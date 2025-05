Pérez (Forus): "Vamos a abrir una docena de gimnasios, es un sector con una rentabilidad de hasta el 20%"

Forus, una de las empresa referente en la gestión de centros deportivos concesionales en España -con unos ingresos superiores a los 120 millones y 60 centros repartidos entre España, Italia y Portugal-superó a finales del año pasado su reestructuración fijándose ahora como meta, tras la puesta en marcha de un nuevo plan estratégico, la consolidación de su posición en el sector y su expansión en Europa. Todo tras una inyección de 50 millones de euros, otorgada desde fondos gestionados por su accionista, JPMorgan Asset Management. Paloma Pérez ha llegado a la dirección de la compañía tras toda una carrera dedicada al sector del gran consumo.

¿Cómo evolucionando la compañía?

En primavera de 2024 acordamos un plan estratégico hasta 2030 centrado en el crecimiento orgánico, pero sin descartar posibles adquisiciones o presentarnos a nuevas concesiones. Operamos en España, Portugal e Italia y, aunque no a corto plazo, podemos plantearnos otros mercados. Hemos conseguido alcanzar los objetivos con una mejora del beneficio operativo muy sustancial. En 2023 facturamos 123 millones de euros, pero las cuentas de 2024 aún no están publicadas.

¿Cuáles son los objetivos a 2030?

Sin contemplar adquisiciones, teniendo en cuenta solo el crecimiento orgánico, el objetivo es alcanzar una facturación de 180 millones. Estamos hablando de un sector muy rentable, con un 20% de margen. Ese sería el objetivo.

"JP Morgan, nuestro accionista, está cómodo en el capital y no saldrá hasta que no vea que hay una buena oportunidad para ello"

¿Qué planes de expansión tienen?

Tenemos 60 centros -49 concesionales y el resto privados-, aunque hay por ejemplo casos como el de Majadahonda donde tenemos campo de golf, zona de spa, fitness y piscina ,y que aunque lo consideramos uno en realidad serían tres. Tenemos 11 en Italia, 1 en Portugal y los otros 48 en España. Hay en marcha un proyecto en Cascais (Portugal), estamos a punto de iniciar las obras de otro en Sevilla y la renovación de tres en La Coruña. Además, hay dos centros más previstos en Madrid, uno en Arganzuela y otro en la zona norte. Como mínimo hasta el año 2030 abriremos unos 12 centros.

"El objetivo de nuestro plan estratégico es alcanzar una facturación de 180 millones de euros, frente a los 123 millones de 2023"

¿Qué plantilla tiene?

Tenemos 3.300 personas actualmente. El crecimiento dependerá un poco del tipo de centro que abramos. Si abrimos uno nuevo necesitas entre 50 y 80 personas, si es una remodelación son entre 20 y 30. No hay una proyección de incremento de trabajadores, pero si abrimos doce centros incorporaríamos 600 trabajadores.

¿Cuándo tiene prevista la salida JP Morgan?

Eso dependerá de cómo vean el mercado y la oportunidad de salida. Ellos no van a salir si no lo hacen de una forma positiva. Están cómodos en la inversión. Tenemos una relación muy cercana con ellos y no están ni incómodos ni preocupados.

Todos los centros son propios, ¿contemplan la vía de la franquicia?

No, es algo que contemplamos. No creemos en el modelo de la franquicia porque la clave de este negocio está en el servicio si franquicias ya no puede controlarlo. Una cosa es vender un producto y otra ofrecer un servicio. No se puede subcontratar. Es más fácil pero pierdes por completo el control.

"No creemos en el modelo de la franquicia porque nos impide controlar directamente la calidad del servicio"

En un momento de máxima competencia, ¿cómo quieren diferenciarse?

La competencia está muy activa y el low-cost ha entrado muy fuerte. La mayoría de las multinacionales que están entrando en Europa lo están haciendo así. Nosotros somos el centro deportivo donde te sientes bienvenido cualquiera que sea tu edad y ante cualquier cosa que quieras hacer. Tenemos niños pequeños que vienen a aprender a nadar hasta personas de 80 años que vienen a socializar al spa. Y entre medias cabe todo. Tenemos horarios desde las siete de la mañana hasta las 11 de la noche.

¿Cuántos socios suman?

Acabamos el año pasado con 385.000, entre los socios permanentes y los clientes recurrentes, que reservan por ejemplo para venir a jugar al pádel, al golf o la piscina.