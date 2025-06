Los alimentos que debes evitar para eliminar el acné en verano: "Aumentan la producción de sebo"

Llega el verano y, con él, las ganas de lucir una piel inmaculada y bronceada. Sin embargo, el aumento de las temperaturas y una mayor exposición solar pueden tener efectos no tan deseados. Cuando el sol incide con más fuerza sobre la piel, es común que aparezcan brotes de acné tanto en el rostro como en el cuerpo.

"Todo tiene sus pros y contras. Aunque el sol puede eliminar el exceso de humedad de la piel y mejorar nuestro aspecto gracias al bronceado, lo cierto es que son beneficios temporales. Una larga exposición al sol como la practicamos en la época estival causará que la epidermis se engrose, facilitando la obstrucción del poro, lo que producirá nuevos brotes acneicos. A todo ello debe sumarse el incremento de sebo debido al aumento de sudoración y el daño cutáneo que provocan los rayos UVA", explica Gema Cabañero, fundadora y directora de la Clínica Antiaging & Estética Avanzada Gema Cabañero.

Además del acné normal, otra de las afecciones que toma popularidad en la temporada estival es el llamado acné de Mallorca. Tal y como detalla la Doctora Amira Chehade, directora médica de Novo Clinic, esta afección cutánea "es una forma particular de brote que suele aparecer con la llegada del buen tiempo, especialmente en primavera y verano, cuando la piel se expone más al sol. A diferencia del acné común —que muchas veces está ligado a factores hormonales o genéticos— en este caso hablamos de una erupción provocada por la combinación de radiación solar intensa, calor y, en muchos casos, el uso de cosméticos o protectores solares que taponan los poros".

Cómo poner freno al acné y disminuir el ya existente

Para frenar los brotes de acné en los meses de verano es fundamental seleccionar protectores solares con textura ligera para que no obstruyan los poros. "Lo fundamental es elegir siempre protectores solares no comedogénicos, es decir, que no obstruyan los poros. También es clave mantener una buena rutina de limpieza facial, sobre todo en verano, cuando sudamos más y usamos más productos. Y evitar el uso de aceites o cremas muy densas antes de exponernos al sol durante mucho tiempo", aclara la directora médica de Novo Clinic.

Otro factor al que también debemos de prestar atención para disminuir los brotes de acné es la alimentación. "Es beneficioso evitar el azúcar o carbohidratos hiperglucémicos como la pasta o el arroz blanco dado que tienen un alto índice glucémico que empeora el acné. Además, también es aconsejable reducir la ingesta de lácteos como la leche de vaca y sus derivados. Esto se debe a que las hormonas que contienen estos productos pueden elevar la producción de una molécula llamada 'IGF-1' que provoca que las glándulas sebáceas produzcan más sebo", señala Gema Cabañero.

Tratamientos que ayudan a purificar la piel

Aunque existe la creencia de que en verano los tratamientos de peeling están completamente prohibidos, la realidad es que, dependiendo de cómo se realicen y los productos utilizados, estos pueden convertirse en la ayuda definitiva. Es el caso del Tratamiento Fresh Up Peel con efecto flash de la Clínica Antiaging y Estética Avanzada Gema Cabañero.

Si bien dependerá del caso concreto y del tipo de acné del cliente, Fresh Up Peel se presenta como una opción cuidadosa con todo tipo de piel al tratarse de un peeling vegetal soft que sirve para estimular y refrescar la piel por completo en cualquier época del año. Está indicado para pieles con impurezas medias, manchas y con síntomas de cansancio, dejando un efecto piel bonita en 24h y regenerándola por completo en 21 días.

"Se realiza a través de extractos de hierbas naturales que ayudan a estimular la circulación a través de los poros. La piel absorbe los ingredientes de manera óptima, mejorando notablemente su calidad. No tiene efecto peeling y no se utilizan instrumentos ni ácidos en su aplicación, por lo que, su realización no está contraindicado en el verano", asegura.