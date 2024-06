Los agricultores se quedan sin ayudas a la producción ecológica hasta 2027

Nuevo malestar en el sector agrario. Las organizaciones agrícolas UPA y UAGA en Aragón han denunciado que los agricultores de producción ecológica se van a quedar sin ayudas hasta el año 2027 como consecuencia de la gestión del Departamento de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Aragón en la concesión y pago de estas ayudas agroambientales destinadas a explotaciones en ecológico.

Según explican desde UPA Aragón, "el sistema de concurrencia competitiva, mal calculado y peor entendido por parte del departamento" ha llevado a que numerosos agricultores y ganaderos de producción ecológica -alrededor de un tercio de las explotaciones que han solicitado estas subvenciones-, no vayan a cubrir las ayudas, en relación a la solicitud de la PAC de 2023.

Una situación que se agrava porque esto hace que se queden fuera de este apoyo económico para el período 2023-2027, lo que pone en peligro la continuidad de numerosas hectáreas de cultivo y cabezas de ganado en ecológico en Aragón por esta "falta de previsión de la Consejería", ya que desde el departamento "no se había previsto el aumento de expedientes y el crecimiento de superficie y animales.

En la misma línea se pronuncian también desde UAGA, organización desde la que apuntan que esta ayuda es básica para la viabilidad económica de las explotaciones, sobre todo, cuando la sequía ha dejado a muchas sin producción. Además, señalan que la no percepción de esta ayuda puede echar atrás a agricultores y ganaderos que habían decidido trasladar su producción a ecológico. También inciden en que muchos tendrán problemas económicos porque han realizado gastos extra para la certificación de agricultura ecológica pero, por la sequía, no van a poder tener ingresos por la venta de cosecha.

UAGA recuerda que ya advirtió a la Administración de que el presupuesto previsto para esta medida era insuficiente al incrementarse el número de solicitantes y de hectáreas puestas en agricultura ecológica al abrirse la posibilidad, con el nuevo Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC 2023-2027) a que nuevos agricultores ecológicos se acogieran a los compromisos agroambientales.

La organización agraria también explica que el Departamento de Agricultura tenía toda la información sobre el número de solicitantes, cultivos y superficie que se querían acoger a esta ayuda, desde junio de 2023, por lo que considera que tenía que haber gestionado políticamente esta situación y buscar una solución para el sector. La cuantía de las agroambientales para la agricultura ecológica oscila desde los 90 euros por hectárea en el cereal de secano hasta los 465 euros por hectárea en los frutales de regadío y las hortalizas.

Desde el sector se critica a su vez que desde la Consejería de Agricultura se hayan aplicado los criterios de selección y ejecutado los pagos correspondientes a esta medida al 100% sin enviar la comunicación de resolución a las personas afectadas, sobre todo a las que se han quedado fuera.

Reivindicaciones

Esta situación ha llevado a que tanto UAGA como UPA lancen sus reivindicaciones. Entre ellas destacan una mayor transparencia y la publicación de todos los solicitantes con la puntuación obtenida, al igual que se hace con los fondos públicos, y trabajar con urgencia sobre el sistema de pagos en las ayudas agroambientales ecológicas.

Desde UAGA explican que el nuevo Programa de Desarrollo Rural (PDR) del Gobierno de Aragón contempla, para el periodo 2023-2027, una partida de 29.076.888 euros destinada a los 'compromisos de gestión agroambiental en agricultura ecológica', lo que supondría una media anual de gasto de 5,8 millones de euros. Son fondos cofinanciados por la Unión Europea y el Ministerio de Agricultura, por tanto, si la administración autonómica tomara la decisión de aumentar la asignación presupuestaria de esta medida, recibiría también más aportación de la Unión Europea.

La organización agraria recuerda que uno de los objetivos de la UE es la estrategia "Del campo a la mesa", que implica un modelo productivo más sostenible y esto pasa indudablemente por la ampliación de la superficie productiva en ecológico. Por tanto, le guste o no a la consejería de Agricultura, en manos de Vox, tiene que acatar el mandato europeo.

Reacciones políticas

Las reacciones no se han hecho esperar desde las formaciones políticas. IU ha exigido soluciones para impulsar la producción ecológica por lo que ha anunciado la presentación de iniciativas parlamentarias para pedir explicaciones al consejero de Agricultura, Ángel Samper, para conocer los motivos reales y los criterios de baremación y soluciones para que los productores ecológicos tengan acceso a las ayudas que no les han llegado este año y no se queden sin ellas hasta 2027.

El Coordinador General y portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, ha mostrado también su preocupación por la "inquina" que ha demostrado este gobierno con la agricultura ecológica y por el "escaso compromiso" del consejero Samper, que mientras presume del incremento de los fondos a la agricultura, las explotaciones están atravesando una de las mayores crisis y los fondos propios destinados a las medidas agroambientales han caído en picado en los últimos años, lo que ha sido compensado con los fondos provenientes de la Unión Europea y del Estado.

"La agricultura y la ganadería ecológica representan el mayor exponente del modelo de producción agrícola respetuoso con el medio ambiente y la salud de los y las consumidoras, a la vez que cumplen una función social importantísima en el medio rural", apunta Sanz.

El responsable de IU también ha advertido que los agricultores ya han asumido el coste extra, además del compromiso con el medio ambiente, que supone este tipo de producción sostenible y respetuosa, por lo que tiene un coste real de abandonar al quedarse sin la ayuda para compensar esta inversión económica.

Sanz también ha instado al Gobierno de Aragón a incrementar los fondos para esta línea y a apostar decididamente por impulsar la agricultura ecológica, ya que "corremos riesgo de no cumplir los objetivos de la estrategia europea 'De la granja a la mesa' para llegar al en 2030 al 25% de la superficie agraria en este tipo de producción".