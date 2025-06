Cómo cuidar tu piel en verano sin irritaciones: ¿Debes dejar el retinol?

Cuidar la piel es un hábito esencial para prevenir y tratar líneas de expresión, manchas o acné. Sin embargo, con la llegada del verano y el aumento de la exposición solar, es importante prestar especial atención al uso de ciertos cosméticos, en particular a aquellos con ingredientes fotosensibles y fotosensibilizantes, ya que pueden provocar reacciones adversas en la piel si se combinan con la radiación solar.

Los ingredientes fotosensibles, tal y como explica Nuria Aluart, beauty expert y fundadora de la tienda online de cosmética de autor Mumona.com, se degradan cuando se exponen a la luz solar, es decir, no necesariamente suponen un peligro para la piel, pero sí afectan a la eficacia del producto. "Entre ellos se encuentran la Vitamina C pura, los retinoides y algunos ácidos exfoliantes como el glicólico", apunta la experta.

Por su parte, los ingredientes fotosensibilizantes son aquellos que pueden provocar manchas, erupciones y quemaduras solares severas. "En este caso, la piel no solo pierde protección, también reacciona de forma exagerada a la radiación UV. Aquí se incluyen también a los retinoides y algunos aceites esenciales cítricos", explica la especialista.

No se trata de eliminar, se trata de adaptar

Para no dejar de lado estos activos durante los meses de verano, Nuria Aluart señala que lo más importante es utilizarlos por la noche. "Durante el sueño, la piel entra en un proceso natural de regeneración celular, lo cual coincide perfectamente con el efecto renovador de estos ingredientes. Al no haber exposición solar directa, se reduce considerablemente el riesgo de irritación o hiperpigmentación", aclara.

A pesar de aplicarlos por la noche, otro punto fundamental es el uso obligatorio y diario de protección solar. "Aunque los activos se apliquen por la noche, los efectos en la piel continúan durante horas, por lo que es esencial aplicar por la mañana un protector solar de alto espectro", afirma.

Por último, otro consejo útil que da la fundadora de Mumona es no combinar demasiados activos potentes en una misma rutina, especialmente si todos tienen propiedades exfoliantes o renovadoras. "Por ejemplo, usar retinol junto con ácido glicólico y vitamina C puede ser demasiado agresivo para muchas pieles. En su lugar, lo ideal es alternarlos en días diferentes o combinarlos con ingredientes calmantes como ceramidas, centella asiática o ácido hialurónico que ayudan a reforzar la barrera cutánea y reducir la irritación".

Cómo adaptar la rutina para una mayor eficacia y seguridad

1. Opta por una vitamina C estabilizada

No toda la vitamina C se comporta igual, "si está en estado puro se degrada fácilmente cuando entra en contacto con la luz, razón por la que se recomienda reservarla para la noche, pero existen diferentes derivados de ellas que no solo no se degradan con la luz, si no que pueden usarse perfectamente durante el día", resalta Nuria.

Entre estos derivados se encuentra el Tetrahexildecil Ascorbato, una forma estabilizada de la vitamina C soluble en base lipídica, que es el protagonista del Verso Super C Serum de verso (70€ en mumona.com). "Gracias a él no solo se reduce el potencial irritativo, sino que también se optimizan los efectos visibles para una piel más revitalizada y saludable", destaca la beauty expert.

2. Bakuchiol o retinal liposomado para sustituir el retinol

El bakuchiol es un fitoretinoide, es decir que proviene de origen vegetal, no fotosensible, por lo que le hace indicado para el uso diurno. Además, sus efectos son similares al del retinol. "Como la estimulación de la regeneración celular, la producción de colágeno y elastina, la regulación del sebo y la mejora de la firmeza y el estado de las líneas de expresión y arrugas; se convierte en una gran alternativa, que además es antiinflamatorio", asegura.

El AgeRecharge Compound K Eye Concentrate de Venn Skincare (210€ en mumona.com) es una crema antienvejecimiento para el contorno de ojos que se puede usar tanto por el día como por la noche e incluye ingredientes como el Ginsenoide Compound K, un activo con beneficios antienvejecimiento y de protección de la piel.

3. Elige factores de crecimiento para tu rutina antienvejecimiento

Otra gran opción para incluir a tu rutina y que puedes utilizar por el día sin ningún tipo de riesgo, son los factores de crecimiento. En palabras de Aluart, "son proteínas que se encuentran en nuestro organismo y que actúan como mensajeros ultra potentes en la comunicación celular para la reparación de la piel. Sus efectos son la reducción de arrugas, la reparación de daños causados por el sol y el envejecimiento, y la mejora en la firmeza y textura de la piel". Además, añade que "si se combinan con péptidos biomiméticos se potencia el resultado ya que también fomenta la producción de colágeno y mejora la elasticidad de la piel".

Podemos encontrar esta combinación de ingredientes en el Skin Inmersive Antiaging de Gen Identity (84,70€ en mumona.com), un tratamiento de choque reductor de arrugas que proporciona un efecto lifting y redensificador inmediato.