El secreto de la piel radiante está en este ingrediente (y lo usa la firma española Brudy Cosmetics)

Brudy Cosmetics no es sólo una marca de cosmética: es la culminación de décadas de investigación y pasión por la salud y el cuidado de la piel. Bajo la dirección de María Ángeles De Broto y Francisco Gassó Casademunt, esta firma ha logrado posicionarse como un referente en innovación y ciencia aplicada a la belleza. Su secreto radica en un ingrediente exclusivo y revolucionario: el DHA Algatrium, un omega-3 de altísima bioactividad que transforma la piel desde el interior. Con más de 25 años de experiencia en el ámbito científico y un compromiso absoluto con la calidad,

Brudy Cosmétics combina formulaciones únicas y sostenibles con resultados visibles. En esta conversación exclusiva, sus fundadores nos desvelan cómo la investigación se convierte en belleza, y cómo sus productos están marcando la diferencia en pieles de todo tipo y condición.

Equipo Brudy Cosmétics

Cuando hablas con María Ángeles De Broto y Francisco Gassó Casademunt, cofundadores de Brudy Cosmétics, percibes enseguida que lo suyo va mucho más allá de una línea de cuidado facial. Ellos mismos lo confirman: "Nuestra empresa se dedica a la investigación. Somos unos enamorados de la ciencia del envejecimiento celular". Esta pasión se traduce en cada uno de sus productos y, sobre todo, en el ingrediente estrella que distingue a Brudy Cosmetics de cualquier otra firma: el DHA Algatrium, uno de los antioxidantes más potentes del mundo, del que poseen la patente mundial.

María Ángeles De Broto y Francisco Gassó Casademunt, cofundadores de Brudy Cosmétics

El poder del DHA: ciencia y resultados visibles

El DHA es uno de los principales ácidos grasos omega-3 del cuerpo humano, presente en grandes cantidades en la leche materna. "Empezamos a trabajar con DHA hace 20 años", cuenta Francisco. En un mercado dominado por grandes competidores chinos, Brudy apostó por la investigación y la innovación, desarrollando un DHA de altísima bioactividad. "Lo diseñamos para que entre directamente en la membrana celular y active la producción de glutatión, el principal antioxidante humano", explica.

¿El resultado? Una diferencia palpable en la piel. María Ángeles lo resume así: "Cuando me pongo la crema, mi piel está más viva que nunca. Radiante". Es ese efecto, aseguran, el que ha hecho que el índice de repetición de sus productos sea altísimo: "La gente prueba y repite, y eso lo dice todo".

Un nuevo hito: Brudy Glauco

Brudy Cosmétics ha dado un paso de gigante con la presentación de Brudy Glauco, un suplemento que ayuda a pacientes con glaucoma. Aunque no es cosmético, representa la misma filosofía: ciencia e innovación para mejorar la vida de las personas. "Es la primera vez que se demuestra que una enfermedad ocular degenerativa puede retroceder", afirma Francisco. Eso sí, matizan: "Podemos contarlo a los médicos, pero no al público general, porque no es un fármaco".

Cosmética de vanguardia

La línea cosmética de Brudy, la única en el mundo que incorpora DHA Algatrium, no para crecer. De hecho, están lanzando líneas específicas para pieles mixtas, grasas y secas, y pronto también llegarán los "chupitos" de cuidado, pequeños shots monodosis para un boost de luminosidad. Además, están dando el salto a cabinas profesionales en países como Chile, Perú, Grecia o Croacia, y esperan que muy pronto esta línea de cabina también aterrice en España. "Llevamos más de 25 años investigando la piel", cuenta María Ángeles. "La cosmética de Brudy no salió de la nada: detrás hay una trayectoria larga y rigurosa". Y eso se nota: sus productos están formulados para todo tipo de pieles, incluidas las más exigentes. De hecho, su crema corporal -también con DHA- está resultando eficaz incluso en casos de piel con dermatitis atópica.

La clave está en la investigación (y en la actitud)

Uno de los grandes temas que destacaron durante la charla fue el cambio de actitud de las mujeres de 60 años de hoy respecto a sus madres o abuelas. María Ángeles, que confiesa tener esa edad, afirma: "Quiero sentirme bien por mí misma. Y ahora, con estas cremas, lo noto". Porque si bien la cosmética no es magia, la combinación de ciencia, constancia y una piel bien cuidada marca la diferencia. Brudy Cosmétics deja claro que no importa la edad ni el género: sus productos son unisex, veganos y sostenibles, enfocados a la calidad y a la efectividad. Y con un punto de orgullo y complicidad, Francisco añade: "Es que el DHA es nuestro hijo". Un hijo que, sin duda, está conquistando a pieles de todas partes del mundo.