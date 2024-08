Marc Coloma (CEO de Heura Foods): "¿Hacer marca blanca? Estamos trabajando con socios para poder vender en nuevos países"

Del mismo modo que ha sucedido con otros sectores emergentes, el negocio de la carne vegetal no tuvo el crecimiento augurado por muchos el año pasado. Heura, líder del sector en España, se vio obligada a abordar una reestructuración, aunque en sus planes dibuja la llegada a la rentabilidad más pronto que tarde: en el mercado nacional ya gana dinero y prevé hacerlo a nivel global durante 2025. Para ello, centra sus esfuerzos ya no solo en desarrollar su marca propia sino en convertirse en una solución para otras compañías alimentarias que busquen crecer en la industria.

Marc Coloma, consejero delegado y cofundador de la compañía, atiende a elEconomista.es para desgranar el futuro del grupo en el contexto actual.

Los últimos datos de Heura, a cierre de 2023, hablan de unas ventas de 38,4 millones, ¿cómo ha avanzado la compañía en los primeros meses de 2024?

Para empezar ya somos rentables en España, que era uno de nuestros objetivos estratégicos. Sin entrar en cifras concretas, hemos consolidado el liderazgo en el país al mismo tiempo que hemos podido elevar ventas en Italia, donde hemos entrado en supermercados como Esselunga; Portugal y Francia, donde hemos crecido en cuota de mercado de manera considerable. El objetivo final es ser rentables a nivel global en el tercer trimestre de 2025.

¿Cómo se alcanza esta rentabilidad? Se ha convertido en la misión de muchas empresas emergentes

En primer lugar, nuestros productos están funcionando muy bien. Las lonchas finas, una especie de embutido vegetal, es un ejemplo en una categoría en la que no había productos de calidad. Luego también viene por la reducción de costes. Más allá de la reducción de costes estructurales de 2023 nosotros podemos reformular nuestros productos para mejorar los valores nutricionales y, a su vez, reducir los costes que teníamos.

A comienzos de año anunciaron una nueva ronda de financiación de 40 millones, ¿hasta dónde llegarán con este capital?

Con esta ronda llegaríamos ya a ser rentables. Según los resultados iremos calibrando si hace falta captar más capital para acelerar la expansión o nos financiamos con nuestro ebitda. Si cumplimos con nuestros planes, vemos eso sí que esta es la vía de poder dar salida a algunos inversores que también buscan su rentabilidad.

¿Y qué deparan los próximos años para Heura?

Hemos arrancado con la carne vegetal, pero la idea es contribuir a todo un sistema alimenticio más saludable. Los resultados se verán a partir de 2028, sobre todo, pero estamos desarrollando tecnologías para convertir ultraprocesados buenos en buenos procesados, ya sean grasas untables como mayonesas, carbohidratos simples o quesos vegetales. Heura evolucionará hacia otras categorías, tanto en marca propia como licenciando productos de los que tengamos la patente revolucionando la marca blanca.

¿Esto implica que comenzarán a hacer marca blanca?

¿Si haremos marca blanca? Es algo que todavía no hacemos, pero estamos trabajando con otras compañías alimentarias para hacer llegar nuestros productos a otros países. Hay que destacar que en los próximos doce meses registraremos más de cinco patentes.

¿Y geográficamente? ¿Preparan la entrada en nuevos mercados?

Donde invertiremos en los próximos dos años es en el sur de Europa, especialmente en la expansión en Francia, dónde somos la única marca extranjera que gana cuota, e Italia. Luego estamos trabajando en acuerdos para llegar al norte de Europa de la mano de alianzas con otras compañías.

¿Y a nivel de infraestructuras?

Ahora mismo estamos bien. La siguiente inversión relevante será la de unas nuevas oficinas y un laboratorio en Barcelona, ampliando el espacio para la i+d, ya que estamos teniendo tracción respeto a otras empresas que necesitan que les ayudemos a desarrollar sus productos. Lo haríamos en el primer semestre de 2025.

Volverán a crecer tres un año complicado... En julio de 2023 tuvieron que hacer un ERE para el 10% de la plantilla

Hubo que hacer un ajuste de costes que se debió a una nueva realidad en las expectativas de crecimiento frente a las que teníamos. Nuestro plan inicial era expandirnos por toda Europa de una manera más rápida de lo que finalmente haremos, pero vista la situación del mercado decidimos centrarnos en el sur de Europa.

Parece que el mercado crece más lento de lo que se esperaba, ¿no? El ejemplo más claro es el desplome en bolsa de Beyond Meat

Cualquier industria que haya intentado reinventar algún ámbito ha tenido recorrido no lineal. Y el sector de la carne vegetal no es diferente al resto. ¿Cómo vemos lo que ha sucedido? La necesidad climática y de salud era tan grande que se pusieron muchas expectativas en productos que todavía no eran óptimos a nivel de sabor. Esto provocó que mucha gente que los probaba no repetía. Era un momento para hacer productos excelentes, que la gente repitiese, y no relegar el producto. Nosotros, por poner un ejemplo, desde 2017 hemos lanzado cuatro versiones de hamburguesa y el año que viene vendrá la quinta.

El sector siempre habla de la sostenibilidad, ¿ustedes tienen datos?

La diferencia entre una hamburguesa de ternera y una de Heura es del 94% de emisiones equivalentes de Co2, esto lo tenemos acreditado y certificado por una ISO. Luego a nivel de agua, aunque no haya un análisis del ciclo de vida entero, el cálculo es que el ahorro ronda el 80%. Y luego hay que tener en cuenta la responsabilidad de la industria cárnica en la contaminación del agua subterránea de purines o en la aparición de bacterias resistentes a los antibióticos.