El "comercio rápido" debe reinventarse para sobrevivir

Los servicios de entrega a domicilio han pasado de ser una ventaja competitiva a casi una necesidad para la supervivencia de comercios y supermercados. Se han convertido incluso en un requisito para el consumidor, quien ya no imagina su cotidianidad sin envíos rápidos e inmediatos.

Precisamente este, el factor de la inmediatez es el que ha revolucionado la forma de entender el sector de las entregas, primero con el nacimiento de plataformas como Uber y Glovo y, más tarde, con la irrupción de actores ultrarrápidos como Getir y Gorillas. Con ellos, el fenómeno de las entregas inmediatas transformó el sector, abriendo puertas a nuevas formas de satisfacer al consumidor.

Así, el concepto de "Fast delivery" vio la luz con entregas llevadas a cabo en menos de diez minutos. Junto a las "entregas rápidas", que son aquellas realizadas entre diez y treinta minutos, alcanzaron su pico de popularidad en España mientras aún trabajaban por encontrar un modelo rentable de actividad para sobrevivir en un contexto cambiante. En este camino de la supervivencia, una de las prácticas más habituales comenzó a ser la utilización de las llamadas "dark stores" o "tiendas fantasma", así como el empleo de cupones de descuento especialmente agresivos, que en gran medida fueron sustentados por las rondas de financiación que obtuvieron este tipo de empresas.



No obstante, la popularidad de estos breves actores del comercio ultrarrápido pasó de los cielos al infierno en muy poco tiempo. Así, el pasado junio la situación daba un giro dramático con la marcha de Getir de nuestro país, cuando la compañía decidió cerrar definitivamente su negocio en España tras despedir a sus casi 1.600 empleados, y también con la de Gorillas, tras menos de un año operando en nuestro país.



Esto no significa que el comercio rápido muriese con ellos, solo cerró una puerta recién abierta e inició otro camino para reinventarse de nuevo. De hecho, los comercios españoles no han dejado de trabajar por subirse al carro del aquí y ahora con éxito, con especial hincapié en los que operan en las grandes ciudades donde encontramos un contexto más favorable: mayor densidad de población, la cercanía de las viviendas y la gran demanda. En este sentido, los supermercados son de los que más esfuerzos ha dedicado empleando el modelo de las "dark stores", mencionadas con anterioridad. Empresas como Dia, El Corte Inglés o Mercadona, han sido pioneras en este tema.

La primera en apuntarse en España fue la cadena Dia, quien hoy en día cuenta con más 14 "dark stores" por todo el territorio. Por su parte, Mercadona, a diferencia de Dia, ha optado por llevar a cabo una gran inversión en "colmenas" en Getafe, Barcelona y Valencia, centros logísticos diseñados para preparar y distribuir pedidos online, estrategia que permite a la cadena de Juan Roig reforzar su apuesta por los pedidos online después de que sus ventas electrónicas se duplicasen tras la pandemia del Covid.

En este contexto de ultra rapidez, la supervivencia de los comercios y en concreto, de los comercios locales está en juego. ¿Pueden afrontar este fenómeno de la inmediatez y sobrevivir a él? Solo mediante la reinvención.

Es una realidad que el comercio rápido es ahora parte del mosaico de soluciones que permiten a los comerciantes diversificar el proceso de compra de sus clientes. Pero, más allá de la eficacia del servicio, hay que tener en cuenta una creciente demanda por parte de los clientes. Hoy en día, también exigen conocer el impacto que ocasiona, ya sea social, económico o ambiental.

En resumen, el sector del comercio rápido en España está en un estado de transformación y adaptación. A pesar de los desafíos actuales, existe un optimismo cauteloso sobre el futuro a medida que las empresas continúan innovando y adaptándose a los cambiantes hábitos de consumo.