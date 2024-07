González Byass fusiona su filial en EE UU con Wine Brands, de la chilena Viña Santa Carolina

Carolina Wine Brands USA, filial de la chilena Viña Santa Carolina (séptima marca de vino más poderosa del mundo" según Global Wine Brand Power Index, 2022), suma su catálogo en Estados Unidos con el de González Byass USA, la filial estadounidense de la casa de Tío Pepe. El acuerdo de fusión entre ambas partes ha sido liderado por Enrique Murillo, CEO Américas de González Byass, y Juan Cristóbal Sepúlveda, CEO de Carolina Wine Brands.

González Byass es una bodega familiar fundada en Jerez en el año 1835. En el ejercicio fiscal 22/23 facturó 240 millones de euros. Tiene como emblema a Fino Tío Pepe, y cuenta con joyas enológicas como Noé o Apóstoles y el Brandy Solera Gran Reserva Lepanto, lo que la sitúan como una de las grandes bodegas a nivel mundial. Ha crecido en las últimas décadas incorporando bodegas de zonas emblemáticas como Bodegas Beronia (D.O.Ca. Rioja y D.O. Rueda), Viñas del Vero (D.O. Somontano), Blecua (D.O. Somontano), Cavas Vilarnau (D.O. Cava), Finca Constancia (V.T. Castilla), Finca Moncloa (V.T. Cádiz), Pazos de Lusco (D.O. Rías Baixas) y Dominio Fournier (D.O. Ribera del Duero).

Desde 2016

En 2016, la compañía dio el salto al continente americano con la incorporación de la bodega familiar chilena Viñedos Veramonte y, en 2017, culminó la adquisición de Casa Pedro Domecq (brandies y vinos) cuya principal actividad está en México.

Su catálogo se completa con Vermouth La Copa, el anís Chinchón de la Alcoholera, los licores de fruta Granpecher y Granpomier y los destilados de alta gama entre los que se encuentran Nomad Outland Whisky y las ginebras The London Nº1 y Mom. También distribuye, de forma exclusiva en el mercado nacional, el champagne Deutz, entre otras.

Su filial González Byass USA es una importadora de vinos y spirits de España, Chile, México, Portugal, Italia y Austria, con sede en Chicago.

Catálogo de Santa Carolina

El acuerdo afecta a la distribución y venta en Estados Unidos de marcas como Santa Carolina, Viña Ochagavia y Viña Casablanca, de Chile, junto con el elaborador argentino Finca El Origen, del Valle de Uco. El catálogo de Santa Carolina incluye bodegas italianas como Cantine Spinelli de Abuzzo; Gianni Gagliardo de Barolo; Tenuta Garetto de Barbera en el corazón de la nueva DOCG Nizza; Villa M, un vino dulce bajo en alcohol; Conte Brandolini D'Adda de Friuli-Venezia/Giulia, así como el elaborador de Amarone Clásico, Le Ragose. Desde Francia, también se incorpora el antiguo especialista en vides Chateau Saint-Roch de las Côtes du Rousillon, bajo la dirección de Jean-Marc Lafage.