Diseño "made in Spain" para el cacao del Amazonas

elEconomista Madrid

Una llamada de teléfono desde el hemisferio sur informaba de la ambiciosa naturaleza del proyecto y de cómo los productores locales peruanos demandaban calidad en el diseño y packaging de sus productos. Ricardo Moreno, CEO de la consultora boutique de marca TSMGO | The Show Must Go On, ubicada en La Rioja, confiesa, orgulloso, cómo "el buen hacer de los estrategas y creativos nacionales es relevante a nivel internacional y ya es, cada vez más habitual, colaborar con clientes que traspasan nuestras fronteras y donde la digitalización ha permitido dar un gran paso adelante".

El objetivo de TSMGO no es otro que ayudar a las empresas a crear su propia marca y dotarla de personalidad. La consultora de 'branding' abarca tanto una fase estratégica ('thinking') como la activación de esa marca y la declinación la capa de identidad visual y verbal ('doing'). Y en este caso concreto, los productores de cacao demandan el conjunto del expertise español para poner en valor el producto y el origen, así como la tradición y la historia, a través del envoltorio. Un reto, afirma Moreno, que "nos ha permitido salir de nuestra zona de confort y adentrarnos en la viveza de la selva más exótica para inspirarnos en su diversidad cromática y en sus formas, en la exuberancia seductora del entorno, y activar así una marca de cacao que aboga por la autenticidad y la calidad, consiguiendo transportar a un consumidor, cada vez más global y sibarita, y atraerle y enamorarle con esta nueva y elegante propuesta experiencial de consumo".

La consultora ha colaborado en la realización de un universo visual que, bajo las premisas de la abundancia, la sutileza de las formas de la selva amazónica y la autenticidad del cacao permitiera adentrarse en el territorio de lo desconocido con un llamativo, místico y seductor reclamo que nos trasladara hasta el corazón de Pucallpa, cuna del mejor y más puro cacao del mundo.

Comprometidos con el entorno

"A través de un packaging premium, con papeles algodonados provenientes de bosques gestionados de manera responsable, se logra una textura física y emocional que se traslada al producto en sí; la naturalidad de los materiales dan una capa añadida de significado al proyecto". Mediante una estampación y una combinación de materiales reciclables y respetuosos con el medio ambiente se permite elevar la naturaleza del producto y ofrecer a cada consumidor, de manera comprometida, parte de la verdadera pureza de su origen, que en este caso no es otro que el salvaje Amazonas.