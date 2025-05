¿Vitamina C y retinoides bajo el sol? Un experto aclara si manchan la piel

La vitamina C y los retinoides son dos compuestos muy eficientes en dermoestética, ya que mejoran la textura de la piel, estimulan la producción de colágeno y combaten los signos de envejecimiento. Sin embargo, con la llegada del verano, existe la creencia-igual que sucede con tratamientos como la depilación láser- que, al estar en contacto directo con el sol, estos compuestos pueden provocar manchas en la piel.

En este contexto, desde la firma alemana REVIDERM explican por qué estos activos son seguros y beneficiosos cunado se utilizan adecuadamente en la época estival. "Ni la vitamina C ni los retinoides manchan la piel. Lo que mancha es una exposición solar prolongada y sin fotoprotección. De hecho, la vitamina C, es un potente antioxidante que protege frente al daño solar", detalla Arkaitz Felices, cosmetólogo y técnico de REVIDERM España.

Asimismo, desde la mencionado firma aseguran que la creencia de que la vitamina C mancha la piel surge a raíz del uso de vitamina c no estabilizadas como el ácido ascórbico en su forma pura. Esta oxidación provoca un cambio de color en el producto, que adquiere un tono anaranjado o marrón y puede depositarse temporalmente sobre la superficie cutánea, especialmente en los poros o las zonas de mayor textura, generando la falsa impresión de que la piel se ha manchado

"Lo que en realidad está ocurriendo es una oxidación superficial del producto, no una alteración en la pigmentación de la piel. Al limpiar correctamente el rostro, ese residuo desaparece por completo. No se trata de una hiperpigmentación real, sino de vitamina C oxidada que se elimina fácilmente", aclara Felices.

La vitamina C en verano también ayuda a unificar el tono y mejorar la luminosidad. "La vitamina C inhibe la enzima tirosinasa, responsable de la síntesis de melanina, lo que ayuda a prevenir la formación de nuevas manchas y a atenuar las existentes, siempre que se combine con un protector solar adecuado", añaden.

Retinoides, los aliados que tu piel necesita durante todo el año

Aunque muchas personas deciden suspender el uso de retinoides durante el verano, lo cierto es que estos activos no son fotosensibilizantes por lo que pueden seguir siendo un gran aliado, incluso en los meses de más sol, siempre que se utilice correctamente.

"Uno de los principales beneficios de estos derivados de la vitamina A es su capacidad para aumentar la renovación celular, algo especialmente útil en esta época del año ya que la exposición solar favorece el engrosamiento del estrato córneo y la acumulación de células muertas, lo que da lugar a una textura más áspera y falta de luminosidad" menciona Felices.

En cuanto a su acción antiedad, los retinoides siguen siendo un pilar fundamental. Estimulan la síntesis de colágeno y mejoran la arquitectura dérmica, ayudando a reforzar la estructura cutánea frente al daño solar acumulado. La radiación ultravioleta genera radicales libres que fragmentan el colágeno y degradan la matriz extracelular, además de alterar la función del ADN celular.

Desde un punto de vista técnico, suspender el uso de retinoides durante los meses de verano puede dificultar la tolerancia futura. "Cuando se abandona durante semanas o meses, al retomarlo es como empezar de cero: hay que adaptar la piel nuevamente y eso retrasa los beneficios", advierte Felices. Por el contrario, mantener su uso, aunque sea reduciendo la frecuencia o la concentración, permite conservar la tolerancia cutánea y prolongar los efectos positivos logrados a lo largo del año.

¿Por qué retinoides apostar?

En el ámbito dermocosmético, existen diferentes formas de retinoides con distintos perfiles de potencia y tolerancia. Entre los más comunes destacan el retinol, retinal y el retinoato de hidroxipinacolona (HPR). Este último ha ganado protagonismo por su eficacia directa sobre los receptores del ácido retinoico y, al mismo tiempo, por su excelente perfil de tolerancia.

Es un éster del ácido retinoico que no necesita transformación metabólica para actuar al estar estructuralmente unido al ácido retinoico, lo que lo convierte en un ingrediente eficaz desde el primer contacto con la piel. Esta acción directa sobre los receptores retinoides, junto con su excelente tolerancia, ha hecho que el HPR gane popularidad tanto en fórmulas enfocadas al antienvejecimiento como en aquellas diseñadas para pieles sensibles o reactivas.

"El HPR es una opción muy avanzada para quienes buscan resultados potentes sin los efectos secundarios clásicos, como la posible irritación del principio. Es ideal para pieles sensibles o para mantener el tratamiento sin pausas estacionales", señala Felices.