no recuerda esa forma tan característica en la que Grace Kelly lucía con estilo el pañuelo?

Ahora bien, una de las más originales y que últimamente estamos viendo tanto en la pasarela como en la calle es la de colocárselo a la cintura. Y no, no me refiero a modo cinturón, dentro de las trabillas del pantalón, sino encima de faldas y vestidos. Y si los expertos dicen que esta es la forma más 'trendy' de lucirlo, habrá que hacerles caso.

Alerta tendencia: el pañuelo a la cintura

Colocarse el pañuelo atado a la cintura es uno de esos gestos que automáticamente eleva un look simple y lo convierte en uno mucho más elaborado, sofisticado, pero con ese aire relajado que caracterizan a la gran mayoría de estilismos veraniegos. Como hemos comentado anteriormente, en moda pocas cosas quedan por inventar, y esta forma de lucir este accesorio no es nueva ni mucho menos, ya podíamos verla durante los años 80 y 90 en las calles.

Es bien sabido por todos que este accesorio es una declaración de intenciones y que puede ser el reflejo de nuestra personalidad. Los hay más sencillos, con estampados clásicos, otros con colores vibrantes y formas extravagantes. Sea como sea, lo que está claro es que los pañuelos aportan color, textura y movimiento a esas prendas que igual ya no sabías como combinar de forma distinta.

Y precisamente uno de los puntos positivos de esta 'microtendencia' es que no es necesario comprar ninguna prenda más o cinturón, sino que podemos reutilizar esos pañuelos que quizás estaban cogiendo algo de polvo en el armario. Pero si optas por hacerte con alguno de nueva temporada, siempre habrá tiempo de seguir experimentando con él y aprovechar para introducirlo en tus conjuntos.