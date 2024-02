Los agricultores se plantan ante los operadores de cereal: piden precios justos para sus cosechas

Cerca de 50 agricultores convocados por las organizaciones agrarias UAGA, UPA, Asaja y Araga se han concentrado para reivindicar unos precios justos para el cereal y poder vender su producción en el Auditorio de Zaragoza, donde se celebra el XXI Encuentro Nacional de Operadores de Cereales.

Durante la concentración, organizada por UAGA, UPA, Asaja y Araga, los agricultores han recibido con gritos y abucheos a los asistentes a este encuentro con el fin de denunciar la situación del cereal en Aragón. Además, se ha vivido algún momento tenso con la Policía Nacional al intentar acceder al recinto.

En el acto, el secretario provincial de UAGA, José Antonio Miguel, ha explicado que "las grandes operadoras", que justo estaban en la jornada, son las responsables de uno de los problemas más importantes en el sector del cereal al marcar el precio. "Se les ha ido la mano", ha afirmado.

También ha criticado que estos operadores son los que deciden las importaciones. Dos hechos que, a su juicio, han hecho que los precios hayan bajado y que la poca producción de este año, que se ha podido sacar tras la sequía, "no la podamos vender".

Para el agricultor, esta situación es "insostenible", pero no solo para el sector del cereal, sino que también estas empresas son las que se dedican a operar con los fertilizantes que "siguen a precios insostenibles".

Los productores denuncian que las políticas que se están llevando a cabo les asfixian cada día más

"Los agricultores tenemos los bolsillos como para cerrar la persiana y empezar a dejar la profesión" porque, además, se ven afectados por otros problemas como los impuestos sobre los carburantes procedentes del petróleo y sobre los que, a día de hoy, no hay alternativa porque la maquinaria agrícola funciona con gasóleo, ha añadido.

Ante esta situación, las organizaciones agrarias convocantes han coincidido en reclamar al Gobierno de España y al de Aragón que se tomen medidas para que las empresas operadoras "no campen a sus anchas, no puedan especular y se empiece a tener en cuenta a las producciones nacionales" para que estas vayan un paso por delante de las importaciones. En esta línea, los productores han denunciado que los cereales vienen con tratamientos que en España no pueden realizarse y llegan a un precio más barato por lo que no pueden competir.

Más movilizaciones

Además de esta concentración, los agricultores y ganaderos también han manifestado su intención de continuar con las movilizaciones convocadas para denunciar la situación generalizada en el sector agrario hasta que se tomen medidas.

En este sentido, Francisco Santolaya, miembro de la ejecutiva de UPA, ha explicado que es "fundamental" que los sindicatos agrarios y los agricultores defiendan el trabajo diario del campo y las ganaderías. "No puede ser que se especule con nuestros productos y no podamos vivir de nuestra rentabilidad que producimos en el día a día".

También ha incidido en que "necesitamos salir a la calle porque las políticas que están llevando a cabo nos están asfixiando cada día más y más", aludiendo especialmente a la burocracia que "nos hace estar más en las oficinas que en nuestro trabajo".