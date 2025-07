Trump cambia la fórmula de la Coca-Cola en EEUU al modificar un ingrediente clave

La fórmula de Coca-Cola cambiará en EEUU a petición de Donald Trump. El presidente ha exigido al gigante de los refrescos utilizar a partir de ahora azúcar de caña en vez de jarabe de maíz. "He estado hablando con Coca-Cola sobre el uso de azúcar de caña en la Coca-Cola en EEUU y han aceptado hacerlo", ha señalado el líder republicano en su red social, Truth Social. "Este será un muy buen movimiento por su parte - Ya verán. ¡Simplemente es mejor!", ha indicado.



"Agradecemos el entusiasmo del presidente Trump por nuestra icónica marca Coca-Cola. Próximamente se compartiremos más detalles sobre las nuevas e innovadoras ofertas de nuestra gama de productos", ha expresado la compañía en un escueto comunicado ante un acuerdo que el presidente da por cerrado.

Los rumores apuntan a que Trump consume habitualmente Coca-Cola Light, que contiene aspartamo, un edulcorante artificial. Algunos incluso cuentan que mandó instalar un botón en el escritorio del Despacho Oval para que le sirvieran el refresco.

¿A qué se debe la última cruzada alimentaria del republicano? Todas las miradas señalan a su secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., que más de una vez ha criticado el edulcorante JMAF (jarabe de maíz de alta fructosa) por su supuesta relación con la obesidad. El JMAF se popularizó en la década de 1970 y su uso subió como la espuma ante los subsidios del Gobierno a los productores de maíz y los elevados aranceles a la importación de azúcar de caña.

Los productores de maíz, concentrados en el Medio Oeste de EEUU, han ejercido durante mucho tiempo influencia sobre los legisladores en Washington. Florida, el estado natal del presidente republicano, es el principal productor de caña de azúcar del país. "No tiene sentido", ha lamentado John Bode, presidente y director ejecutivo de la Asociación de Refinadores de Maíz.

"Reemplazar el jarabe de maíz de alta fructosa por azúcar de caña costaría miles de empleos en la industria alimentaria estadounidense, reduciría los ingresos agrícolas y aumentaría la importación de azúcar extranjera, todo ello sin ningún beneficio nutricional", han indicado Bode a la agencia Reuters.

A la espera de noticias desde Coca-Cola, lla Casa Blanca compartió en X la declaración de Trump con una imagen en la que el presidente aparece en un fondo rojo con los puños en alto y un mensaje donde se puede leer: "Tómate una Coca-Cola con Trump". El apellido está grabado en la etiqueta de la botella.

