Las estrategias de Eroski, Carrefour, Alcampo y Grupo MAS para adaptarse al nuevo consumidor, en Auténtica 2024

Auténtica Premium Food Fest, dedicado a realzar el producto gourmet y la dieta mediterránea, reunirá en Sevilla a más de 7.000 profesionales de la industria alimentaria, gran distribución, retail, alta gastronomía y sector Horeca los próximos 16 y 17 de septiembre. Precisamente, con el foco puesto en los retos actuales a los que se enfrentan los directivos de cadenas de supermercados, mayoristas, tiendas especializadas en alimentación, Auténtica acogerá el Foro de la Gran Distribución y Retail. Un espacio de transferencia de conocimiento e innovación que reunirá a los principales directivos del sector para ofrecer un diálogo que abarca las últimas tendencias y su adaptación a un contexto en constante evolución, entre los que destacan Enrique Monzonis (Eroski), Ricardo Fernández (Carrefour), Martin Vicente (Grupo MAS), Ion Uranga (Uvesco), Matilde G. Duarte (ANGED), Yolanda Fernández, (Alcampo) o Yolanda Agüera (Grupo Áreas).

Descubriendo las últimas tendencias en la gran distribución

El sector de la gran distribución se enfrenta a desafíos importantes derivados de los cambios económicos, tecnológicos y del comportamiento del consumidor. Laureano Turienzo, presidente de la Asociación Española del Retail, analizará la evolución de los supermercados y las nuevas formas de distribución de alimentos y bebidas, que se han tenido que adaptar a las tendencias actuales de consumo, donde el perfil de consumidor digital marca el rumbo.

Así, el auge del ecommerce, las nuevas demandas de un consumidor más interesado en productos sostenibles y saludables, y el contexto inflacionista y las fluctuaciones en los precios de las materias primas exigen a las empresas de la gran distribución ser capaces de adaptarse rápidamente. En este sentido, Enrique Monzonis, director de Innovación y Sistemas de Eroski, y Victor Luque, director general de Trops, ahondarán en cómo las empresas deben apostar por la digitalización, la personalización, la sostenibilidad y la innovación para adaptarse y prosperar en este entorno dinámico.

En esta línea, tras cuatro años en los que la sociedad se ha visto afectada por una pandemia mundial y la consiguiente crisis inflacionaria, el sector de la gran distribución está recuperando la normalidad. Sin embargo, aún existe preocupación por la devaluación debida a la acción de la oferta barata, que ha cristalizado en un problema para distribuidores y fabricantes. Ante esta situación, Cesar Vallencoso, director de Insights de Kantar, dará respuesta a cuestiones como si el sector está balanceando bien el corto y el largo plazo o cuál es la estrategia para recuperar el volumen de mercado. Por su parte, María Miralles, leader of the Consumer, Retail & Fashion sector de McKinsey, Antón Delbarre, chief economist de Eurocommerce, Matilde G Duarte, presidenta de ANGED y Felipe Medina, secretario general técnico de ASEDAS, presentarán el informe The State Of Grocety Retail 2024 y ahondarán en los aspectos que más preocupan al sector.

Priorizar en la calidad del producto para fidelizar al cliente

Uno de los ejes transversales en el que se enfocará el foro es el de la calidad del producto y la seguridad alimentaria, en aras de mantener la confianza del consumidor. Así, Ricardo Fernández, director de Calidad y Sostenibilidad de Carrefour, ahondará en cómo a través de la inversión en sistemas avanzados de trazabilidad y prácticas de producción sostenible, las empresas garantizan la alta calidad y seguridad de los alimentos, además de la sostenibilidad de la cadena de suministro.

Tarjetas de puntos, beneficios por ser cliente habitual y hasta sorteos con premios, la gran distribución y el retail necesitan emplear esfuerzos en las relaciones con sus clientes, en un contexto de máxima competencia. Sin embargo, las ofertas y condiciones preferentes ya no son suficientes. Ion Uranga, responsable de Proyectos UVESCO, compartirá como ahora las grandes firmas buscan diferenciarse a través de la personalización de la experiencia, ya que la confianza y la satisfacción del cliente son fundamentales a largo plazo en la estrategia de fidelización.

Otro de los aspectos fundamentales a la hora de analizar la nueva deriva del sector de la alimentación, es que el consumidor ha comenzado a dar prioridad a la sostenibilidad en sus compras, lo que refleja un cambio hacia un consumo más consciente. Ante este cambio de paradigma, Yolanda Fernández, directora de RSC, RRII, y Comunicación Externa de Alcampo, Ion Uranga, responsable de Proyectos UVESCO y Delia Pascual, directora de Marketing y Sostenibilidad del Grupo MAS, compartirán las estrategias y prácticas que han adoptado para respetar estos valores y crear así un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente.

Retail y gran distribución se dan la mano en los nuevos espacios de consumo

La restauración se ha centrado tradicionalmente en ofrecer experiencias de comida preparada y servicio en el lugar o para llevar, mientras que el retail se ha enfocado en la venta de productos y bienes de consumo. Sin embargo, numerosos establecimientos de retail han implementado opciones de comida preparada, mientras que los restaurantes integran productos para venta directa. Martín Vicente, director de MAS&GO, analizará esta nueva realidad que dibuja un nuevo sector más híbrido y que vive el cambio de hábitos del consumidor como una oportunidad de sinergia entre ambos modelos, más que como un problema.