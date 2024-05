España se convierte en la fortaleza de The Body Shop tras la batalla perdida en Reino Unido

Hace tiempo que The Body Shop no vive su mejor momento y, quizá, el principio del fin date de 2017, cuando la pequeña compañía británica cambió de manos y pasó de ser propiedad de la multinacional L'Oreal a manos de la brasileña Nature & Co por alrededor de mil millones de euros.

Durante los últimos años, la firma de cosmética vegana ha ido reduciendo su número de tiendas por todo el mundo siguiendo una estrategia de reducción ante la débil situación económica que estaba viviendo. Por su puesto que, en consecuencia, conllevo la pérdida de muchos puestos de trabajo.

Y en noviembre de 2023 llegó el 'estoque' final: la sociedad de inversión Aurelius adquirió The Body Shop, aunque tan solo unas semanas después anunció su puesta en venta tras no lograr tomar el control de la compañía.

Así, en estos meses atrás la quiebra de la firma de cosméticos se ha sucedido como un efecto dominó: primero fue la matriz en Reino Unido, más tarde en Estados Unidos y Canadá, y, de los últimos en, Australia, donde donde la firma fundada por Anita Roddick y su marido Gordon Roddick ha tenido serios problemas económicos para poder hacer frente a los pagos de sus proveedores.

En términos nacionales, parece que las filial española de la compañía inglesa se libra del desastre (al igual que otras alrededor del mundo), a pesar de que su página web hace días que no funciona, lo que ha generado cierta alarma social, y que cada vez son más los establecimientos que echan el cierre. A día de hoy, The Body Shop mantiene 64 tiendas abiertas en nuestro país, de las cuales 43 son propias y 21 franquiciadas; a nivel mundial son 900 y 1.600 respectivamente antes de la compra de Aurelius.

El ocaso de la matriz

A mediados del pasado mes de febrero, The Body Shop Reino Unido anunció su puesta en venta tras la adquisición de Aurelius el septiembre pasado y tras casi 50 años de vida. La firma de cosméticos, pionera en el sector gracias a sus productos naturales y veganos, lleva en proceso de venta y administración desde el pasado 20 mayo y después de algunos intentos de la marca por continuar bajo un plan de reestructuración y desinversión.

No obstante, los administradores de FRP Advisory, que ha estado supervisando The Body Shop desde su colapso, confirmaron esta semana que esto no sería viable. Y es que la deuda de la compañía británica a sus acreedores asciende a casi 280 millones de libras.

La confirmación por parte de The Body Shop Reino Unido ha sido el cierre de casi la mitad de las 198 tiendas que mantenía hasta ahora en todo el país, así como una reducción del personal de hasta el 80%. Con todo, la marca de cosméticos sigue operando tanto en Reino Unido como en el resto de los países afectados a la espera de que aparezca un nuevo comprador o que se declare definitivamente en quiebra.

Es por eso por lo que la hoja de ruta de la marca británica pasa ahora por estabilizar el negocio y, en palabras del administrador conjunto Tony Wright, "tomar medidas rápidas para redimensionar la cartera de tiendas de The Body Shop en el Reino Unido. Estamos proporcionando la mejor oportunidad para que esta marca icónica tenga un futuro sostenible a largo plazo".

España resiste

El contexto casi de quiebra de The Body Shop Reino Unido asusta al resto de filiales mundiales que asisten al ocaso de la marca en otros países también como Estados Unidos y Canadá. Pero la resistencia de otros refleja la fortaleza de la compañía en otros mercados, como son el español y el hindú.

En nuestro país, la actividad de la firma inglesa se produce con normalidad, más allá de unos ajustes de programa y estrategia, aunque sí es cierto que el pasado mes de marzo cerró una de sus tiendas en propiedad en Zaragoza. Llama la atención también la inactividad de su página web en español, la cual lleva varios días inactiva y sin posibilidad de visitar.

Sin embargo, el proceso concursal que está viviendo en UK no afecta al mercado español. Por el momento, la reorganización estructural que se va a llevar a cabo en Reino Unido podría afectar a otros mercados europeos pero no a España, ya que se encuentra lejos de su red organizativa y de reajuste para mantener a flote la actividad económica.

La India se desvincula

En el caso del país asiático, y teniendo en cuenta la relación histórica y cultural que le une a UK, la directora general de la filial de The Body Shop que gestiona el grupo Quest Retail The Body Shop, Shriti Malhotra, ha salido al hilo de las últimas informaciones para explicar que "las noticias que se han informado se refieren únicamente al Reino Unido, o a los mercados propiedad de la empresa" y que de ninguna manera tienen que ver con el mercado en la India donde "sigue siendo fuerte" gracias a "nuestra inversión en la expansión de la marca, la promoción de la marca y el crecimiento de los socios en la India, que sigue siendo inmensamente sólida, especialmente porque estamos lanzando nuevas oportunidades de venta minorista y comercio rápido, garantizando una mayor accesibilidad a los clientes en la India. "

Líder en cosmética natural

The Body Shop nace en 1976 en Brighton, al oeste de Inglaterra, como una tienda de productos al por menor de cosmética y perfumes elaborados de manera natural. Con el tiempo consiguió liderar el sector siendo la mejor firma del mercado 100% sostenible, libre de crueldad animal, con materias primas originales y respetuosas con el medio ambiente.

Según la propia compañía, sus productos nunca han sido testeado en animales, aunque en alguna ocasión surgió la duda, sobre todo cuando pasó a manos de L'Oreal.

Desde hace años, la firma ha estado ligada a organizaciones como Greenpeace y Amnistía Internacional realizando numerosas campañas medioambientales y siguiendo su propia filosofía relacionada con el bienestar de las personas, de los animales y del planeta.

A principios de este mismo año, The Body Shop fue certificada como marca 100% vegana por la organización benéfica The Vegan Society.