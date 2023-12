Severino & Son: el restaurante que acompaña a los equipos de MotoGP

Derpote y restauración nunca habían estado más unidos. A finales de noviembre se celebró en Valencia el cierre del Mundial de Moto GP, que terminó con la victoria del italiano, Francesco Bagnaia, tras el accidente del español Jorge Martín. Sin embargo, la competición va mucho más allá de las carreras y los triunfos. Son muchas las personas que están detrás de Moto GP y que siguen a los pilotos durante toda la temporada, de marzo hasta finales de noviembre. Por eso, ¿dónde come la gente que trabaja en el paddock?

Si bien es cierto que todos los equipos de pilotos tienen su propios hospitalities, entendido como sus "hogares" para descansar, el sitio por excelencia del paddock es Severino & Son, un restaurante familiar de comida italiana con casi tres décadas de historia a sus espaldas. Desde 1996, Severino recorre el mundo acompañando al mundial de Moto GP y ya se ha convertido en toda una institución de la competición internacional.

Los comienzos de Severino

Severino & Son es mucho más que el restaurante de confianza de la gente del paddock, pues son los cocineros oficiales de los equipos Gresini, Tech3 y Simoncelli. La empresa dio sus primeros pasos en la década de los 90, cuando competía un jovencísimo Valentino Rossi. Severino ha ido creciendo junto con la competición, no obstante, tras la muerte de su fundador en 2011, el legado familiar pasó a manos de Daniele, hijo de Severino, que junto con su esposa y su hijo, Federico se encargan de sacar adelante el restaurante. Además Pía, la esposa de Severino y madre de Daniele, sigue todavía entre fogones, aunque ya no viaja por todas las ciudades de la competición.



Desde 2013, cuentan con cuatro vehículos, dos caminos articulados, un camión y una furgoneta. Hace seis años, la familia dio un paso más y amplió su hospitality a lo que se conoce como Domus Severino. Un restaurante con patio que recuerda a una casa romana y con 18 patrocinadores, entre los que se incluyen Estrella Galicia 0,0. El Responsable de Patrocinios Deportivos Estrella Galicia 0,0, José Villanueva, explica a este periódico que "hemos crecido a la par que la competición. Llevamos más de diez años trabajando conjuntamente y era un paso natural que teníamos que dar. El objetivo es llegar a nuevos públicos y transmitir nuestro valores". A lo que agrega que "el deporte es un gran dinamizador de la sociedad, también estamos presentes en otros deportes como el fútbol, el baloncesto o el rugby".



El menú va más allá de pasta fresca o la típica comida italiana. Con los años en Severino han ido incluyendo más variedad gastronómica, apostando por preparar comida típica de todos los países por los que va la competición. Sin embargo, no son los únicos que ofrecen comidas.

El otro restaurante

En la zona Vip Village siempre están detrás marcas patrocinadoras de la competición como Repsol o Estrella Galicia 0,0— patrocinadora de MotoGp y cerveza oficial de la competición desde este año—, aunque también tienen sus propios hospitalities dentro del paddock, para que los equipos y la prensa tenga un lugar para descansar y tomar algo.



Ahora bien, el catering de la zona vip da de comer a 2.000 personas e invierten alrededor de 160.000 al día, explican desde la compañía. Y agregan que, "toda la comida se prepara en Barcelona, a excepción de alguna cosa mínima. Luego toda esa comida se envasa al vacío y se manda a las diferentes regiones donde se realice la competición".



En general, todo este proceso supone un gasto no solo de materias primas o de personas, si no también una desembolso en logística, ya que no es lo mismo enviar dichos platos a Valencia o Jerez, que cuando se compite en Qatar, Argentina o Indonesia.