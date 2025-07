Rocío Crusset comparte las claves para una piel radiante: "Hidratación constante y protección solar"

Modelo internacional, diseñadora y fundadora de su propia firma de joyas, Rocío Crusset ha sabido forjar su camino con determinación, creatividad y una sorprendente madurez. Hija de dos grandes profesionales de los medios como Carlos Herrera y Mariló Montero, nuestra entrevistada de hoy, lleva más de una década construyendo una identidad profesional propia, lejos del ruido, y con una ambición silenciosa pero constante. "Creo que la clave ha sido la discreción, pero sobre todo irme fuera", reconoce desde Nueva York, donde vive desde hace ocho años.

Allí, estudió en la prestigiosa escuela Parsons y lanzó su marca de joyas, 'Crusset'. Una firma con piezas que han llegado hasta personalidades como Charlize Theron. "Fue un momento de máximo orgullo. Al principio no me lo podía creer", confiesa. La actriz sudafricana no solo representa para ella un referente estético, sino también una figura de fortaleza femenina: "Admiro mucho a Charlize, no sólo como actriz sino como mujer. Es una mujer muy fuerte, con una historia de superación admirable".

En esta entrevista que mantuvo con nosotros, Rocío habla con franqueza de su marca, sus valores, la importancia del trabajo constante, y también de su bienestar: "El zumo de apio y mi rutina de skincare me acompañan allá donde voy" y "el yoga me salva la vida", nos confiesa entre risas. Una charla luminosa, como sus joyas, que confirma que Rocío Crusset no necesita etiquetas heredadas: brilla con luz propia.

"Diseño absolutamente todo, desde el producto hasta la dirección creativa que envuelve la identidad de Crusset. Es sin duda lo que más disfruto"

¿Qué sentiste cuando viste por primera vez a Charlize Theron llevando una de tus joyas? ¿Cómo fue ese momento?

Fue un momento de máximo orgullo. Al principio, ¡no me lo podía creer! Pero cuando lo asimilé, me sentí muy orgullosa y dije: todo esfuerzo tiene su recompensa.

¿Qué supone para ti, como creadora, que una figura como Charlize Theron apueste por tus piezas?

Admiro mucho a Charlize no solo como actriz sino como mujer. Es una mujer muy fuerte con una historia de superación admirable.

¿Cómo nació tu marca de joyas? ¿En qué momento sentiste que era el paso natural en tu carrera?

Fue antes del COVID cuando que tuve la idea. Pero no fue hasta después de graduarme en Parsons que me lancé. Quería estar bien preparada para comenzar.

¿Qué papel juegas en el proceso creativo? ¿Diseñas tú misma? ¿Cómo es tu implicación en cada pieza?

Diseño absolutamente todo, desde el producto hasta la dirección creativa que envuelve la identidad de Crusset. Es sin duda lo que más disfruto.

¿Qué valores o estética definen tu firma y qué buscas transmitir con ella?

Valores como: fuerza, coraje, sencillez, ese toque 'chic' que buscamos en cada look.

Eres hija de dos grandes personalidades públicas, ¿te ha pesado en algún momento ser 'la hija de'?

Claro, sobretodo al principio. Ahora con 10 años de carrera detrás, se que lo que tengo es porque lo he trabajado yo, nadie me ha regalado nada. Por tanto estoy orgullosa de donde vengo y de mi trayectoria.

¿Cómo has trabajado a lo largo de los años para construir tu identidad profesional propia?

Creo que la clave ha sido la discreción, pero sobretodo irme fuera. Sabía que fuera de España es donde sabría si la moda es mi mundo o no. Que los trabajos que he conseguido ha sido por el sacrificio y esfuerzo.

Actualmente vives en Estados Unidos. ¿Qué te llevó a instalarte allí y cómo ha influido en tu crecimiento personal y creativo?

Siempre quise vivir en Nueva York. Y que mejor excusa que mi trabajo para hacerlo realidad. La idea era uno o dos años, no 8! Pero mi vida está ahí y no tengo intención de volverme de momento.

¿Qué te inspira de la vida en el extranjero?

Trabajo trabajo y más trabajo. Agarrar todas las oportunidades cuando llegan.

¿Encuentras tiempo para cuidarte en medio del ritmo de vida entre moda, diseño y viajes?

Es difícil, pero no imposible. Algo que mantengo allá donde voy es mi zumo de apio en ayunas, que me hace sentir muy bien.

¿Tienes una rutina de belleza o autocuidado que sigas a diario, incluso cuando estás fuera de casa?

El zumo de apio y mi rutina de skincare y mucha hidratación siempre.

¿Algún truco, ritual o producto beauty que no puede faltar en tu rutina?

Sí, siempre crema solar y crema hidratante

¿Cuidas también el bienestar interior? ¿Cómo te mantienes en equilibrio emocional y físico

¡Con yoga! Me salva la vida. Me ayuda a mantenerme enfocada y con energía

¿Qué haces para sentirte bien y con energía?

Hago sobre todo, yoga y meditación, me encanta.

Eres muy joven, pero en sectores como la moda o el diseño el edadismo existe. ¿Es algo que te preocupa o en lo que piensas? ¿Cómo lo ves desde tu juventud? Tienes un gran ejemplo en tu madre, que está aún más espectacular con los años.

No me preocupa en absoluto. Lo que me preocupa es la salud. La mía y la de mis seres queridos.

Sobre su nueva colección: 'Cosmo'

En 'Cosmo', la nueva colección cápsula de Crusset, esa fascinación se convierte en joya: una traducción tangible del misterio. Siguiendo la estética esencial de colecciones anteriores, Cosmo da un paso más: eleva lo simbólico. Cada pieza toma como forma central un gesto curvo, semicircular, que evoca lunas, órbitas, cuernos solares o formas rituales. El resultado es un conjunto de piezas escultóricas, limpias y sofisticadas que brillan con zirconia, pero aún más con intención…

La colección toma referencias visuales de obras como "Composition VIII" de Kandinsky, donde el movimiento y el equilibrio entre formas geométricas dan vida a un ritmo abstracto. También bebe del aura mística de "La luna" (1917) de Georgia O'Keeffe, donde lo femenino y lo cósmico se entrelazan con una fuerza silenciosa. Cada joya de la colección Cosmo es una paradoja visual: fuerte y suave, sólida y ligera, conocida y misteriosa. La zirconia —ese brillo sereno que recuerda a una estrella fija— aporta luz sin robar protagonismo al diseño. El dorado, pulido como metal antiguo, convierte cada curva en una declaración de presencia. Y como en el universo, todo tiene un ritmo, incluso aquello que parece azar. "Por eso, cada pieza invita a encontrar tu propio orden. Tu propia órbita", remata la talentosa Rocío.