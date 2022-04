Peña (Pascual): "Bifrutas ya representa el 9% de la facturación de Pascual"

Bifrutas, la marca de zumo-leche de Pascual, celebra su 25 cumpleaños liderando este segmento con una cuota de mercado de 40%, lo que le permite llegar a más de dos millones de hogares españoles. Ahora, el reto pasa por seguir creciendo y reconectar con unos consumidores, que ha crecido tomando Bifrutas, con un proceso de transformación, que comenzó en 2021, hacia una mayor naturalidad y sostenibilidad con la innovación como eje vertebrador para mejorar sus propiedades nutricionales y aumentar el porfolio, tanto de su gama Bifrutas original como de la opción Bifrutas Natural. Pascual anuncia dos nuevos lanzamientos sin dar más detalles.

'Bifrutas' cumple 25 años. ¿Qué mejoras nutricionales han introducido en todos estos años?

En 25 años, las de la propia normativa y las de las necesidades que plantea el consumidor. El gran reto en Bifrutas es convertir esta bebida tan saludable, nutritiva y rica en una bebida natural y sostenible. La última versión que presentamos el año pasado, la versión natural, no contiene edulcorantes y tiene vitamina C. Las fórmulas las vamos enriqueciendo si cabe con más cantidad de zumo y de leche desnatada. Todo para que no pierda el reclamo que tiene para el consumidor: una bebida rica y fácil de beber.

¿Cuándo es necesario un aporte extra de vitamina C?

La vitamina C ayuda a reducir las sensaciones de cansancio y fatiga, y, sobre todo, es un gran antioxidante que protege a las células de estrés oxidativo. Por eso enriquecemos Bifrutas con vitamina C. Con este producto llegamos a un espectro muy amplio de la población. No es un producto para un público infantil, nosotros tenemos muchos consumidores de más de veinte, de más de veinticinco y de más de treinta, que se criaron con este producto y a los que les sigue llamando la atención. Nos hemos ido adaptando a las necesidades que nuestros consumidores nos van trasladando.

¿Qué mejoras han introducido en el envase?

El 77% de los envases que utilizamos de tetra pack son renovables, de celulosa básicamente, y el tapón también es de origen vegetal. En este caso somos los únicos del mercado, en esta categoría con este tipo de envase. Y las pajitas de plástico las hemos cambiado por pajitas de cartón. Fuimos pioneros. Además, los agrupadores los estamos haciendo ya con el 50% de rPet. Esto nos supone poder ahorrar todos años más de 80 toneladas de pet virgen.

¿A qué se refieren cuando hablan de reconectar con los consumidores?

Cuando nace Bifrutas lo hace para un público muy joven o infantil y vemos que el consumidor que tomaba este producto con 12, 14, 15 años Ahora tiene 30 o 35. Para este consumidor más mayor el que las bebidas tengan un marco saludable es absolutamente primordial, y por eso queremos elevar nuestro posicionamiento global de marca para atender cualquier tipo de necesidad, cualquier momento de consumo, con formatos, con sabores, con fórmulas que se adapten a cada uno de los clientes que tenemos en este amplio espectro.

¿Les exigen sus clientes avances en sostenibilidad?

La sostenibilidad la enfocamos en tres ejes: sostenibilidad medioambiental, social y económica. Cualquier producto tiene que tener suficiente salud económica, ser capaz de generar recursos para seguir innovando. Cualquier marca que no sea sostenible mañana no estará en el mercado.

¿Cuál es la cuota de 'Bifrutas' dentro del Pascual en comparación con Leche Pascual o Vivesoy?

Representa entre el 8 y el 9% de la facturación de Pascual. En la categoría fruta-leche, Bifrutas tiene, en el mercado de retail, más del 40% de cuota de mercado. Si analizamos todo lo que hay fuera de la gran distribución, nuestra cuota todavía sería mayor. Lo sabemos porque los operadores de conveniencia o los operadores de vending no lo comentan. Saber la cuota de retail es fácil, porque hay informes que lo miden. Pero cuando te vas al mercado Horeca o al mercado independiente que son más de 300.000 puntos de venta y no hay nadie que tenga una medición exacta.

¿Van a potenciar 'Bifrutas' dentro del canal horeca?

Sí, queremos estar en todos los momentos donde pueda haber una oportunidad de consumo, y evidentemente la hostelería lo es. Tenemos un gran desarrollo de vasos y de botellas orientados a todo lo que es consumo convenience u horeca en todas sus versiones. Para nosotros es un canal vital, tenemos una estructura comercial muy potente para trabajar en ese mercado.

¿Cómo marcha el negocio internacional de Pascual?

La nueva meta de nuestra compañía es acelerar el crecimiento con un modelo de negocio internacional más ambicioso. Por un lado, vamos a llevar a cabo proyectos de internacionalización, para conquistar mercados produciendo localmente o a través de socios distribuidores de prestigio. Por otro, seguiremos reforzando las exportaciones que ya veníamos realizando. De hecho, tenemos ya una amplia experiencia en la exportación de categorías como los yogures de larga vida. Esa línea de negocio va a continuar, pero ahora el reto es tener presencia con otros lácteos y marcas como Bifrutas, productos cuya exportación no es fácil y que necesitan ser producidos localmente. En algunos países como Angola, ya lideramos el mercado nacional de yogures y queremos seguir creciendo, además de en países de Centroamérica como Guatemala, Honduras o Panamá, los países del Magreb y también en la zona del Sudeste Asiático, en países como Filipinas.

¿Cuáles son los planes de crecimiento del grupo?

Esperamos crecer de manera orgánica durante los próximos años mediante este proceso de escucha y adaptación a las nuevas realidades del consumidor, pero también tenemos planes ya en marcha para expandir Pascual y comenzar nuevos modelos de negocio fuera del ámbito español. Estamos inmersos en un proceso de internacionalización muy potente con el que esperamos acelerar nuestro crecimiento. Vamos a comenzar a producir y distribuir localmente en otros países bajo modelos de joint-venture, a través de socios de gran trayectoria en Centroamérica, África y el Sudeste Asiático. Nuestro objetivo es focalizar en países emergentes para seguir creciendo y duplicar nuestra facturación en el exterior en 2026.

¿Y las previsiones de consumo?

Las previsiones que tenemos para 2022 son optimistas. Creemos que el sector agroalimentario tiene margen para seguir creciendo en España a pesar de ser un sector muy asentado en la economía. Tenemos una oportunidad de seguir construyéndonos como una empresa innovadora que siempre va a buscar nuevas fórmulas para conectar con el consumidor, renovar nuestros formatos, ofrecer soluciones disruptivas. Aquí no hablamos solamente del consumidor final sino también de nuestros clientes en el canal horeca, una pata del negocio que estamos reforzando con nuestra marca Pascual Profesional, y que sin duda va a ser clave para impulsar nuestro crecimiento. Es cierto que la pérdida de valor adquisitivo del consumidor por el contexto inflacionista y el conflicto en Ucrania va a tener repercusión en nuestro rendimiento, pero confiamos en que la situación sea transitoria y veamos una desescalada en los precios para la segunda mitad de año.