Carlos Yllera (DO Rueda): "Estamos en una posición privilegiada ante el aumento del consumo de vinos blancos"

Carlos Yllera apuesta por "el trato personal y cercano" en su labor como presidente del Consejo Regulador de Rueda. Este viticultor y bodeguero defiende que el "liderazgo por la calidad de nuestros vinos" sitúa a la Denominación de origen en "una posición de privilegio" para aprovechar el ascenso del consumo de los vinos blancos.

Para empezar, ¿cómo se presenta la vendimia?

Todavía es pronto para valorarla porque tenemos que ver el efecto de las heladas que hemos tenido y cómo viene el verano. Aunque el invierno ha sido generoso en agua, con precipitaciones por encima de la media, las olas de calor y su duración marcarán la evolución pero entiendo que será una cosecha razonablemente buena.

Según Nielsen, el pasado año la cuota de mercado de los vinos de Rueda ha vuelto a crecer. ¿Cómo lo valora?

Nos consolidamos en la segunda posición en vinos tranquilos, solo por detrás de Rioja. En ventas somos la primera DO de Castilla y León y la primera de vinos blancos de España con muchísima diferencia y nos sentimos muy orgullosos. Hay que tener en cuenta además que somos la primera DO en tasa de conversión y casi uno de cada dos consumidores se queda con Rueda cuando lo prueban. El consumo del vino blanco en España está creciendo y nuestro liderazgo por la calidad de los vinos nos sitúa en una posición de privilegio.

En exportaciones, se ha producido una caída de un 2,57%. ¿Variarán su estrategia en los mercados exteriores?

La estrategia en exportación tiene que ser siempre a largo plazo y no mirar con las luces cortas. Es cierto que hemos bajado un poquito aunque también es cierto que el consumo a nivel internacional ha caído y eso lastra todas las zonas. Aún así seguimos aguantando y tenemos muchas expectativas para seguir creciendo en ventas en el exterior. Y ahí quiero destacar que no solo es trabajo del Consejo Regulador, sino que son las bodegas las que tienen que hacer el remate, y me incluyo, del esfuerzo económico para estar posicionados en todos los mercados, incluido el nacional.

¿En Estados Unidos, que fue la gran apuesta, se están dando los resultados esperados?

Todavía no. Es cierto que Estados Unidos es el país número 1 en consumo y tenemos que estar presentes sí o sí y por eso apostamos con Ribera del Duero para ir de la mano dos referencies líderes y buscar las sinergias. No tenemos todos los datos de exportación sino los de las bodegas acogidas. Sabemos por los estudios que hay bodegas no acogidas que están vendiendo.

¿Hay un problema de sobreproducción el a DO?

Es posible. Si no consigues que toda la uva que produce la DO la compren las bodegas hay un pequeño problema de sobreproducción. Es cierto también que viene de un posible exceso de plantación que poco a poco se va a ir absorbiendo por parte de las bodegas y por eso tenemos que seguir apostando por la promoción para que incrementen ventas y absorber ese posible exceso, que no podemos cuantificar porque cada año la climatología es distinta y puede haber años con exceso y otros sin ellos.

¿Se ha culminado el proceso de plantaciones?

Según los datos de la Junta de Castilla y León, ahora mismo puede haber 20,30 o 40 hectáreas más pendientes. No es significativo.

Los cultivadores, piden medidas como el arranque de viñedos, al igual que se produce en Burdeos. ¿Se ha planteado esa posibilidad?

Eso es un trabajo que debe definir muy bien la Consejería porque son ellos los que tienen que apoyar si esa solicitud la ven factible. Yo personalmente creo que es una medida demasiado drástica porque aunque es cierto que eliminaría ese posible exceso de manera muy inmediata quitaría la oportunidad de crecimiento de la DO. Es una medida tan drástica y efectiva como en principio mala a corto y medio plazo porque luego no puedes recuperar esas plantaciones. Puede haber otros sistemas para paliar los excesos que compaginándolas sean efectivas, como la reducción de los rendimientos, destilación en crisis…Pero el Consejo, que lo forman seis representantes de las bodegas y seis de los viticultores tienen que ponerse de acuerdo para implementarlas y la Consejería autorizarlas.

Se habla también de introducir nuevas variedades, como la Godello…

Ya en el anterior Consejo introdujimos la Chardonnay y la Viogner como variedades minoritarias. Yo no digo que estemos cerrados pero esas posibilidades a corto plazo no te van a dar ninguna solución a la sobreproducción sino a cambiar la tipología del vino y aportar al verdejo un toque distinto para que el mercado pueda reconocer todas las opciones. Creo que no es una solución a corto plazo. Hay alguna hectárea ya plantada en la zona y se han hecho catas internas y han salido con calidad bastante aceptable pero nuestra uva autóctona es la verdejo, que es la que nos da de comer a todos, a bodegas y viticultores.

Asaja pedía hace unos que se retirasen ayudas las bodegas de Rueda que no cumplan la ley de la Cadena Alimentaria? ¿Hay bodegas que lo están incumpliendo?

Esa afirmación es bastante dura. La inmensa mayoría de las bodegas cumplen y si los viticultores piensan que se incumplen tienen la opción de denunciar. Sinceramente es un problema más de algunos viticultores que creen que su uva no está reconocida porque la inmensa mayoría lo cumple. Pero es importante destacar que el Consejo no se puede meter en temas económicos entre bodegas y agricultores, es un tema más interno.

