Llega a Zaragoza la primera edición del VIÑARROZ: un festival para disfrutar del mejor arroz con los vinos de Bodegas San Valero

Bodegas San Valero anuncia un nuevo festival gastronómico en la provincia de Zaragoza: 'Viñarroz', con dos ingredientes principales, el arroz y sus vinos jóvenes Particular. Durante todo el mes de marzo, se podrán probar los mejores arroces de Zaragoza junto a los vinos Particular Garnacha, Particular Chardonnay & Moscatel de Alejandría y Particular Garnacha Rosé.

El plazo de inscripción para los establecimientos participantes finaliza el 15 de febrero y se realiza a través de la página web de Bodegas San Valero o a través de sus distribuidores oficiales. En www.sanvalero.com se pueden consultar ya las bases con toda la información del evento.

Los participantes deberán ofrecer un arroz en formato libre (desde lo más tradicional: caldoso, paella, de especialidad o en forma de sushi, poke, croquetas o incluso tapas ...) acompañado de una botella de Bodegas San Valero, a elegir entre Particular Garnacha, Particular Chardonnay & Moscatel de Alejandría o Particular Garnacha Rosé y un precio cerrado. Desde la organización se recomienda realizar una oferta diferente a la que se ofrece habitualmente en el establecimiento, con el objetivo de atraer al público interesado o captar nuevos clientes.

El Festival 'Viñarroz' busca ofrecer una experiencia gastronómica única en la que el arroz y el vino se fusionen, destacando lo mejor de la cocina local y los vinos jóvenes de Bodegas San Valero.

Esta propuesta gastronómica llega después del éxito del Mes del Chuletón, organizado también por Bodegas San Valero, un evento al que se sumaron 58 establecimientos, que durante todo octubre vendieron cientos de chuletones acompañados de vino 8.0.1.