Los 4 pilares esenciales para lucir unas piernas bonitas este verano (y siempre)

Me encanta la sensación del sol y la brisa rozando mis piernas. Es uno de los símbolos sensoriales que me hacen sentir liberada. Un gesto da la bienvenida al verano y que permite que la piel respire, se nutra de vitamina D y se vea más luminosa. Aunque con el paso de los años, debo confesar que he tenido momentos en las que ha dado reparo enseñarlas a causa de la retención de líquidos, celulitis y pérdida de firmeza.

Ante tal situación hice dos cosas. La primera, reconciliarme con mi cuerpo y aceptar esas imperfecciones son testigos de lo vivido. La segunda, intentar mejorar mi salud más allá de la estética, aunque a la larga el beneficio sea en ambas direcciones. Es por ello que consulté a Marta García, esteticista y, ante todo, una 'beauty hunter' con un enfoque holístico de la belleza. Esta visionaria ha impulsado tendencias como la cosmética ageless, los tratamientos In & Out, y experiencias personalizadas.

Marta García me explica que el ejercicio regular es fundamental para tonificar, activar la circulación y prevenir la celulitis. A esto se suma una alimentación equilibrada, la cosmética y los tratamientos médico-estéticos que ofrecen soluciones eficaces y seguras para mejorar textura, firmeza y contorno. "Piernas bonitas, firmes y saludables son posibles con constancia, mimo y los cuidados adecuados. ¡Este verano, lúcelas con orgullo!".

Alimentación, ejercicio, cosmética y tratamientos médico-estéticos

Alimentación

Mantener alimentación equilibrada es básico para unas piernas perfectas. La dieta mediterránea con mucho aporte de ácidos grasos esenciales, que ayudan en la circulación linfática y de retorno, es clave. Por supuesto, el abuso de sal, tabaco, café o alcohol no ayuda en absoluto. Cuanto más lejos de nosotros mantengamos todos estos hábitos tóxicos, mucho mejor.

Otra pauta muy importante es tener una ingesta de agua, que va más allá de beber 2 litros de agua al día o beber cuándo tenemos sed (en este caso ya estaríamos en deshidratación). Marta señala que la pauta ideal es tomar un vaso de agua cada vez que la perdemos, es decir, después de ir al baño o cada vez que transpiremos (haciendo deporte, etc). Y hacerlo así a lo largo de todo el día, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, puesto que lo primero y lo último que hacemos es ir al baño. Concentrar la ingesta de agua en la mañana o en la tarde hace lo contrario de lo que queremos y altera la tasa de agua intra y extracelular.

Ejercicio

La experta nos recuerda que caminar descalza por la playa no solo es un placer para los sentidos, también es un excelente aliado para tonificar y fortalecer las piernas de forma natural. Pasear durante al menos una hora al día por la orilla, con el agua a la altura de las rodillas o un poco menos, activa los músculos y mejora la circulación. "Si no tienes la suerte de vivir cerca del mar, no te preocupes: incorporar caminatas diarias de una hora en tu rutina es igual de beneficioso. Además, andar descalza por casa estimula la musculatura y mejora el equilibrio".

Para quienes buscan un entrenamiento más focalizado, ejercicios como las elevaciones laterales internas y externas, las sentadillas y la elevación de gemelos son ideales. Eso sí, es fundamental no excederse con las repeticiones ni con el peso, ya que el objetivo es tonificar sin sobrecargar. Con constancia, estos pequeños gestos marcan la diferencia y te preparan para lucir unas piernas firmes y bonitas.

Cosmética

Existen numerosas opciones para combatir la celulitis y problemas de circulación con la ayuda de los cosméticos, nos indica García:

Prendas anticelulítcas y de bioestimulación: Existen 2 sistemas con tejidos para frenar la celulitis. En uno de ellos, la prenda va impregnada de principios activos (circulatorio, anticelulítico o drenante) y en el otro el tejido es una nanofibra natural con biocristales minerales que se activan en contacto con el calor del cuerpo humano. Las prendas con nanofibra natural son la mejor opción por su eficacia y duración, ya que las que llevan principio activo suelen dejar de ser eficaces a los pocos lavados.

Parches: Los parches remodelantes de hidrogel para zonas críticas, como abdomen y caderas, proporcionan un efecto inmediato de ligereza, pérdida de volumen, drenaje y reducción de grasa en áreas específicas del cuerpo.

Estos parches utilizan una tecnología patentada de liberación prolongada que trabaja durante 8 horas. Están enfocados para potenciar los tratamientos de adelgazamiento, remodelación y tonificación de tejido; pero también se pueden utilizar solos si no encuentras momento para un tratamiento intensivo en cabina.

Suelen tener activos como cafeína que, aplicada de forma tópica, promueve la degradación de los triglicéridos en los adipocitos y reduce su volumen; ginkgo biloba, té verde, hiedra y naranja amarga, conocidos por sus acciones drenantes y de estimulación de la microcirculación. "También contienen carnitina, que interviene en la producción de energía celular al promover la quema de grasas. Se aconseja utilizar los parches entre 1 y 3 veces por semana, aplicándolos durante 8 horas en la zona deseada".

