¿Perfumarte para ir a la playa? Súmate al pequeño ritual de belleza con estos 5 perfumes nicho frescos y amantes del sol

No sé tú, pero soy de esas personas a las que les encanta cuando el viento deja una estela suave de mi perfume favorito en el ambiente, o recordar lo bien que me hacen sentir esas notas frescas cada vez que me llega el aroma aún presente en mi piel, después de un día intenso. Aunque en verano todo cambia. Con el calor, parece que debemos afinar mejor el sentido del olfato para elegir aquellas fragancias ligeras y que combinan con el sol, el mar y la brisa, que contengan notas que no compitan con el calor, sino que lo abracen. "Cítricos jugosos, flores blancas bañadas por el sol, almizcles limpios, toques acuáticos y acordes que huelen a crema solar, a piel dorada, a vacaciones", explican desde Isolée, el espacio donde se congrega el mayor número de firmas de perfumería de autor y cosmética de lujo.

Los expertos en perfumería nicho, nos explican que son fórmulas pensadas para acompañarte sin empalagar, que se funden con tu piel y evolucionan bien, aunque pases del agua salada a la tumbona, o del chiringuito al paseo del atardecer. "Y es que hay aromas que no solo aguantan el tipo bajo el sol, sino que parecen activarse con él", añaden.

5 perfumes veraniegos y con personalidad para llevar en la playa

Pero ¿por qué estas fragancias funcionan tan bien en la playa?, ¿cómo podemos saber qué notas son las adecuadas? En Isolée nos dan las claves:

1. Las notas acuáticas, cítricas y almizcladas aportan frescura y limpieza, evitando la pesadez del calor.

2. Fijación inteligente: las fórmulas de EDP o con cuerpo resisten el sudor y las salpicaduras mejor que los EDT ligeros.

3. Sin choques en la piel: Generation(s), al ser sin alcohol, hidrata sin irritar; ideal para usar después de la exposición solar.

4. Proyección comedida: perfumes como Castley o Aqua Universalis perpetran el aroma sin eclipsar el entorno.

1. Neroli Oranger de Matière Première

La magia de esta fragancia es que captura el frescor mediterráneo. Sus facetas se quedan sensualmente en tu piel gracias a sus notas de neroli y bergamota que forman un corazón delicado con notas de flor de azahar de Túnez, su ingrediente principal y su fondo lleno de ricos acordes de ylang-ylang y dulce almizcle. Tiene un carácter limpio, chispeante y solar, con esa sensación de piel recién salida del mar, acariciada por la brisa cítrica de un jardín en la costa. Ideal para quienes buscan algo luminoso, elegante y natural que resista el calor sin perder frescura.

2. Aqua Universalis de Maison Francis Kurkdjian

Una fragancia unisex transparente, fresca, con notas de limón y flor de azahar, que evoca la ligereza de una mañana frente al mar. Limpia y elegante, es un básico veraniego que siempre funciona. Es ideal para quienes disfrutan del sol y quieren rescatar esa sensación de pureza que transmiten los primeros rayos del día.

3. Generation(s) de Ex Nihilo

Esta novedad sin alcohol tiene un espíritu profundo y evocador, gracias a unas notas olfativas que rinden homenaje a la herencia compartida, a los vínculos invisibles entre generaciones, a todo lo que se transmite sin palabras. Ofrece una composición acuosa con pera, pimienta rosa e incienso sobre un corazón de higo y fondo de sándalo, almizcle y tonka. Perfecta para pieles sensibles y para quienes desean suavidad sin perder presencia, incluso al nadar o sudar.

4. Castley de Parfums de Marly

Un estreno de 2025 con bergamota, nerolí y un toque mineral salino, que recrea la brisa marina con elegancia. Su duración en calor, junto con una proyección controlada, la convierte en una elección premium para la playa. Es fresca con un giro sofisticado. Abre con bergamota, manzana verde crujiente y toques especiados que despiertan los sentidos, y en su fondo, las maderas nobles como el sándalo y el cedro se funden con cuero suave, almizcle y un susurro de ámbar gris, dejando una estela firme, masculina y perfectamente construida.

5. Tilia de Marc-Antoine Barrois

Una fragancia solar, delicada y envolvente. En su corazón se encuentra la delicada flor de tilo, que exuda un tierno verdor, infundido con notas de polen y miel. La flor de tilo está adornada con los matices melosos de la retama y la suavidad atalcada del heliotropo. Un toque aterciopelado de jazmín sambac enriquece este bucólico ramo que evoca imágenes de extensos paisajes rurales. Sin duda, el resumen de la esencia de un verano interminable, donde las vacaciones se extienden hasta el infinito.