El accesorio para el pelo que Dulceida está usando sin parar este verano (y es perfecto tanto para un festival como para una boda)

Si aún no has dado con el accesorio para el pelo del verano, deja de buscar. Dulceida ya ha dejado claro cuál es la tendencia que arrasa esta temporada… y parece que no piensa soltarla. Sí, te hablamos de la red estilo 'boho chic' que está causando furor en redes.

Se trata de una especie de red ligera que se coloca sobre la cabeza, ideal para sujetar la melena con mucho estilo. Las versiones más top vienen decoradas con pailletes, perlas o pequeños cristales que deslumbran. Inspirado en las prendas ibicencas, este accesorio es ese detalle extra que transforma cualquier look básico en algo especial.

Dulceida

Lo mejor de este complemento es que es tan versátil como bonito. No solo es el aliado perfecto para los festivales de verano, donde reina el rollazo y la originalidad en los estilismos, sino que también encaja a la perfección en bodas y eventos más formales. Porque sí, existe vida más allá de la clásica pamela. Además, cumple una función muy práctica: mantiene el cabello en su sitio, evitando que esos mechones rebeldes se escapen cuando el calor aprieta de más o sopla el viento con fuerza.