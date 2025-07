Mango ficha como consejera independiente a Helena Helmersson, ex CEO de H&M

El grupo textil español Mango ha anunciado el nombramiento de la ex consejera delegada de H&M, Helena Helmersson, como nuevo miembro independiente de su Consejo de Administración.

Este movimiento estratégico, decidido por el consejo la semana pasada, según la compañía se alinea con las mejores prácticas internacionales y refuerza el modelo de gestión profesionalizada que Mango ha venido impulsando en los últimos años.

Con más de 20 años de experiencia internacional en la industria de la moda, Helmersson ha desempeñado diversas funciones de liderazgo dentro del Grupo H&M, entre ellas la de consejera delegada de 2020 a 2024, al frente de las áreas de sostenibilidad, producción y operaciones globales. Helmersson también es presidenta del consejo de Circulose y miembro del consejo de On Holding AG y Quizrr. Su formación internacional y experiencia en el Grupo H&M, una marca de moda global con presencia en más de 75 mercados, aporta una perspectiva estratégica al órgano de gobierno de Mango.

Configuración definitiva del Consejo

Con su incorporación, el Consejo de Administración de Mango estará compuesto por Toni Ruiz como presidente y consejero delegado; Jonathan Andic, vicepresidente; Daniel López y Margarita Salvans como consejeros ejecutivos; además de seis consejeros independientes: Jordi Canals, profesor y presidente del Centro de Gobierno Corporativo del IESE Business School; Jorge Lucaya, socio fundador de AZ Capital; Jordi Constans, consejero y ex directivo de empresas nacionales e internacionales; Marc Puig, presidente y consejero delegado de Puig; Manel Adell, ex consejero delegado de Desigual y consejero en varias empresas del sector; y la propia Helmersson. Eugenia Jover actúa como secretaria no consejera del Consejo de Administración.

"Estoy muy orgulloso de anunciar este nombramiento", ha declarado Toni Ruiz, quien se ha mostrado entusiasta con la incorporación: "Damos la bienvenida a una profesional excepcional, con una amplia perspectiva internacional y una sólida trayectoria en el sector de la moda, que sin duda nos impulsará hacia nuevas cotas. Su experiencia y enfoque visionario son activos invaluables que enriquecerán nuestro equipo directivo y nos ayudarán a avanzar en nuestras ambiciones globales".

Por su parte, Helena Helmersson ha añadido: "Me siento honrada y emocionada al unirme al Consejo de Administración y formar parte del viaje de crecimiento de Mango. Mango está llevando a cabo un plan muy ambicioso, desarrollando la marca y el surtido, y llevándolo a más clientes en todo el mundo. Al mismo tiempo, forman parte de la vanguardia de las prácticas de sostenibilidad en el sector. Estoy impresionado por lo que han logrado y me siento muy inspirado para contribuir al éxito futuro".

Este refuerzo del Consejo se enmarca en el compromiso de Mango con los objetivos definidos en su Plan Estratégico 4E 2024-2026, centrado en reforzar su propuesta de valor diferencial, su compromiso con la innovación y la sostenibilidad, e impulsar las ventas a través de una importante expansión.