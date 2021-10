'elEconomista' organiza el I Foro del Retail y el Gran Consumo

elEconomista celebra en directo el 14 de octubre el I Foro de Retail y Gran Consumo con el patrocinio de Adyen, Calvo, Coca-Cola, Coviran, Deloitte, El Corte Inglés, Flax&Kale, IberCaja, Familia Mahou San Miguel, McDonald's y Tendam.

En este encuentro se debatirán los escenarios y previsiones postpandemia y de recuperación económica. Asimismo, se analizarán las necesidades del sector y como devolver la confianza a los consumidores. En objetivo, volver a crecer.

El acto será inaugurado por el Ministro de Agricultura Luis Planas Puchades, a quien acompañarán en el acto de presentación Amador G. Ayora, director de elEconomista; Fernando Pasamón, socio responsable de la Industria Consumer de Deloitte y José Morales Villarino, director territorial de IberCaja Madrid Noroeste.

La primera mesa de debate, bajo el epígrafe "Industria y sostenibilidad. Nuevas tendencias en el mercado", contará con la participación de Mané Calvo, consejero delegado de Calvo: Ignacio García Magarzo, director general de Asedas; Javier Ribera, director general de Negocio de Pascual; Ana Gascón Ramos, directora de la Estrategia de Envases para Europa en The Coca-Cola; Alberto Rodríguez Toquero, director general de Mahou San Miguel; Fernando Pasamón, socio responsable de la Industria Consumer de Deloitte y Jordi Barri, consejero delegado de Flax&Kale.

"La transformación digital en la distribución" es el título de la segunda mesa, en la que expondrán sus ideas Sacha Michaud, cofundador de Glovo; Axel Nazarian, head of ecommerce at Carrefour España; Miguel Ángel Zamorano, director de Gestión de Tiendas y Marketing en UVESCO; Manuel Muñoz, director Retail Fashion y Bienes de Consumo de Inetum; Patro Contreras, presidenta de Coviran y César del Barrio, Retail Digital architet de Microsoft.

La tercera mesa tratará sobre "El sector de la restauración, desarrollo y relación con el delivery y la digitalización". En ella intervendrán Sergio de Eusebio García, partner and Suppy Chain Corporate director at Avanza Food; Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España; Juan José Llorente, Country manager Adyen-España y Portugal; Jacobo Caller, consejero delegado de Telepizza; Alejandro Hermo, Chief Financial Officer de McDonald's; Guillermo Arcenegui, responsable de restauración de El Corte Inglés, y Patrik Bergareche, director general de Just Eat España.

Por último, una cuarta mesa abordará "La ommicanalidad y la sostenibilidad en el comercio", con las ponencias de Jaume Miguel, presidente de Tendam; Dora Casal, consejera delegada de Roberto Verino; Manuel Martos, consejero delegado de Nextil; Eduardo Zamácola, presidente de ACOTEX y Bruno Rodríguez, socio de Deloitte, experto en Retail y Moda. Xiana Margarida Méndez Bértolo, secretaria de Estado de Comercio, clausurará este I Foro del Retail y el Gran Consumo.