Miguel Vergara: "Nacimos con la marca blanca y ahora ya hacemos hamburguesas para cadenas"

En tres décadas, la firma Grupo Miguel Vergara, se ha convertido en uno de los mayores grupos cárnicos del país, capaz de facturar 100 millones de euros y con la mayor cabaña de vacas de raza Angus de Europa.

¿La compra de Valles del Esla cambiará la estrategia de su compañía?

Tenemos siete líneas de producción y Valles del Esla será la octava. Con ella entramos en la carne de buey. En un mercado con muy poca producción, tenemos una concentración 1.600 animales, algo inédito en España y Europa.

¿Es buey todo lo que se vende en los restaurantes?

En la alimentación pesa mucho la tradición y lo que el producto tenga detrás. Mucha gente le puso el título de buey a su carne sin serlo para atender a una hostelería centrada en vender carnes rojas.

¿Cuándo surge la apuesta de la empresa por incorporar diferentes razas?

Siempre hemos trabajado con razas diferenciadas. Aunque nuestro ADN es ganadero, vemos la actividad desde el producto final. Cuando pensamos en fabricar, elegimos una raza u otra desde las especificaciones del producto final. Todas las carnes son diferentes y tienen sus cualidades según su raza de procedencia.

¿Qué representa la hostelería para su negocio?

Nosotros nacemos de la producción enfocada a carniceros y a la distribución con referencias específicas para sus marcas propias. El horeca es el último canal al que hemos entrado con la incorporación hace 10 años de la raza Aberdeen Angus, una carne muy infiltrada de grasa, jugosa y de mucha calidad para la restauración a la que accedemos a través de distribuidores.

¿Qué penetración tienen con sus marcas propias y del distribuidor?

Nacimos haciendo marca blanca y hace 20 años empezamos con la nuestra. La marca blanca aún es parte importante del negocio. Estamos en supermercados como El Corte Inglés, Carrefour, Consum, Alcampo, Unide, Vegalsa, Dia o Bonpreu. Con Mercadona, hemos estado desde siempre haciendo producción animal, pero no en desarrollo de marca blanca. Desde nuestra firma Utreros 2000 hacemos mucha producción que vendemos a mataderos o a empresas de otros países.

La compañía está especializada en la cría de vacuno en extensivo para carne de calidad.

¿En qué momento está el consumo alimentario?

Hay un importante cambio de hábitos en alimentación. Hay muchísimas alternativas. Cuando nací, la alimentación era carne, pescado y legumbres, porque el trabajo era mucho más físico y se necesitaba más energía. Ahora se necesita menos carne, pero es fundamental para el organismo. Lo que ha cambiado es la forma de comer carne. Se reserva para determinados momentos como celebraciones o fines de semana. Ese cambio nos hizo plantearnos sacar una línea de carne de mucha calidad

A pesar de todo, la proliferación de hamburgueserías no cesa.

Es uno de los fenómenos más relevantes de la carne. Antes se hacía una hamburguesa de batalla, pero nos ha llegado una tendencia de Estados Unidos hacia un consumo también de mayor calidad. Ha crecido y crece exponencialmente. Puede que se coman menos filetes a diario, pero se compensa con más hamburguesas en el tiempo libre. Al igual que con cortes como el ribeye o el tomahawk. Hace tres años, cuando ampliamos nuestra industria, montamos una fábrica de hamburguesas y ya trabajamos con cadenas como Foster's Hollywood o Vips.

¿Ha probado alguna de esas llamadas carnes vegetales?

No, pero he probado una morcilla vegana elaborada con arroz, lenteja y otros productos. Era algo diferente. Pero en el supermercado he podido leer las etiquetas de estas carnes alternativas y lo que observo es que tienen un montón de conservantes. Creo que eso no es muy beneficioso para la salud. Creo que es mucho mejor que los vegetales se consuman como tales y no tratando de parecer carne con la incorporación de muchos ingredientes

¿Se han planteado empezar a producir fuera de nuestro país?

De momento no, porque España es un país excepcional para la cría de animales, como demuestra el hecho de que el año pasado entraran 180.000 cabezas de ganado nacido en otros países para ser engordados aquí. El engorde que se hace en España es muy característico y el mejor de vacunos en todo el mundo. Es el más caro, pero el de mejor calidad en alimentación y controles de calidad. Desde que nacen, las reses se alimentan con piensos. En otros países de gran fama por su carne como Argentina, Uruguay, Brasil o Estados Unidos, sin embargo, vemos que publicitan sus carnes con el reclamo de proceder de animales alimentados con grano durante 90 días. Tenemos que ser capaces de dar a conocer que hacemos algo único y de calidad extrema.

¿La calidad es el futuro del sector agroalimentario nacional?

Tenemos presencia en 20 países y hay proyectos de abrir en otros 6 o 7 países en 2024. En alimentación, España tiene mucho que aportar al resto del mundo. Conlleva su trabajo, pero disponemos de productos de muchísima calidad.

Como especialista en vacuno, ¿contemplan la posibilidad de entrar en sectores como el lácteo?

Somos especialistas en la producción cárnica desde siempre. Creo más en ser el mejor en algo que no uno más en muchas cosas. Nuestra filosofía es aportar el máximo en nuestro sector a través de la mejora continua. Disfrutamos con nuestro trabajo y esto se refleja en el producto final.