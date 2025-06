Bradley Cooper, Maluma y Vinicius Junior, unidos por una buena razón (nos da la nariz)

La icónica fragancia Boss Bottled da un paso audaz hacia el futuro con el lanzamiento de su nueva versión, Boss Bottled Beyond, y lo hace con una campaña de impacto global protagonizada por Bradley Cooper, Maluma y Vinicius Junior. Tres nombres que vienen de mundos distintos: Hollywood, la música y el fútbol. Los tres se unen bajo un mismo mensaje: redefinir el liderazgo y la masculinidad del siglo XXI.

"Es un gran hito para la marca Boss", nos dice Jean Holtzmann, director de marcas de Coty Prestige, la compañía que posee la licencia de las fragancias Boss. Desde su debut en 1998, el clásico Boss Bottled ha sido una referencia en el universo masculino de las fragancias, alcanzando los primeros puestos en ventas en mercados clave como Alemania, Reino Unido y España.

Con Boss Bottled Beyond, la intención es celebrar un legado, y también reformularlo. "¿Qué significa hoy ser un líder? ¿Qué imagen tiene el éxito?", se pregunta Holtzmann. La respuesta llega a través de esta nueva campaña: liderazgo con propósito, creatividad y sentido de comunidad.

A diferencia de campañas anteriores que solían enfocarse en una sola figura, esta nueva promoción pone en escena a tres talentos internacionales. Bradley Cooper, actor de renombre; Maluma, ícono global del pop latino; y Vinicius Junior, estrella del fútbol Del Real Madrid y la selección brasileña y referente de una nueva generación. Dirigidos por Karim Huu Do, conocido por su trabajo visual en Last Night in Paris, los tres protagonistas muestran cómo cada uno brilla en su propio campo, pero también se apoyan y se reconocen mutuamente. Porque, como dice el lema: "Un boss reconoce a otro boss."

La fragancia Boss Bottled Beyond quiere romper moldes en su comunicación a nivel sensorial. La perfumista Daphné Bugey, junto con Frank Voelkl y Bruno Jovanovic, han creado la primera composición jengibre-cuero, una mezcla inesperada y sofisticada que busca sorprender y dejar huella. El frasco también ha sido rediseñado: más volumen, más peso, y con un toque contemporáneo que honra el legado sin quedarse en el pasado.

El lanzamiento será global. El 1 de julio debuta en el canal de travel retail y el 1 de septiembre llegará a tiendas físicas de todo el mundo. El precio para el frasco de 100 ml se sitúa en 132 euros, y según fuentes del sector, se espera que la fragancia genere 250 millones de euros en ventas durante su primer año.