Nutricosméticos y nutracéuticos: Sean viales, cápsulas o pastillas, los nutricosméticos y nutracéuticos tratan los problemas circulatorios y celulitis desde dentro y tienen más efecto en el sistema linfático, la circulación, la celulitis y flacidez

del tejido. Actúan en sinergia desde el interior, atacando el problema de raíz y proporcionando resultados visibles en poco tiempo.

Cremas, geles o aceites de uso tópico: Lo más importante en estos casos es la constancia. Lo ideal es aplicarlos mañana y noche y no saltarse ningún día. "Si la celulitis está muy generalizada y aparece también en otras zonas como brazos, abdomen y piernas, aconsejamos utilizar los anticelulíticos en parche o wrapp junto con los nutricosméticos anticelulíticos o nutracéuticos para tratar desde dentro el problema".

Tratamientos en cabina

En cuanto a tratamientos en cabina para combatir problemas circulatorios, Marta García nos cuenta cuáles son sus favoritos:

Wrapps y ondas de choque radiales: Combina la aplicación de extractos de plantas y algas, cafeína, aceites esenciales y termoagentes. Se aplican las técnicas de envolturas, masaje y ondas de choque radiales y puede realizarse a modo de plan de choque exprés, ya que las sesiones pueden hacerse en días seguidos sin contraindicación alguna.

LymphoCell: Esta tecnología actúa sobre el primer causante de la celulitis: la alteración de la microcirculación linfática. Es uno de los pocos tratamientos que trata la causa y no sobre el efecto de la celulitis.

Alliance de LPG®: Se consigue una acción global con un tratamiento de remodelación y firmeza de tejido simultáneos. Esta décima generación permite la liberación de la grasa y la síntesis de colágeno, elastina y ácido hialurónico endógeno para una piel más firme y rejuvenecida sin rastro de celulitis.

Cyclone Supreme MG: Este tratamiento corporal combinado une la tecnología CRS y radiofrecuencia Monopolar. Está especialmente indicado para esas personas con celulitis y flacidez tisular.

Indiba® Device Celulitis MG: Su acción mejora el drenaje y la circulación para facilitar la movilización del tejido graso y ablandar el tejido fibroso. Ayuda a reequilibrar la célula y normalizar su potencial de membrana, algo necesario para un correcto funcionamiento del organismo.

"El estilo de vida actual (sedentarismo, ropa ajustada, calor, falta de hidratación o retención de líquidos) afecta directamente la salud de las piernas. Por eso, propongo un enfoque real, sensato y sobre todo personalizado. En cabina, recomiendo siempre trabajar con técnicas de drenaje linfático, maniobras descongestivas o aparatología específica, según el caso. Estas herramientas alivian, embellecen, y sobre todo, devuelven ligereza y energía a las piernas. Pero no se puede olvidar el compromiso diario: caminar, mover los tobillos, elegir productos que realmente ayuden y sobre todo, escuchar el cuerpo", concluye Marta García.

Un plus que embellece tus piernas

Loción hidratante corporal con manteca de karité, de Saluvital

Contiene un 93,33% de ingredientes naturales. La manteca de karité tiene propiedades suavizantes para la piel seca. Además, es una rica fuente de antioxidantes, al contener vitaminas A y E, protegiendo las células de la piel de los radicales libres que pueden provocar envejecimiento prematuro. También tiene ácidos grasos que reponen la piel (esteárico y linoleico), siendo un ingrediente perfecto para mejorar la piel seca.

Enriquecida con ácido hialurónico, vitamina E y aceite de argán, aporta la máxima hidratación y luminosidad a la piel.

Mousse de Soleil Boost, de Vitry

La nueva mousse corporal hidratante con color, cremosa y ligera, te deja la piel radiante durante todo el año. Además, su fragancia a coco invita a un auténtico viaje sensorial. ¿Lo mejor? Su fórmula vegana a base de extracto de café, que proporciona un bronceado natural sin necesidad de exposición solar y con propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, y antienvejecimiento.

Contiende ácido hialurónico de alto peso molecular, que tiene la capacidad de retener hasta 1000 veces su peso en agua, lo que ayuda a mantener la piel hidratada, flexible y suave.

Minceur Intensive Body Oil, de Massada

Una fórmula en aceite de origen natural, a base de extracto oleoso de clavo, canela, enebro, germen de trigo, patchuli y pino, que actúa como "comegrasas" por su gran poder reductor y su capacidad para mejorar de la micro-circulación del tejido adiposo.

Los resultados de los ensayos en laboratorios han demostrado reducir en tan solo dos semanas hasta 1,6 centímetros de circunferencia del muslo, hasta 2,9cm en abdomen y hasta 1,6cm en brazos, además de conseguir una piel menos rugosa y más tersa.

E'lifexir Minucell

Un imprescindible de cualquier rutina tiene una doble acción intensiva: reduce y reafirma para una piel lisa y suave. Gracias a la sinergia de sus activos Pro-Liposomados, ejerce una potente acción anticelulítica reduciendo visiblemente estos molestos hoyitos. La Cafeína y la Carnitina ayudan a eliminar el exceso de grasa y mejorar el aspecto de la piel de naranja. Formulado con activos venotónicos -Ruscus, Hiedra y Escina-, que favorecen la microcirculación, combatiendo la celulitis. Además, contiene Phytosphingosine, un innovador activo biotecnológico, que fortalece e hidrata la piel, actúa como antiestrías y aporta un efecto de firmeza.