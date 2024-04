Salamanca acogerá el 15 y el 16 de abril la tercera edición del 'Duero Wine' que busca unir más lazos con Portugal

Salamanca acogerá durante los días 15 y 16 de abril la tercera edición del 'Duero Wine', un congreso internacional de carácter bienal vinculado a la idea de que las grandes zonas vinícolas se encuentran en los grandes ríos, en este caso concreto el río Duero que une a España y Portugal, país vecino con el que se busca "unir cada vez más lazos".

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, ha presentado este martes el programa del Duero Wine International Fest, organizado por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), que este año se celebrará el próximo 15 de abril en el Palacio de Congresos de Salamanca.

Acompañado por el director de esta edición del Duero Wine, Juan Manuel Bellver, y por el director general del Itacyl, Rafael Sáez, el consejero valoró la importancia del sector vitivinícola de Castilla y León, que cuenta con 16 Denominaciones de Origen Protegidas y constituye uno de los pilares de la economía de la Comunidad, con una facturación que supera los 1.000 millones de euros.

De ahí el impulso que desde Tierra de Sabor se da a este sector y que continuará con la nueva Estrategia de la marca del 'corazón amarillo', que estará dotada con más de 20 millones de euros en los próximos tres años. Entre las actuaciones contempladas en dicho plan se encuentra la participación en ferias alimentarias de renombre como este Duero Wine Fest, que nació en 2018 de la mano del propio Itacyl y que se celebra de forma bienal.

Este año, tras haberse celebrado anteriormente en Burgos y Valladolid, es el turno de Salamanca, ciudad en que se homenajeará al Duero como uno de los ríos vitivinícolas más importantes del mundo y se ahondará en los lazos con el país vecino, Portugal.

Durante dos jornadas intensas, el Palacio de Congresos de Salamanca acogerá ponencias y catas dirigidas por sumilleres, chefs y periodistas especializados y tendrá como maestro de la ceremonia inaugural al Master of Wine Tim Atkin.

Medidas insuficientes

Durante la presentación, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha valorado las medidas anunciadas ayer por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, relativas a la gestión de la PAC y de tipo fiscal y financiero para los sectores agrario y ganadero, entre otras.

"Son medidas necesarias, pero son insuficientes para apoyar al sector", sentenció Dueñas, quien una vez más abogó por "cambiar de forma radical el propio Plan Estratégico de la PAC". "Las medidas fiscales ya existen, las peticiones no son realidades y lo que falta son medidas de otros ministerios que también son competentes, además de voluntad política para proteger fronteras y garantizar la soberanía alimentaria", resumió el consejero. "El sector ahora no busca financiación, sino un cambio de estrategia política que no les impida producir", concluyó.