El Gobierno pide ahora comprar productos españoles para apoyar a los agricultores

Primar los productos españoles ante la crisis agraria. Eso es lo que ha defendido hoy José Miguel Herrero, director general de Alimentación del ministerio de Agricultura y presidente del Observatorio de la Cadena Alimentaria, en una jornada organizada por el despacho de abogados Ramón y Cajal.

Ante las protestas masivas de los agricultores en las carreteras y las tractoradas en toda España, Herrero se ha mostrado tajante y ha asegurado que "lo mejor que podemos hacer para defender al sector primario es comprar productos españoles". Son declaraciones que llegan después de las organizaciones agrarias -Asaja, Coag y UPA- hayan criticado en los últimos días la importación masiva sin control de productos agrícolas y ganaderos de países fuera de la Unión Europea, como Marruecos.

Herrero, que ha insistido en que "la ley de la Cadena está funcionando", ha querido destacar, no obstante, que "el sector primario tiene una gran dependencia de la climatalogía, que ha provocado una escasez en algunos productos, como hemos visto con el aceite de oliva, lo que ha provocado fuertes subidas de los precios".

En este sentido, ha señalado también que se está haciendo un gran esfuerzo desde el Gobierno para explicar cómo se forman estos precios porque "hay mucho desconocimiento por parte de los ciudadanos de como funciona la cadena de valor".

Críticas de las cooperativas

Tomás Rojas, director financiero y de Relaciones Institucionales de Cooperativas Agroalimentarias, ha criticado sin embargo durante la jornada que desde el Observatorio de Precios, en el que participan el Banco de España y los ministerios de Agricultura y Economía, se haya asegurado que los márgenes en el sector primario se han disparado. Rojas ha insistido en que eso no es verdad "porque la muestra utilizada no es representativa", manifestando que "no es un problema de márgenes sino de subida de los costes".

Durante su intervención ha criticado, además, que "desde la Administración no se nos escucha". "Llevamos cinco años pidiendo que el ministerio de Transición Ecológica nos reciba", ha dicho.

En la misma línea también, el director general de la Federación de Industrias de Alimentacón y Bebidas (Fiab), Mauricio García de Quevedo ha apuntado que "quien diga que los márgenes están subiendo es que no sabe leer una cuenta de explotación", pidiendo que "no se incrementen los costes laborales ni se tomen medidas regulatorias que pueden perjudicar aún más al sector".

La rebaja del IVA

Alfonso Cambia, subdirector de Estudios e Informes del Departamento de Promoción de la Competencia de la CNMC (Comisión Nacional de la Mercados y la Competencia), ha recordado, por su parte, que en enero del año pasado el Gobierno les pidió revisar si se había aplicado corectamente la rebaja del IVA y ha explicado que "no encontramos ningún indicio de que la medida no hubiera sido aplicada", con lo que, "independientemente del grado de competencia en cada zona, la medida tuvo el efecto esperado y hubo una contención de precios". Cambia ha resaltado, no obstante, que "esto no quiere decir que los precios no subieran, sino que lo hicieron en menor proporción de si la medida no se hubiera aplicado".

Ignacio García Magarzo, director general de la patronal de los supermercados Asedas, ha recordado, por último, que "desde el sector llevábamos tiempo advirtiendo de esta situación y del incremento de los costes" y ha concluido resaltando "el comportamiento absolutamente responsable del conjunto de la cadena".