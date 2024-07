El administrador concursal de Marypaz aflora deudas de 20 millones y pérdidas en 2024

Marypaz, la cadena de zapaterías que fue propiedad del fondo Black Toro y posteriormente volvió a manos de sus fundadores, trata de superar el concurso de acreedores. El administrador concursal de la compañía, EY, ha elaborado ya el informe provisional sobre la situación financiera de la empresa, en la que ha detectado un déficit patrimonial provocado, en parte, por las deudas de más de 20 millones de euros que arrastra. La radiografía realizada arroja también un descenso constante de las ventas, que cristalizan en nuevas pérdidas en lo que va de ejercicio, y pone énfasis en la búsqueda sin éxito de un inversor emprendida en los últimos meses para revertir la situación.

De acuerdo a la información depositada ante el Juzgado Mercantil Número 4 de Sevilla, la compañía Crocea Mors, sociedad cabecera del negocio, entró en concurso de acreedores este año como consecuencia de la significativa reducción de las ventas del último trimestre de 2023, motivado -entre otras razones- por la climatología inusualmente cálida para esa época del año, las complicaciones económicas y geopolíticas mundiales y la subida de los tipos de interés, entre otros motivos.

En el informe se señalan también otras causas, como la "injustificada negativa" de la empresa pública Cofides, entidad dependiente del Ministerio de Economía, "a conceder la línea de financiación solicitada para paliar los gravísimos efectos adversos causados por el cierre decretado por motivo de la pandemia". Esta línea de crédito, a juicio de la administración concursal, hubiese contribuido a mejorar el circulante de la sociedad y hacer frente a pagos vencidos.

La combinación de factores echó por tierra las perspectivas proyectadas en el último plan de reestructuración, firmado en 2023 y soportado sobre la base de un plan de viabilidad, "cuyos escenarios previstos" finalmente no han podido cumplirse y de manera consecuente ha provocado un cambio de la posición de los inversores "con los que se venía trabajando desde mayo de 2023 para llevar a cabo su inversión en Marypaz". Con estas palabras, la administración concursal se refiere a la búsqueda de un nuevo socio que la compañía había emprendido hace varios meses, como explicó elEconomista.es.

Este no es el primer proceso de reestructuración que sufre la cadena de zapatos en su historia. Creada de la mano del empresario sevillano Angel Aguaded, Marypaz nació en 1972 y protagonizó una etapa de crecimiento, llegando a tener 400 tiendas y ventas anuales de 140 millones. Pero la tendencia cambió y en abril de 2016 presentó preconcurso por problemas de financiación. En julio del mismo año, entró en concurso y poco después pasó a manos de Black Toro. El fondo salió del capital tres años después, cuando Crocea Mors presentó una oferta por la unidad productiva.

Menores ventas

La cuenta de resultados más reciente de Marypaz, elaborada a partir de estados financieros e información contable no formulada y no auditada, revela una caída de negocio en el último año cerrado (2023) hasta los 29,6 millones de euros, frente a los 33 millones facturados en el ejercicio precedente. No hay datos completos de 2024, ya que solo se recogen las ventas hasta finales de febrero (7,9 millones de euros), si bien en todos los periodos mencionados la compañía tiene un resultado de explotación y neto negativo.