Las cifras tras el vino en Aragón: el 1,5% del PIB, casi 12.000 empleos y más de 580 millones de valor añadido

El sector primario y la industria manufacturera tienen un importante peso en la economía de Aragón, especialmente, cuando su actividad está centrada en el vino. La vitivinicultura aporta el 1,5% del PIB de la comunidad aragonesa, con un valor añadido bruto de 583 millones de euros, además de contribuir a generar alrededor del 2,2% del empleo a tiempo completo con un total de 11.710 empleos directos, indirectos e inducidos.

Estas son las principales cifras económicas del sector de vino en Aragón que emplea a 6.550 de forma directa, mientras que 2.670 son puestos indirectos y 2.490 inducidos y cuyo impacto económico va aún más allá con un valor añadido bruto de 583 millones de euros (cultivo, elaboración y comercialización). Su índice de especialización productiva es del 2,25 en agricultura y del 1,47 en industria manufacturera.

Ahondando en la actividad, se observa que la contribución directa del sector vitivinícola es de 350 millones de euros de VAB que se suman a los 122 millones de otras actividades relacionadas como comercio, transporte, energía, servicios administrativos y técnicos, entre otros, y 111 millones de efecto inducido por el giro de las rentas (salarios y excedentes empresariales) por efectos directo e indirecto.

Gracias a las más de 380 empresas que exportan este tipo de productos desde la comunidad aragonesa (el 79,2% del volumen de vino exportado es envasado), la balanza comercial arroja un superávit superior a los 105 millones de euros anuales. De hecho, las exportaciones de bebidas están lideradas por las ventas de vinos, que suponen alrededor del 94,7%, según el informe 'La Importancia económica y social del sector vitivinícola en Aragón', elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI) para la Interprofesional del Vino de España (OIVE). Su aportación a la cadena de valor se cifra en más de 7.130 empleos equivalentes a jornada completa y 371 millones de euros de VAB.

La provincia de Zaragoza concentra la mayor parte de la producción y del las hectáreas de viñedo, seguida de Huesca y, en último lugar, Teruel

La comunidad aragonesa cuenta con 35.880 hectáreas de viñedo, equivalentes al 3,8% del total nacional y el 0,5% a nivel mundial, predominando el cultivo de secano (70,5%). En esta superficie, la producción anual de vino llega a superar los 1,1 millones de hectolitros al año, lo que representa el 3% del total producido en España.

Además, Aragón avanza en el cultivo ecológico de la vid, que concentra ya el 6,1% de la superficie de viñedo con 2.191 hectáreas, siendo la sexta autonomía con más extensión dedicada la producción ecológica de vino. Una extensión que se mantiene a pesar de las dificultades derivadas de la climatología y enfermedades de la vid. En el caso de las bodegas, la producción ecológica también está presente con una treintena de bodegas y embotelladoras. Una tendencia que está en alza en los últimos años, registrando un crecimiento sostenido.

Dentro de la comunidad aragonesa, la importancia del sector del vino es desigual, aunque la vitivinicultura está presente en cerca de la mitad de los 363 municipios aragoneses. La provincia de Zaragoza es la que concentra la mayor superficie de viñedo. En concreto, supone el 79,9% de las hectáreas totales con 28.156 en promedio durante el período 2017-2021, según datos del Ministerio de Agricultura. Tras Zaragoza, se sitúa Huesca con el 14,9% de la superficie de viñedo, mientras que en Teruel este cultivo es más reducido con tan solo el 5,1%.

En cuanto a la producción, Zaragoza nuevamente es la que aglutina una buena parte con el 83% de las toneladas de la comunidad, seguida de Huesca con el 14,3% y de Teruel con el 2,6%.

Vinos que fijan población

En todo Aragón se calcula que hay 53.225 viticultores, cifra con la que esta comunidad autónoma se convierte en la cuarta con mayor número de registrado de productores de vino tras Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

La presencia de viticultores contribuye a fijar población y vertebrar el territorio, además de generar empleo, ya que los viñedos y la producción de vino necesitan más capital humano que otros cultivos.

La mayoría de las bodegas son microempresas con facturación inferior a los dos millones de euros

De este modo, si se analiza la evolución demográfica se observa que, durante los años 2020 y 2021, la población de los municipios con viñedo registró un crecimiento del 11,6% frente al 10,7% de los pueblos sin este cultivo. No obstante cabe matizar que las localidades más pequeñas no han sido ajenas a la pérdida de población, aunque haya viñedos. Y pese a esta importancia no solo económica, el sector se enfrenta al reto del relevo generacional y de atraer y mantener a los jóvenes a esta actividad.

Si se atiende a las bodegas, la cifra ronda las 200 de las que 125 pertenecen a alguna Denominación de Origen. De estas empresas bodegueras, la mayoría están en la provincia de Zaragoza con 137 en total. En Huesca y Teruel se localizan 46 y 23 respectivamente.

Con independencia de su ubicación, la mayoría de ellas son micropymes (82%) con una facturación inferior a los dos millones de euros anuales, aunque también destaca la presencia del modelo cooperativo, que concentraría entre el 75% y el 80% de la producción de vino. En cuanto al resto, el 10% son pequeñas empresas con facturación de entre 2 y 9 millones de euros anuales. Las bodegas con ventas de entre 9 y 49 millones representan el 8%. Es llamativo que en Aragón no hay grandes empresas en el sector.

Enoturismo

El impacto del vino también se deja sentir en otras actividades relacionadas como es el caso del enoturismo. En la comunidad aragonesa se localizan tres Ciudades del Vino: Barbastro, Cariñena y la Comarca Campo de Borja. Además, hay cuatro Rutas del Vino: Calatayud, Campo de Cariñena, Garnacha y Somontano.

De acuerdo con los datos del informe, el número de enoturistas fue de más de 352.200 en 2022, lo que supone un incremento del 10%, quienes se decantaron por alguna de las más de 40 bodegas visitables. También se optó por visitar el patrimonio y museos como el del Vino de la DO Calatayud, la Casa de la Viña y el Vino o El Trasiego de San Martín del Río.