Lorena Ruiz (Santander) "Tenemos que construir un sector agroalimentario más grande y competitivo"

Es el rostro de la firme apuesta del Santander por el sector agroalimentario, "clave para la economía y estratégico para el banco". Lorena Ruiz se define como una "apasionada" de un sector que tiene "mucho presente y mucho futuro" y señala a la "innovación y la digitalización" como claves para que sea "más competitivo".

El pasado año, Santander aumentó la financiación al sector agroalimentario ¿Qué líneas fueron las más demandadas?

Aumentamos un 3% la financiación hasta superar los 4.300 millones. Las líneas más demandadas fueron los créditos de campaña, así como los préstamos I+D+i y para inversiones en digitalización para hacer las explotaciones cada vez más rentables y competitivas, que es lo que desde nuestra entidad estamos impulsando. También todo lo que son las transformaciones de fincas hacia cultivos de alto valor, que tienen una gran demanda entre nuestros clientes. El fondo Agro Smart, que lanzamos en 2022, está permitiendo grandes proyectos de transformación que ayudan a revitalizar el medio, rural, generar empleo y fijar población de forma sostenible económica, social y medioambientalmente.

Teniendo en cuenta la grave sequía del año pasado ¿Han notado una mayor demanda para circulante?

Somos muy sensibles con el sector agroalimentario. Llevamos más de cuatro décadas apoyando a un sector clave para la economía y estratégico para el banco. El año pasado nos pusimos a trabajar muy intensamente cuando vimos que la sequía se iba prolongando y se ponía en riesgo no solo la campaña anual sino las futuras y en muchos cultivos permanentes el propio árbol. Lanzamos una línea dotada con 5.000 millones tras un análisis exhaustivo para saber qué zonas y qué sectores podían estar más impactados y acompañar a los clientes en esos momentos que fueron muy duros. Es una línea que funcionó muy bien.

En 2021, Santander puso en marcha 'corners' especializados en el 'agro' en algunas de sus oficinas. ¿Qué receptividad están teniendo?

La respuesta ha sido superpositiva porque cuando los agricultores entran en una oficina ven que alguien habla su mismo idioma. Están en marcha 125 corners distribuidos por toda España en zonas con muchísimo potencial de negocio agroalimentario. Algo que caracteriza a Santander en el 'agro' es la especialización y la cercanía con los clientes. Yo soy una apasionada de este sector y sé que sin formación es muy difícil ser especialista porque todo va cambiando muy rápidamente por factores que impactan continuamente, ya no solo la sequía, sino la invasión de Ucrania, los precios de las materias primas…Ahí tenemos que estar muy alerta sobre todo lo que está sucediendo para que cuando nuestros clientes nos pidan una solución financiera tengamos capacidad de reacción y sobre todo seamos ágiles.

Durante los últimos años, Santander ha participado en la financiación de los cultivos de alto valor. ¿Qué recorrido ven a este tipo de cultivos?

Olivar, pistacho, almendro, aguacate o el kiwi son cultivos que tienen mucho recorrido en España. Eso sí, hay que seleccionar muy bien la zona geográfica, la tierra y que ésta sea apta para el cultivo que se seleccione y luego que las variedades de plantas se adapten a la nueva situación climática. Estos proyectos se tienen que ejecutar siempre con mucha organización porque no podemos hacer los números solo en los momentos de bonanza. Y ahí nosotros a la hora de hacer los análisis de estas operaciones cogemos precios medios de las últimas cinco campañas, como mínimo. Quiero destacar que los nuevos inversores que están llegando de la mano de fondos, family office están ayudando a que las tierras no se abandonen. Hay muchas hectáreas que están en riesgo de ser abandonadas por la edad de sus propietarios y estos inversores están poniendo en valor esa tierra, al sector, fijando población en nuestra España rural. La tierra disponible se va reduciendo por la desertificación y tenemos que impulsar que sea más productiva porque hay que seguir alimentando al mundo. La innovación y digitalización son clave en estos cultivos, por ejemplo, para optimizar el uso eficiente del agua o el control de plagas, entre otros. Los fondos están haciendo una buena labor porque si no esas tierras se quedarían seguramente, sin cultivar. No hay que verlos como competencia sino complementarios e incluso, en algunos casos, se pueden encontrar sinergias con productores de la zona. Cuanto más grande seamos mayor capacidad de gestión para generar más rentabilidad y más competitividad a nuestros productos.

