Estas son las 50 mejores pizzerías de Europa, y siete de ellas están en España

Ya conocemos los nombres de las mejores 50 pizzerías de Europa del año 2024. Este lunes 13 de abril, la guía 50 Top Pizza ha organizado una ceremonia en la que se han desvelado los mejores establecimientos europeos (a excepción de Italia) en los que comer este plato.

La cita, que en esta edición ha tenido lugar en Madrid, ha encumbrado a la londinense Napoli on the road como la mejor pizzería del continente. No obstante, la clasificación ha tenido un sabor dulce para la hostelería española, puesto que la guía ha incluido siete establecimientos de nuestro país entre los mejores.

Solamente hay que descender hasta el segundo puesto para encontrar al primer restaurante español: se trata de Sartoria Panatieri, en Barcelona, el restaurante de Rafa Panatieri y Jorge Sastre.

El podio lo completa el restaurante austriaco Via Toledo Enopizzeria, en Viena, de Francesco Calò, el cual también se ha llevado el galardón de 'Pizza of the Year 2024'.

Siete españolas entre las mejores

Dentro de las diez primeras pizzerías encontramos representación madrileña a través de la madrileña Baldoria, que se sitúa en quinta posición en la clasificación europea (y segunda en el ámbito nacional); del mismo modo, la barcelonesa La Balmesina aparece en el noveno puesto, mientras que la décima plaza es para la madrileña Fratelli Figurato.

Más allá de los diez primeros puestos, podemos encontrar a la bilbaína Demaio, que se sitúa en el puesto 17, mientras que Gasparic (Girona) se ubica en el 41 y la alicantina Infraganti ocupa el puesto 44.

Clasificación de 50 Top Pizza Europa 2024

Napoli on the Road – Londres, Inglaterra Sartoria Panatieri – Barcelona, España Via Toledo Enopizzeria – Viena, Austria 50 Kalò – Londres, Inglaterra Baldoria – Madrid, España Pizza Zulu – Fürth, Alemania IMperfetto – Puteaux, Francia nNea – Amsterdam, Países Bajos La Balmesina – Barcelona, España Fratelli Figurato – Madrid, España La Pizza è Bella – Amberes, Bélgica d'Oro – Lisboa, Portugal Surt – Copenhague, Dinamarca Franko's Pizza & Bar – Zagreb, Croacia Little Pyg – Dublín, Irlanda Matto Napoletano – Skopje, República de Macedonia del Norte Demaio – Bilbao, España Stile Napoletano – Chester, Inglaterra La Piola Pizza– Bruselas, Bélgica Zielona Górka – Pabianice, Polonia Guillaume Grasso – París, Francia 450°C – Turku, Finlandia MaMeMi – Copenhague, Dinamarca Forza – Helsinki, Finlandia Malafemmena – Berlín, Alemania 450 Gradi – Lidingö, Suecia Odori – Atenas, Grecia L'Antica Pizzeria – Londres, Inglaterra PEPPO's – Riga, Letonia Ciao a Tutti – Varsovia, Polonia 'O ver – Londres, Inglaterra Pop's Pizza – Lubiana, Eslovenia La Manifattura – París, Francia Pietra – Belgrado, Serbia Arte Bianca – Sagres, Portugal Pizza Nuova – Praga, República Checa Belli di Mamma – Budapest, Hungría Sapori Italiani U Taliana – Bratislava, Eslovaquia Futura Neapolitan Pizza – Berlín, Alemania Majstor I Margarita – Belgrado, Serbia Gasparic – Girona, España Margherita Pizzeria – Tallín, Estonia Dalmata – París, Francia Infraganti – Alicante, España da PONE – Zúrich, Suiza 081 Pizzeria – Londres, Inglaterra Kytaly – Ginebra, Suiza MOZZ. – Ankara, Turquía Lupita Pizzaria – Lisboa, Portugal 'naPizzà – Bruselas, Bélgica Iovine's – París, Francia Villa Severino – Helsinki, Finlandia ZANO – Iasi, Rumanía Papi Mannheim – Mannheim, Alemania