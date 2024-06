Komvida Mango, el nuevo lanzamiento de la empresa extremeña Komvida Organic Kombucha

Komvida Organic Kombucha, la empresa líder en España en la producción y venta de kombucha ha anunciado el lanzamiento de su nuevo y esperado sabor: Mango. Una nueva apuesta, que según afirma la marca pretende consolidarse en este verano.

Para su elaboración Komvida ha elaborado una fórmula que combina la dulzura natural y el frescor exótico del mango con el toque ácido y sutil de la kombucha. El resultado es una bebida deliciosa, refrescante, con burbuja muy suave que es ideal para disfrutar en cualquier momento del día, proporcionando además un plus de beneficios a tu microbiota gracias a su contenido natural de probióticos.

"En Komvida, siempre estamos buscando innovar y ofrecer a nuestros clientes sabores que no solo sean deliciosos, sino que también aporten bienestar. Komvida Mango es irresistible, está diseñada para conquistar a todos, incluso si pensabas que no te gustaba la kombucha. Parece un zumo, ¡pero no! es una kombucha llena de beneficios", afirmó Beatriz Magro, cofundadora de Komvida Organic Kombucha. "El mango es una fruta que evoca al verano, sensaciones de alegría y frescura, además, tiene la capacidad de enamorar a un público más amplio, haciendo que esta kombucha sea la elección perfecta para refrescarse de manera saludable durante el verano", añadía.

Además de mango, Komvida cuenta con otros nueve sabores: Greenvida (té verde), Berryvida (frutos rojos), Gingervida (jengibre y limón), Zanahoria y Cúrcuma; Manzana, Canela y vainilla; Kombujito; Piñacolada; Supergreen y Superglow. Cada uno ofrece una experiencia única, manteniendo siempre el compromiso de la marca con la calidad y los beneficios para la salud.

Desde su fundación en Fregenal de la Sierra (Badajoz) hace siete años, Komvida se ha consolidado como líder en el mercado español de kombucha, controlando más del 50% de la cuota de mercado. Su éxito no solo se debe a la calidad excepcional de sus productos, sino también a su labor incansable por educar al público español sobre los beneficios de la kombucha. A pesar de su crecimiento y reconocimiento, la categoría de kombucha sigue siendo emergente en España, con Komvida a la vanguardia de su expansión.

Komvida Mango, al igual que el resto de sabores de la marca, es una bebida fermentada que se elabora de forma artesanal con ingredientes 100% ecológicos, sin aditivos, ni conservantes artificiales. Al no estar pasteurizada, esta bebida mantiene sus probióticos vivos, lo que contribuye a la mejora de la salud intestinal y del sistema inmunológico. Estos beneficios se conservan gracias a su almacenamiento en botellas de vidrio.