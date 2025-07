La 'foodtech' responsable de las hamburguesas de 'Maldini' y Bnet cierra una ronda de 800.000 euros

FoodieFame, la startup española responsable del lanzamiento de marcas de alimentación junto a personajes famosos, ha cerrado una ronda seed por valor de 800.000 euros para acelerar su crecimiento.

Esta ronda de inversión ha sido co liderada por N Ventures, Pascual Innoventures y el fondo de inversión en startups de Lukkap. N Ventures ya respaldó a la compañía en una fase preseed en 2023 en la que también participó Travis Kalanick, fundador de Uber.

çFoodieFame, liderada por Jesús Muñoz como consejero delegado, ex directivo de empresas como Deliveroo, Burger King o Avanza Food (Carl's Jr., Tony Roma's), basa su modelo de negocio en la fusión entre gastronomía, cultura contemporánea y co-creación de marca.

Fruto de este enfoque, el año pasado la foodtech lanzó tres enseñas de restauración organizada bajo este modelo, las smash burgers Flama, junto al rapero Bnet; la marca de comida americana Varbacoa, con el periodista deportivo Julio 'Maldini' Maldonado; y Shawarmalekum, una firma de kebabs de calidad de la mano del influencer Hamza Zaidi.

En apenas 9 meses de vida, estas primeras marcas han logrado facturar más de 500.000 euros, por lo que en 2025 FoodieFame centrará sus esfuerzos en expandir su portfolio con el lanzamiento de sus primeras enseñas propias para el canal de gran consumo.

En este sentido, el plan estratégico de la firma pasa por abrir nuevas líneas de negocio en el canal retail y de comida preparada con el objetivo de triplicar su facturación en los próximos 12 meses.

"En tan solo un año hemos demostrado el potencial de unir gastronomía con figuras culturales para crear marcas con identidad propia. Esta nueva ronda nos permitirá escalar el modelo, diversificar canales y conectar con nuevas audiencias", destaca Jesús Muñoz, a quien acompañan al frente de FoodieFame como COO Lorenzo Gómez Counahan, ex de Avanza Food; Beatriz Torres, ex de Instapack, como CTO; y Javier Uribarri, ex de El Corte Inglés, como SCH Director.