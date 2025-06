Muere Leonard Alan Lauder, heredero del imperio Estée Lauder, a los 92 años

Leonard Alan Lauder, destacado filántropo, coleccionista de arte y figura clave en el crecimiento de la empresa internacional de cosméticos Estée Lauder Companies, falleció este sábado en su residencia del Upper East Side de Manhattan. Tenía 92 años. La noticia ha sido confirmada por un comunicado oficial de la compañía. Su legado es vasto y diverso: desde la revolución en el sector de la cosmética hasta su impacto duradero en el mundo del arte y la filantropía. Leonard A. Lauder deja tras de sí una huella indeleble, marcada por la elegancia, la visión empresarial y una generosidad sin límites. El fallecido, y su hermano pequeño, Ronald Lauder, que tiene 81 años, son los únicos herederos de la fortuna cosmética de Estée Lauder Companies, fundada por sus padres, Estée Lauder y Joseph Lauder, en 1946.

El nombre de Leonard A. Lauder está ligado de forma inseparable al mundo de los negocios y la belleza, pero Lauder también será recordado como uno de los grandes mecenas del arte en Estados Unidos. A lo largo de su vida, donó cientos de millones de dólares a museos, instituciones médicas y fundaciones dedicadas a la investigación del cáncer de mama y el Alzheimer, además de contribuir generosamente a causas sociales, científicas y culturales.

Picasso, Braque, Léger y Gris: la donación al Metropolitan, valorada en 1.000 millones de dólares

En 2013, Leonard Lauder realizó la que es considerada la mayor donación en la historia del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York: una colección de casi 80 obras cubistas de artistas como Picasso, Braque, Léger y Gris. La donación, valorada en aproximadamente 1.000 millones de dólares, posicionó al Met como una referencia internacional en arte moderno, a la par de instituciones como el MoMA, el Hermitage de San Petersburgo y el Centro Pompidou de París. Posteriormente, añadió otras doce piezas de gran valor, consolidando su legado como coleccionista.

Hijo mayor de Estée Lauder, fundadora de la famosa marca de cosméticos en 1946, Leonard desempeñó un papel fundamental en el desarrollo estratégico y expansión de la empresa. Se unió al negocio familiar en 1958, tras servir en la Marina de los Estados Unidos. Bajo su liderazgo, la compañía pasó de tener ventas anuales de 800.000 dólares a superar los 16.000 millones en el ejercicio fiscal de 2021. Fue presidente desde 1972, director ejecutivo entre 1982 y 1999, y presidente del consejo desde 1995 hasta convertirse en presidente emérito en 2009.

Su visión de negocio se plasmó en una estrategia clara: construir un conglomerado de marcas que compitieran entre sí, posicionar los productos en grandes almacenes de lujo y expandirse internacionalmente. De su mano nacieron marcas como Clinique, Aramis, Lab Series y Origins. Su enfoque innovador transformó a Estée Lauder en un referente global del sector de la belleza. Además de su éxito empresarial, Lauder acumuló una fortuna estimada en 11.500 millones de dólares, figurando entre las 100 personas más ricas de Estados Unidos, según Forbes. Sin embargo, siempre se describió como un hombre frugal: reutilizaba papel, usaba los restos de jabón y conservaba clips de oficina, recordando sus orígenes durante la Gran Depresión.

Su pasión por el arte comenzó a los seis años, cuando compró una postal del Empire State Building. A lo largo de su vida, reunió más de 125.000 postales artísticas, muchas de las cuales donó al Museo de Bellas Artes de Boston. Sin embargo, su mayor afición fue el cubismo. Reunió obras adquiridas de colecciones históricas, como las de Gertrude Stein o Douglas Cooper, y las donó íntegramente al Met sin restricciones. También fue una figura clave en la transformación del Whitney Museum of American Art, del cual fue presidente y gran benefactor. En 2008, donó 131 millones de dólares a la institución, el mayor regalo en su historia. En reconocimiento a su apoyo, el nuevo edificio del museo en el Meatpacking District lleva su nombre.

Leonard Alan Lauder nació en Manhattan el 19 de marzo de 1933. Su madre, Josephine Esther Mentzer —más conocida como Estée Lauder—, reinventó su biografía para proyectar una imagen glamorosa, aunque en realidad nació en Queens, hija de un comerciante de ferretería. Su padre, Joseph Lauder, dirigía una cadena de pequeños restaurantes y un negocio textil. Leonard creció en una familia que luchaba por salir adelante. Se educó en la Bronx High School of Science y más tarde se graduó en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania. Tras su paso por la Marina, se incorporó a la empresa familiar, donde trabajó estrechamente con su madre, con quien compartía una relación intensa y competitiva. "Si no fuera por ella, la empresa no existiría. Pero yo también construí sobre la plataforma que ella levantó", escribió en su autobiografía The Company I Keep: My Life in Beauty.

En su vida personal, Leonard Lauder estuvo casado en primeras nupcias con Evelyn Hausner, con quien tuvo dos hijos: William, actual presidente ejecutivo de Estée Lauder Companies, y Gary, director de Lauder Partners, una firma de capital de riesgo.

Tras la muerte de Evelyn en 2011, contrajo matrimonio en 2015 con la fotógrafa Judith Glickman, quien le sobrevive, junto a sus hijos, su hermano Ronald (exembajador de EE. UU. en Austria), cinco nietos, dos bisnietos y varios hijastros.

A lo largo de su vida, Leonard Lauder también desempeñó funciones públicas, como miembro del Comité Asesor de Negociaciones Comerciales del presidente Ronald Reagan. Fue cofundador y presidente de la Fundación para el Descubrimiento de Medicamentos contra el Alzheimer y contribuyó decisivamente a la creación del Centro Evelyn H. Lauder de Cáncer de Mama en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center.