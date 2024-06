El Gallo Wine Fest reunirá en León a más de 30 destacadas bodegas de toda España y a prestigiosos enólogos

La Fundación Sierra Pambley acogerá el próximo domingo en León la primera edición de El Gallo Wine Fest que reunirá a más de 30 destacadas bodegas de toda España y a prestigiosos enólogos que compartirán con los asistentes al evento catas exclusivas, experiencias únicas, alta gastronomía y música en un ambiente lúdico y festivo.

El Gallo Wine Fest acogerá a bodegas como Barbadillo, esencia de Sanlúcar de Barrameda, Gramona con sus excelentes espumosos, los exquisitos vinos de Cerrón, o los afamados riojas de Artadi, sin olvidar las bodegas de la región anfitriona como Vile La Finca, LaOsa, Sara González o la participación de vinos de El Bierzo y sus más destacados enólogos como Raúl Pérez o Ricardo P. Palacios, reconocidos y prestigiados en todo el mundo.

El Gallo Wine Fest está inspirado en la leyenda de la barrica secreta que alberga el vino más antiguo del mundo y que permanece oculta en la Real Colegiata de San Isidoro. El gallo representa su papel de guardián y testigo de esta barrica secreta y es el símbolo elegido por los organizadores para representar la excepcional calidad de los vinos elaborados por las bodegas que participan en el festival, un emblema de tradición y excelencia.

La Fundación Sierra Pambley es una casona del siglo XIX, situada a los pies de la catedral de León, donde la tradición vinícola se fusiona con la historia creando un escenario inigualable para los amantes del vino y la gastronomía.

Catas exclusivas

El Gallo Wine Fest no solo ofrece la oportunidad de degustar vinos excepcionales y disfrutar de delicias gastronómicas y musicales, sino que también brinda la posibilidad de profundizar en el conocimiento del vino a través de tres catas exclusivas dirigidas por expertos de renombre internacional. Con la participación de Mohamed Benabdallah, sumiller del Asador Etxebarri (recientemente nombrado segundo mejor restaurante del mundo por la prestigiosa lista The World's 50 Best Restaurants), Rodrigo González Carballo, uno de los sumilleres mas destacados del panorama nacional y ex director de vinos del grupo Dani García, y Armando Guerra Monge, director de Alta Gama en Bodegas Barbadillo, fundador del Club Contubernio y del evento Innoble, estas catas ofrecen una experiencia única para aquellos que desean explorar aún más el fascinante mundo del vino.

Pero la experiencia no se detiene en el vino; el chef Juanjo Losada, galardonado con una estrella Michelin y dos soles Repsol por su trabajo en el Restaurante Pablo de la capital leonesa, ha diseñado dos bocadillos de autor especialmente para la ocasión, fusionando la gastronomía con la enología de una manera única y deliciosa.

A ritmo de música

Y como si la oferta no fuera lo suficientemente tentadora, la música también ocupará un lugar destacado en el evento. Dos sets de DJ, Rob B Bop y The Islander, llenarán el ambiente con una selección de sonidos que van desde el rock and roll clásico hasta el hipnótico electrojazz, creando el telón de fondo perfecto para una jornada inolvidable. A media tarde también podremos disfrutar de un concierto de música en directo a cargo de Solomones Bros que nos deleitaron con Soul, Funky y ritmos costeños.

El horario del evento será de 10:30 de la mañana a 14:30 y de 16:30 a 20:30, y las entradas están disponibles en la web oficial del evento, www.elgallowinefest.com, a un precio de 50€. Para aquellos que deseen participar en las catas exclusivas, las plazas son limitadas (25 personas) y tienen un coste adicional de 25€.