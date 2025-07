Eduardo Senante, farmacéutico: "Aplico un contorno de ojos con péptidos y antioxidantes para así mantener a raya las arrugas"

Para muchos, madrugar puede ser una pesadilla. Pero para quienes disfrutan del cuidado personal, las primeras horas del día son el momento perfecto para dedicarse unos minutos frente al espejo. Así lo demuestra Eduardo Senante, farmacéutico y uno de los rostros más conocidos en redes sociales por sus consejos de belleza y salud facial.

Senante propone una rutina matutina sencilla y efectiva que se aleja de las largas lista. Su enfoque es claro: productos útiles, constancia y una piel bien tratada desde el primer minuto del día.

¿Agua y listo? No es suficiente

Una de las principales recomendaciones de Senante es no subestimar la importancia de la limpieza facial al despertar. Aunque mojarse la cara con agua pueda parecer suficiente, la realidad es que durante la noche se acumulan grasa, polvo, restos de cremas y otros residuos que es necesario eliminar. Usar un buen limpiador facial es el primer paso para mantener la piel en equilibrio.

"Los lunes por la mañana empezamos con limpieza, y no solo con agua. Como siempre digo, el agua refresca, pero no limpia (al igual que no "limpiamos" unos platos sucios solo con agua, pues lo mismo ocurre con nuestra piel)", explica el farmacéutico. "Así que, por la mañana, lo primero limpio mi rostro con un gel sin jabón, que me va a ayudar a limpiar en profundidad, pero sin comprometer la barrera cutánea de mi piel", añade.

Zona del contorno: donde más se nota el cansancio y la edad

Tras limpiar la piel, el experto aconseja centrarse en el contorno de los ojos, una de las zonas más delicadas del rostro. Con el tiempo, esta área se vuelve más propensa a arrugas. Por eso, recomienda aplicar un producto específico: "Después aplico un contorno de ojos con péptidos y antioxidantes, para así mantener a raya las arrugas de expresión de la zona y dar un plus de luminosidad a la zona durante el día", explica Eduardo siendo especilamente útil para aquellas mujeres más maduras.

El sérum antioxidante: escudo contra el entorno

El tercer paso esencial es el sérum, especialmente uno con acción antioxidante. Este tipo de producto no solo aporta luminosidad, sino que protege la piel de las agresiones del entorno urbano. "El sérum antioxidante con vitamina C y ácido ferúlico, que no solo lo utilizo para dar un chute de buena cara por la mañana, sino para aplicar el doble escudo frente a los radicales libres que son los que hacen envejecer (a marchas forzadas) a nuestra piel", ha continuado. El serúm es el refuerzo diario que ayuda a mantener una piel fuerte y con buen aspecto.

Protección solar: no solo en verano

Si hay un gesto que no puede faltar cada mañana, según Eduardo Senante, es aplicar protector solar. Lejos de ser un paso opcional, el experto insiste en que se trata del más importante de todos. Además, destaca la importancia de utilizarlo en todas las épocas del año ya que ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro, las manchas y la pérdida de elasticidad causada por la exposición a los rayos UVA, UVB y la luz artificial.

"Tras el sérum antioxidante, si no necesito más hidratación, aplico directamente mi protector solar de amplio espectro. Y no, el utilizar crema hidratante por la mañana no es obligatorio. Si tu piel (como es mi caso) tiene suficiente hidratación con la aportada por el sérum y el protector solar, cero necesidad de utilizar crema hidratante", explica Eduardo Senante.

La clave está en la cantidad: dos líneas de producto, una para el rostro y otra para el cuello y escote es la mejor fórmula según los dermatólogos. Y hoy en día, hay opciones para todos los gustos: con color, toque seco, hidratantes o con acabado invisible.