Agerpix, la startup de la España vaciada que lleva su tecnología para el conteo de frutas a ocho países

Si tengo diez manzanos y cada uno de ellos me dará entre 15 y 20 frutos, ¿cuántas manzanas tendré? Puede parecer un problema matemático par alumnos de Primaria con una solución imprecisa que, sin duda, les volvería locos, pero no lo es. Más bien, se trata del enigma al que cada temporada se enfrentan miles de agricultores; y esa imprecisión, esa desviación de resultados que puede llegar incluso al 40%, supone, ni qué decir tiene, importantes pérdidas de tiempo y dinero para unos profesionales cuyos bolsillos hacen aguas. No obstante, este problema tiene solución. Y es que, el conteo anticipado de frutos de una plantación con una precisión de hasta el 95% es ya posible gracias a Agerpix, empresa soriana que, para conseguir el sistema de control, medición y predicción de cosechas más eficiente y preciso del mercado, ha recurrido, por supuesto, a las matemáticas, pero también a la sinergia entre la Inteligencia Artificial, el Big Data y el Machine Learning. Con sus disruptivas herramientas ha desembarcado ya en ocho países, pero su reto va más allá: quiere convertirse en referente europeo.

Que las tendencias tecnológicas punteras, como la hoy tan traída y llevada IA, llegaban para quedarse, lo tenía más que claro David Francés Peñuelas pese a formarse en un ámbito tan, a priori, tradicional como el forestal; lo ratificó cuando sus primeros pasos profesionales le vincularon a la implementación de tecnología en ese sector, y, ya en 2014, decidió enfocarse a ellas con el impulso, junto a dos socios, de la consultora Codesian. El camino abierto llevaría, cinco años después, a este emprendedor soriano de 43 años, y con los dos mismos pilares como cofundadores, a crear Agerpix.

En concreto, esta compañía asentada en Golmayo (Soria) y que se alzó simultáneamente en 2020 con el premio EmprendedorXXI de Castilla y León y con el premio Reto SemillaXXI -creados por CaixaBank, a través de su división DayOne, y cootorgados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio-, se focaliza en plantaciones frutícolas y ofrece a los profesionales del gremio dos innovadoras herramientas que reducen sus incertidumbres ante el resultado final de la cosecha y les anticipan soluciones que impactan positivamente en su economía y, a la par, favorecen la sostenibilidad ambiental del planeta.

Un gran nicho y dos disruptivas soluciones

El detonante que accionó la palanca para emprender con Agerpix, recuerda el CEO de la compañía, fue la vinculación con una productora de fruta de referencia nacional. "Vimos que había un gran punto débil en sus previsiones de cosecha, con desviaciones de un 20, un 30 y hasta un 40%", algo que suponía grandes pérdidas por ineficiencia en uso de abonos y recursos hídricos, por costes de almacenaje y, en general, por mala gestión de insumos. Extrapolándolo, se dieron cuenta de que "era generalizado y con todas las frutas", y un enorme nicho de mercado se abrió ante sus ojos.

Así, en estos cinco años han desarrollado Onfruit 360, una herramienta de conteo que, como explica el CEO, consiste en incorporar sobre el tractor, quad o vehículo que el agricultor utilice en su explotación, una cámara, unos sensores y un hardware que detecta cada pieza de fruta y la geoposiciona para, con una antelación de unos dos meses antes de la cosecha, determinar cuántos frutos se van a recolectar con una precisión de entre el 90 y 95%. A la par, Agerpix ha puesto en el mercado Dendofruit, calibrador que se coloca en la pieza de fruta desde que es chiquitita para controlar su evolución y calcular qué necesita para su correcto desarrollo en cuanto a calidad y tamaño.

"Tenemos todo el conocimiento tecnológico, desde el diseño electrónico al hardware, con un taller de prototipado" hasta, como último paso, encargar a una empresa de Vigo la fabricación de estos dispositivos que, como subraya David Francés, permiten al fruticultor optimizar todos los procesos de su explotación, no sólo en el manejo de la plantación, sino anticipando sus decisiones de venta, ahorrando costes logísticos y hasta reduciendo costes en recursos humanos; en definitiva, mejorando su rentabilidad.

8 países, 90 clientes, 15.000 hectáreas y 20 especies

Con estas herramientas, Agerpix ha pasado de ningún empleado externo a contar en la actualidad con una veintena, que trabajan bien a pie de campo, cuando se trata de conocer el problema del agricultor y de implementar, bien en modalidad de teletrabajo, cuando el objetivo es mejorar la precisión. Son, desde ingenieros de Montes, Forestales o Informática, a matemáticos, analistas y economistas, que han permitido a la soriana desembarcar ya en siete países además de España -incluidos EEUU, Chile o Argentina-, llegar a unos 90 clientes, "duplicar" prácticamente facturación año a año, marcar la huella Agerpix en unas 15.000 hectáreas y sobre una veintena de especies frutícolas con múltiples variedades y, lo más importante, plantearse el ambicioso objetivo de convertirse en referente europeo en soluciones de conteo y calibración anticipados de frutas de pepitas y hueso, cítricos y uvas.

Agerpix no está sola, tiene competidores en Israel y EEUU, si bien esta competencia es necesaria. "Hay millones de hectáreas en el mundo y espacio para todos", dice David Francés, antes de enfatizar que es importante que remen hacia un mismo fin: demostrar que con la tecnología se pueden hacer cosas que antes no se hacían y convencer a un sector a menudo tan conservador como el agrícola de que, efectivamente, la tecnificación no es asunto exclusivo del ámbito espacial.

Agerpix estuvo presente en el Mobile World Congress, celebrado hace escasos días en Barcelona. Con orgullo, el CEO de la empresa soriana, David Francés, explica que la organizadora GSMA les dio la oportunidad de participar en el espacio Journey to the future como invitados, dado su carácter referente en aplicación tecnológica para la sostenibilidad. Por su expositor pasaron miles de visitantes, entre ellos el mismísimo Rey Felipe VI, cuyo interés fue especialmente agradecido por esta empresa soriana entre cuyos planes inmediatos está el de presentar en julio una nueva línea de sus herramientas de conteo frutícola para cosechas masivas.

