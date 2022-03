El "insoportable" coste de la energía paraliza al sector frigorífico

El sector de la conservación y almacenamiento de alimentos y otros productos en frío, como por ejemplo flores, denuncia el cierre de túneles y cámaras de refrigeración "por los insoportables costes de la energía, que superan el 200%". Así, muchas empresas han adoptado medidas de contingencia, como reducir potencias y modificar turnos de trabajo.

"Ya hay túneles de congelación que no funcionan ni dan el servicio porque ningún cliente puede o quiere pagar lo que cuesta ponerlos en marcha. Ya hay cámaras frigoríficas cerradas también porque no compensa mantenerlas en funcionamiento y también empresas clientes a las que no se les ha podido ofrecer el servicio frigorífico porque suponía entrar en pérdidas". Lo afirma marcos Badenes, secretario general de Aldefe (asociación de Explotaciones Frigoríficas, Logísticas y Distribución de España).

Según él, "la incidencia en el sector del almacenamiento frigorífico público es y está siendo dramática, con incrementos exponenciales de la principal materia prima del sector, sin tregua ninguna, sin expectativa de mejora es algo que difícilmente pueden aguantar las cuentas de resultados de las explotaciones frigoríficas. Hemos pasado de, en el mejor de los casos el coste de la energía supusiera en torno al 25% de los costes de las instalaciones frigoríficas a el 50% o más. Es insostenible".

Ante esta situación, las empresas de Aldefe han desarrollado planes de contingencia para aguantar este embate de la energía: se han reducido potencias y ajustado los programas de gestión de los compresores, y se han modificado los turnos de trabajo para poder dar a sus clientes el mejor servicio sin incrementar la necesidad de frio en las cámaras;

Igualmente, han incorporado sistemas de producción energética (paneles solares, producción eólica etc.) para intentar ajustar el consumo en las horas críticas de servicio; o se han mejorado sus aislamientos y han incorporado sistemas automáticos en las puertas de servicio dentro de los muelles de descarga de las cámaras.

Sin respuesta

"Además, -continúa explicando el secretario general de Aldefe- se han encontrado con problemas en la gestión de sus contratos de suministro eléctrico, con renegociaciones sobre la marcha de sus tarifas o con sorpresas dramáticas cuando vencían sus contratos y las nuevas tarifas multiplicaban el coste un 100% o un 200%. "Desde luego el papel de las comercializadoras de energía es algo que hay que analizar, al igual que las distribuidoras. No podemos decir que hayan sido, en líneas generales, receptivas a las situaciones del sector". trasladan desde de la patronal del almacenamiento en frío.

"Aldefe ya se ha movido para tratar de sensibilizar a nuestra Administración sobre la situación del sector; algo se consiguió con la reducción del Impuesto Eléctrico. Aspiramos a que esa reducción no sea temporal, sino que contemple a nuestro sector como objeto de esa disminución de forma permanente", comenta Badenes.

Sin reconocimiento

El secretario general de Aldefe subraya que "un sector que consume energía como principal insumo tiene que ser considerado electrointensivo; pues bien, estamos excluidos expresamente de la condición del estatuto de consumidor electrointensivo. Razones de índole legal y administrativo se nos indican para no reconocernos. Pero lo somos".

En este sentido, apostilla que "un sector como el nuestro tiene que estar contemplado entre los CNAE del RD 1106/2020 del 15 de diciembre, es algo irrenunciable. Para competir con otros sectores dentro de una economía globalizada es una herramienta fundamental y hasta ahora la Administración ha sido poco o nada receptiva".

Sin ayudas directas

Badenes continúa diciendo que "aunque parezca increíble tampoco nuestro sector tiene ayudas directas a la eficiencia energética, nuestro CNAE es excluido de forma sistemática de las ayudas directas; el IDAE y los organismos que podrían iniciar programas de ayuda para la mejora de las instalaciones frigoríficas no pueden lanzar proyectos porque resulta que existe una exclusión por CNAE".

Para el directivo, esto es algo "que tiene resolverse, ya que de la eficiencia de las cámaras frigoríficas depende gran parte de la eficiencia del consumo a nivel de España y de ello también deviene una minoración en el balance de CO2 que nuestro país, sin duda, mejoraría. Es algo que no podemos comprender y desde las empresas asociadas a Aldefe siempre nos manifiestan".

Cierres y pérdidas

Termina afirmando, "esperamos que se haga algo urgente por el Gobierno y el sector se salve de cierres de actividad, perdidas enormes y reconversiones traumáticas. Y como nuestro sector muchos otros. De esta agilidad y profesionalidad depende el futuro inmediato. Es necesario cambiar y adaptarse. Como siempre Aldefe estará a disposición de quien quiera escucharnos para ayudar en ese cambio".