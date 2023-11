Vía libre a una modificación del PGOU para regular proyectos de renovables en la huerta zaragozana

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha sacado adelante, con el apoyo del PP, VOX y PSOE y el voto en contra de ZeC, el dictamen por el que se aprueba con carácter inicial la modificación 214 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que pide regular los proyectos de producción de energía renovable, eólica y fotovoltaica, en la huerta zaragozana y a la que se ha incorporado enmienda del grupo municipal VOX, en la que se solicita paralizar de forma cautelar las propuestas en tramitación, como algunas en el barrio rural de Movera.

El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha explicado que "no se puede evitar la instalación" si se cumplen los parámetros que no vienen marcados por la legislación local, sino autonómica y nacional que son las competentes.

El marco regulatorio habla de compatibilizar las renovables en áreas agrarias y deja claro que "no se pueden poner en zonas donde se haya iniciado la concentración parcelaria o donde las administraciones estatal o autonómica inicien proyectos de modernización de regadíos, del resto de suelo de regadío la norma autonómica no dice nada, no lo prohíbe", ha subrayado Serrano.

Las Cortes de Aragón, ha relatado Serrano, tienen la posibilidad de limitarlo y no lo han hecho y el Ayuntamiento lo quiere "limitar y prohibir que en el regadío productivo se pongan parques eólicos o solares y ese es el compromiso que venimos a cumplir".

Serrano ha explicado que esta modificación de PGOU "impide que en seis meses se puedan conceder licencias" y supondría que los cinco proyectos de Movera "saldrían adelante si no se aprueba esta modificación de PGOU". Ha precisado que de los cinco, al menos tres tendrían serias dificultades para instalarse y no se podrán poner y, con respecto a los otros dos, serán otras administraciones quienes lo determinen.

Ha asegurado que, además, la estepa está protegida desde hace años y esta modificación de PGOU no afecta a las zona que tiene las figuras de protección LIC o ZEPA --Lugares de Interés Comunitario y Zonas de Especial Protección de Aves--.

Prohibir en zonas de regadío

"Más allá del debate falsario, esta norma solo impide la instalación de plantas fotovoltaicas", ha recalcado. Acerca de las enmiendas ha dicho que la de VOX elimina la disposición transitoria que hace referencia a qué ocurría con las instalaciones con autorizaciones administrativas en marcha.

La modificación 214 del PGOU, ha insistido, es prohibir la instalación de parques solares o eólicos en zonas de regadío aunque no sean nuevas o no sean una reparcelación.

El concejal de ZeC, Suso Domínguez, ha alertado de que este expediente "está hecho a la carta para que los lobbies de las renovables se puedan lucrar y solo afecta a la huerta de Movera y Lugarico de Cerdán, pero no a la estepa de Zaragoza, Montes de Peñaflor o Torrero". "No se protege --ha lamentado-- al territorio de las afecciones paisajística y biodiversidad. Se han eliminado referencias del Medio Natural que protegen los espacios LIC y ZEPA".

Domínguez ha pedido retirar el expediente mientras se hace un proceso de reelaboración y debate "serio". Ha criticado que en Aragón haya una "regulación laxa para beneficiar a los de siempre" y que se levanten este tipo de instalaciones en una comunidad autónoma excedentaria en producción de energía para llevarla a otros territorios lo que es "insostenible".

Por otro lado, el portavoz del grupo municipal de VOX, Julio Calvo, ha atribuido a la herencia recibida de ZeC el tener que abordar este expediente. Las zonas donde se quieren implantar los 5 parques fotovoltaicos están protegidos, pero se presentan porque hay una modificación aislada del PGOU del Gobierno de ZeC de hace dos mandatos en la que se dice que podrá incorporar en suelos rústicos la instalación de renovables para aprovechamiento del sol o del viento.

Incurre en vicios que han permitido que ahora se presenten estos proyectos de renovables". Si se pretende proteger terrenos agrícolas la instalación de las placas solares impedirán ese uso del sector primario, ha alertado.

Julio Calvo ha pedido paralizar todos los proyectos y revisar las concesiones administrativas, además de las licencias municipales concedidas.

El concejal del PSOE, Horacio Royo, ha criticado que un asunto de consenso de todos los grupos municipales para proteger la huerta de Movera, el consejero municipal de Urbanismo Serrano lo ha convertido en una polémica. "Es su peor derrota política y se la va a comer con patatas si no acepta las enmiendas de la oposición", ha concluido.