"Europa tiene que escuchar al sector porque es el que está a pie de campo"

Hace unos meses Santander creó la plataforma digital Avanis. ¿Qué valoración hace de su puesta en marcha?

Avanis es la gran apuesta del Santander por impulsar la digitalización y la innovación de la mano de la sostenibilidad en el sector agroalimentario. Nace como una plataforma digital abierta para clientes y no clientes con un claro foco en impulsar el conocimiento, la experiencia y la formación a través de una comunidad que comparta las buenas prácticas y también las malas para no repetir errore. Contará con un marketplace donde los proveedores de insumos –maquinaria, fitosanitarios, bioestimulantes– ofrezcan sus soluciones. También el agritech, que tanto tiene que aportar en los próximos años para que los agricultores tengan acceso desde el móvil o la tablet a todos los datos y la información de su explotación y puedan hacer una vida más cómoda. Eso permitirá que atraigamos jóvenes al campo, un problema que tenemos que solucionar. Y un último área de Contenidos en la que contamos con la voz de los expertos, las principales noticias, la información de las lonjas con las claves de por qué están subiendo o bajando ya que es muy importante tener el contexto de España y Europa y cómo afecta a los precios. Contamos con la experiencia de un meteorólogo para que los usuarios sepan de manera anticipada la situación climática y puedan planificar sus labores en campo. También damos información de subvenciones, ayudas europeas, nacionales y locales y con vídeos de expertos que nos van diciendo sus técnicas en campo o en la industria agroalimentaria. Es una plataforma que es de todos y para todos, nace de abajo hacia arriba porque la hemos construido escuchando a todos los eslabones. Está teniendo muy buena aceptación e irá creciendo.

Ha habido muchas protestas en España y Europa por la situación ruinosa del sector ¿El campo tiene futuro?

No solo tiene futuro sino que tiene mucho presente. En 2020 también hubo manifestaciones que se pararon por la pandemia y los agricultores se pusieron a desinfectar nuestros pueblos y a seguir produciendo alimentos. Ahora, la burocracia, la competencia de terceros países han hecho que el sector vea necesaria una legislación que les permita seguir produciendo de manera rentable y sostenible en el tiempo.

Hemos tenido hace unos días elecciones europeas. ¿Hacia dónde debe mirar Europa en materia agroalimentaria?

Europa tiene que escuchar al sector porque son los que están a pie de campo. La UE tiene que velar por el sector, que siempre ha sido receptivo a normas como la Estrategia de La Granja a la Mesa, y está reivindicando que se garantice la soberanía alimentaria, seguir produciendo alimentos con las mismas normativas productivas. No están pidiendo ayudas ni subvenciones. Luego hay temas como el agrivoltaico. Si la UE permite instalar placas y cultivar sin perder las ayudas es una forma de dar mayor rentabilidad a los agricultores. Otro tema importante es el de la captación de carbono, en donde Europa tiene que determinar las métricas a seguir en función de los distintos tipos de cultivo para generar un ingreso adicional al agricultor.

¿Cómo resumiría los retos del sector?

Tenemos que construir un sector más grande, más competitivo con inversión en innovación y digitalización. También focalizarse en el consumidor, analizar cuáles son las tendencias para adaptarse a la demanda. Y ayudar al relevo generacional porque los jóvenes son el futuro del sector, que tiene que seguir alimentando a una población creciente con productos sanos y de calidad, que es lo que hacen los agricultores, los ganaderos y la industria agroalimentaria de España.