Se quejan también de los bajos precios que no cubren los costes…

Cada explotación es distinta. No puedes generalizar un coste porque depende de tu forma de trabajar el viñedo, si es más joven o más viejo, si está en espaldera o en vaso, de los tratamientos, si está en ecológico…Es muy complicado.

Lo que parece es que ahora hay menos enfrentamiento en el Consejo…

Ahora es más tranquilo. Si es cierto que al principio, con las elecciones y hasta que te posicionas pudo ser más crispado. Mi entrada ha sido distinta porque no soy vocal y espero que esa labor de trato personal y cercano que doy se refleje poco a poco en el Consejo. Nosotros tenemos que defender la marca Rueda, que es la que protege a las bodegas, a los viticultores y los pueblos de la zona. Siempre puede haber enfrentamiento porque hay gente que piensa de una manera y de otra pero el mayor consenso posible es lo que más beneficia a Rueda sobre todo a nivel interno porque a nivel externo las cifras reflejan que los consumidores siguen apostando por Rueda como principal vino blanco. Y de eso debemos sentirnos orgullosos.

Castilla-La Mancha ha hecho una gran ofensiva con el vino blanco ¿Rueda está aguantando bien?

La uva autóctona nuestra, la verdejo, en relación calidad precio es de las mejores de España y encontrar un vino de tanta calidad a los precios tan razonables cómo tenemos no es fácil y por eso tenemos ese posicionamiento importante.

¿Cómo está afectando el Cambio Climático al viñedo en general y a Rueda en particular?

Afortunadamente estamos en una zona de altimetría importante, de 700 a 930 metros, y eso ayuda al viñedo. Además las variedades están bastante consolidadas y se están adaptando bastante bien, como la verdejo. Los picos de temperatura más altos y los inviernos más suaves influyen en las añadas pero las elaboraciones y la calidad de los viñedos nos ayuda a tener una calidad superalta en los vinos. Es una carrera a largo plazo y veremos los problemas y las soluciones que puede haber.

Ha habido un aterrizaje durante los últimos años de grandes bodegas en Rueda. ¿La DO sigue siendo apetecible?

No están todos y a mí me gusta decir que las grandes marcas y las grandes bodegas siempre son bienvenidas. Mi mayor ilusión sería que viniese Vega Sicilia a Rueda. No todas las marcas nos apoyan, pero los grandes, los grupos que posicionan bien el vino y ayudan al resto sí.

¿Cómo está aprovechan la DO Rueda el enoturismo?

La Ruta del Vino de Rueda es una de las que más ha crecido en los últimos años. Engloba a viñedos, hostelería, servicios…se ha incrementado y tenemos muchas expectativas de crecimiento. Han venido a la zona grandes restauradores y otros que van a venir. El enoturismo es además un bien cultural de la zona porque engloba u consolida a los pueblos de la DO.

Hemos tenido elecciones europeas. ¿Qué pediría a las nuevas instituciones comunitarias?

Que tengan en cuenta el campo. Las manifestaciones con mucho sentido de los agricultores en toda Europa, engloban muchas reivindicaciones que son reales. El campo, además de dar de comer y beber al mundo, consolida a los pueblos. El viñedo no se puede deslocalizar, las Bodegas y denominaciones tenemos esa capacidad de mantener a la gente. También pido un respeto al sector del vino porque hemos visto a algún europarlamentaria que ha ido contra el sector y aparte de ser un alimento, es parte de la cultura mediterránea.

Las protestas por los parques fotovoltaicos crecen en muchas zonas vitivinícolas, ¿Han llegado a Rueda?

No hay un boom excesivo y todavía no tenemos este problema. Yo considero que las energías renovables son siempre positivas pero en su justa medida, que no perjudiquen al entorno.

La falta de mano de obra es un problema generalizado en el campo. Aunque en Rueda la vendimia está mecanizada, tienen también problemas en este sentido.

Es un gran problema porque la poda, entre otros trabajos, sigue siendo manual. Ahí tenemos que aprovechar la tecnología para, a través de la visión artificial, buscar una mayor mecanización. Pero las administraciones tienen que trabajar en conjunto para facilitar la mano de obra para las tareas agrícolas. Respecto a la vendimia mecanizada, es mayoritaria en la D.O. Rueda. Se realiza por la noche y permite que la uva llegue a las bodegas en unas condiciones de óptima calidad.

Hablábamos antes del rápido crecimiento de la DO y de lo que parecía más una apuesta más por la cantidad que por la calidad. ¿Cuál es el posicionamiento estratégico de la Denominación?

Desde la D.O. Rueda queremos seguir incidiendo en la extraordinaria versatilidad de nuestra uva autóctona, la verdejo, a la hora de elaborar vinos de una alta complejidad y con una capacidad de envejecimiento que sorprende a los paladares más formados. Por ejemplo, el Master of Wine, Tim Atkin, acaba de publicar una reportaje en el que califica con las más altas puntuaciones a 100 vinos de la D.O. Rueda tras visitar nuestra zona… Muchos de ellos están dentro de la categoría de Gran Vino de Rueda, el etiqueta negra de nuestra D.O. que responde a un consumidor cada vez más exigente que demanda vinos enfocados a la alta gastronomía, además de a la creatividad y la innovación de nuestros enólogos. La cosecha de 2023 será la cuarta campaña en la que se elaborará Gran Vino de Rueda, que ha de cumplir siempre unos requisitos: provenir de viñedos con una antigüedad superior a los 30 años, tener un rendimiento máximo de 6.500kg/ha, una transformación de kilos a litros del 65% y permanecer al menos un año en bodega antes de su comercialización.