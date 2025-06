El aceite de oliva se lanza a por los jóvenes con un bolso diseñado por Palomo Spain que causa furor

El oro líquido español se lanza a por las nuevas generaciones tras constatar que la población de menor edad apenas consume 0,8 litros al año.

El relevo generacional de los consumidores de aceite de oliva está en marcha. Y no queda otra. Un reciente informe del ejecutivo europeo, estima que en España, Italia y Grecia, el consumo de aceites de oliva va a sufrir un recorte de entre un 2 o un 3% anual hasta el año 2035.

Un fenómeno que se puede constatar ya en nuestro país, tal y como refleja el Panel de Consumo en Hogares que analiza el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Si nos centramos en la categoría virgen extra, el 77,8% de los responsables de compra tenían más de 50 años, cuando realmente suponen el 60% de la población española. De ellos, los mayores de 65 son los que más aceite de oliva virgen extra adquieren, con un consumo per cápita de cuatro litros al año. En el otro extremo encontramos a los menores de 35 años con un consumo per cápita de un raquítico 0,8 litros al año. Un colectivo que supone casi el 9% de la población y que adquirió menos de un 3% del aceite de oliva virgen extra consumido en los hogares. Y no se trata de un fenómeno exclusivo del aceite de oliva virgen extra, en el caso de la categoría aceite de oliva, los mayores de 50 años fueron responsables de la compra en un 79,4% de los casos, y los menores de 35 años no llegaron ni al 2,5%.

Acercarse a las denominadas Generación Z e Y se ha convertido así en objetivo prioritario de la Interprofesional del Aceite de Oliva, que ha lanzado una innovadora campaña de promoción que cambia los códigos y posicionamiento estratégico tradicionales, como dieta mediterránea, fogones e incluso la familiar imagen del chorro de aceite cayendo sobre el pan.

El objeto de deseo de esta campaña es un bolso cápsula de color amarillo verdoso que integra una botella de aceite de oliva virgen extra. Tampoco ha sido ortodoxa la forma de hacer llegar esta propuesta al público: a partir de unas fotos de la cantante Aitana recorriendo las calles de Madrid con el bolso firmado por Palomo Spain que inmediatamente se convirtieron en virales.

Bajo el lema "Un complemento perfecto", la campaña fue presentada el pasado martes en Madrid entre una legión de 'influencers" cautivados por la identificación de este producto con dos de los ionoos de la moda y la música.El bolso diseñado por el joven cordobés, del que apenas se han producido 40 unidades, está realizado por los mejores artesanos de la piel de Ubrique, proveedores de firmas como Louis Vuitton o Hermés.

"Algo bonito e inesperado"

Palomo Spain reconoce que su participación en el proyecto ha supuesto "todo un reto para los que nos enfrentamos todo los días a lo nuevo y desconocido y crear algo bonito e inesperado". El afamado diseñador se reconoce como un buen conocedor del aceite de oliva. "En mi pueblo hay un molino, tenemos toda la cultura del aceite de oliva del mundo y hacemos el ritual diario todo el equipo de reunirnos para desayunar con aceite de oliva. Forma parte de nuestra realidad y ha sido fácil llevar este producto a algo divertido, moderno".

Pedro Barato, presidente de la Interprofesional del Aceite de Oliva, destacó otra de las novedades de la campaña. "Es la primera vez que focalizamos toda la atención en la categoría aceite de oliva virgen extra. Y es lógico, ya que el top de la categoría es claramente aspiracional, y es lógico que el consumidor quiera disfrutar de lo mejor, y lo mejor en aceites de oliva es el virgen extra, 100% zumo de aceituna, con toda su esencia de aroma y sabor". Al mismo tiempo es una tendencia que se puede apreciar en el mercado. Hace unas décadas, en España las categorías virgen y virgen extra tenían una participación muy minoritaria en los gustos de los consumidores. En la actualidad, la categoría virgen extra prácticamente ha igualado el consumo de la aceite de oliva en nuestro mercado.

La presentación incluyó un showcooking dirigido por el chef dos estrellas Michelin Paco Roncero, que reveló su versión definitiva del bocadillo perfecto, elaborado con aceite de oliva virgen extra, el verdadero protagonista del evento.

"Esta campaña cuenta con una ventaja añadida. El consumidor nos ha demostrado que tiene un alto concepto de ese alimento, y lo ha demostrado consumiéndolo las pasadas dos campañas a pesar de la escalada de precios que vivimos. Entendió que disfrutar del complemento perfecto en su mesa requería un pequeño esfuerzo económico. Porque, me gustaría recordar a los agoreros del precio del aceite que, según el Panel de Consumo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a pesar del precio récord, la adquisición de aceites de oliva supuso en 2024 tan solo el 1,14% del gasto en alimentos y bebidas de los hogares".