La milenaria industria del condón mueve más de 9.400 millones y no para de crecer

La industria del condón sigue creciendo. El sector movió 9.430 millones de dólares en 2023 y espera alcanzar los 10.200 al finalizar 2024, que serán 13.980 millones en 2028 gracias a un crecimiento anual previsto del 8,2% durante el periodo 2023-2028, favorecido en parte por las ventas online. Al margen del plazo, en todo caso, para 2029 se prevé seguir creciendo a un ritmo similar y mover cerca de 15.300 millones de dólares.

Las compras en internet parecen imponerse después de que se hayan animado a ofrecer la posibilidad algunas marcas minoristas, que incluso prevén doblar sus ingresos en apenas cinco años.

Así se desprende del informe Tamaño del mercado de condones y análisis de acciones tendencias de crecimiento y pronósticos (2023-2028), que mantiene que los motivos por los que el mercado del preservativo no deja de crecer atienden a la concienciación por parte de la población sobre la prevención de enfermedades, que se ha visto animada también por las acciones publicitarias de los gobiernos o la introducción de diseños innovadores en los condones, embalajes llamativos y el aumento de la comercialización de múltiples productos, como los condones con sabor o los ultrasensibles.

En cuanto a los fabricantes, se ubican en todos los continentes, aunque domina el mercado China, uno de los mayores mercados de condones del mundo y donde la competencia del sector es brutal. De hecho, más de 200 fabricantes chinos compiten por vender más y lo hacen sobre todo tratando de ajustar los precios.

La India tampoco se queda atrás en la producción y comercio de preservativos tras promover en junio de 2021 un proyecto para incentivar el comercio electrónico, que espera que siga teniendo repercusión. Sobre todo se espera que tales factores impulsen el mercado de condones en la región de Asia y el Pacífico.

El mercado del preservativo es fragmentado y altamente competitivo, con la presencia de numerosas marcas regionales y multinacionales. Los principales actores mundiales del mercado del preservativo son Reckitt Benckiser Group PLC, Humanwell Group, Church Dwight Co. Inc. y Okamoto Industries Inc.

La marca de condones Durex, de Reckitt Benckiser, ofrece una amplia selección de estilos de condones claramente diferentes, desde los de látex más delgados y sensibles hasta los acanalados, para aumentar su participación en el mercado. Por su parte, los condones Trojan de Church Dwight son los más populares del mundo y conocidos como una de las marcas más confiables de Estados Unidos.

Siglos de historia

Cada 13 de febrero se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Condón con el objetivo de incentivar su uso responsable, evitar Infecciones, Enfermedades de Transmisión Sexual (ITS y ETS) y embarazos no deseados. Lo cierto es que hay autores que mencionan que los primeros condones los utilizaron los romanos, aunque otros apuestan por los antiguos egipcios, que los codificaban por colores para no contraer la sífilis.

Los condones egipcios eran de lino o se confeccionaban con vejigas de cabra y pescado cosidas. Con ellos se trataba de evitar contraer enfermedades venéreas, pero al parecer también, quienes tenían acceso a ellos, los destinaban a la autosatisfacción manual.

Se tiene constancia, por lo visto, de la existencia de condones entre los años 100 y 200 después de Cristo en lo que actualmente es Francia, gracias a las pinturas encontradas en la Cueva de Les Combarelles, aunque, como vemos en la imagen superior, hay que tener imaginación para identificar ahí un condón.

Los chinos, que ahora fabrican condones de látex y otros materiales, también fabricaban preservativos antaño. Sin embargo, los más antiguos que se conservan datan del siglo XVI y fueron hallados hace cuatro décadas en unas excavaciones en el centro de Inglaterra, en torno al Castillo de Dudley.

Estos los hacían de seda y eran untados en aceite. Están expuestos en el Museo Británico de Londres, que guarda también condones de los siglos XVII y XVIII. Estos otros preservativos eran ya ultra finos. Se fabricaban con intestinos de animales, se cosían en una punta y se le ponía un lacito en la otra para poder atarlo en la base del pene.

Estos condones 'británicos' eran conocidos "las gorras inglesas". Medían 34 milímetros de ancho por los 52 mm de media de los actuales. Se fabricaban a mano, lógicamente, y ojo: se empleaban varias veces –o esa era la idea- porque eran muy caros.

También estaban los condones 'mínimos' ingeniados por el médico italiano Gabriel Falopio en el siglo XVI para evitar la sífilis. Igualmente se ataban al miembro con un lazo, pero solo abarcaban el glande.

Ya a finales del siglo XIX, los ingleses, eruditos de la materia, descubrieron un nuevo uso del caucho americano y empezaron a comercializar en sus farmacias condones de este material. Después llegaría el látex, aunque el condón no alcanzó la plena popularidad hasta el último cuarto del siglo XX.

Estuvo prohibido en decenas de países hasta mediados del siglo pasado. En Estados Unidos, por ejemplo, se dispensaban únicamente "para prevenir enfermedades", y algunos farmacéuticos optaban por ofertar "esponjas de goma" para poder venderlos sin problemas. De ahí lo de llamar gomas popularmente a los condones.

A España tardaron en llegar, ya que para el régimen franquista la idea de copular iba adosada a la de reproducirse y no procedía impedirlo, pero en Argentina se colocaron dispensadores desde 1947, aunque la dictadura acabó con ellos en 1955.

Entre los años sesenta y ochenta del pasado sigle el uso del condón decayó, sobre todo por la llegada de la píldora anticonceptiva, pero las enfermedades venéreas y sobre todo el sida los popularizaron definitivamente hasta convertirlos en un elemento cotidiano.

La medida estándar de un condón actual es de 170 por 48 milímetros, aunque en realidad oscilan entre los 16 y los 22 centímetros de largo. En todo caso, las distintas marcas ofrecen tamaños XL y aún mayores, si es que procede.