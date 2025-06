Susana Marin, experta en cuidado facial, desvela el truco para lucir una piel firme y jugosa a partir de los 50: "Sin botox ni rellenos"

El tiempo pasa para todos y nuestra piel es uno de los tantos recordatorios que nos rodea. Aunque no siempre tiene por qué ser a esta edad, lo normal es que a partir de los 50, nuestra piel comience a sufrir cambios importantes, que se traducen en manchas, flacidez, arrugas, sequedad y otros problemas. Por supuesto, se trata de algo totalmente normal y aunque es importante visibilizarlo como tal, también podemos cuidarla para minimizar sus efectos.

Sin botox ni rellenos faciales

Aunque a día de hoy existen numerosos tratamientos estéticos que nos pueden ayudar a mejorar la textura de nuestra piel, Susana Marin, experta en cuidado facial, recuerda que lo más importante no es "borrar", sino "cuidar". Estamos dentro de una rueda en la que parecen que las soluciones inmediatas son las adecuadas, cuando realmente la prevención es el paso que marca la diferencia.

Para Marin, centrarse en soluciones a medio y largo plazo es lo más importante, junto con saber cuál es el producto adecuado para tratarlo. "Me he enfocado más en la salud de la piel", afirma en un video publicado en su perfil de Instagram. Es más, incide en que "la piel no es solo algo estético, sino que es como nuestro escudo inmunológico". Ante ello, es más que evidente que cuidar de ella se vuelve un paso fundamental para lucir una piel saludable, radiante y jugosa. "Para mí, lo más importante es fortalecer esa barrera, que esté hidratada sana y equilibrada", continúa.

Lo que nos deja claro Susana es que se trata de un proceso que conlleva tiempo y dedicación, por lo que comenzar a cuidar nuestra piel años es lo mejor. "Me hace gracia ver comentarios de gente que tiene 30 y pocos años, y se ríen cuando les recomiendas una crema antiaging porque dicen que no tienen arrugas", añade.

Otro punto importante que toca la experta es el tema del skincare, la rutina de cuidado facial, y es que, lejos de los pasos interminables que nos hacen ver algunas marcas, nuestra piel no necesita ni un montón de productos actuando a la vez, ni cientos de pasos. Recuerda que únicamente hay que ser constantes con tres pasos básicos: limpiar, hidratar y proteger.

Por supuesto, los ingredientes milagrosos tampoco existen, pero ser conscientes de qué productos estamos utilizando y con qué los estamos combinando nos ayudará a entender si son beneficios con nuestra piel. No a todo el mundo le funcionan los mismos productos. Enfatiza que no hay resultados mágicos y que para notar un cambio hay que esperar entre 8 y 12 semanas.