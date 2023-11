Vitartis destaca las ventajas del Corporate venturing para crear nuevos modelos de emprendimiento

La Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León, Vitartis, acerca a sus socios las ventajas del corporate venturing, emprendimiento corporativo, como herramienta fundamental para detectar proyectos visionarios e innovadores que les ayuden a establecer nuevas estrategias de emprendimiento y modelos de negocio.

Así lo ha explicado la directora general de Vitartis, Cristina Ramírez de Lara, durante la celebración de la jornada Corporate venturing launchpad. Emprendimiento corporativo, que ha tenido lugar en la Escuela Internacional de Cocina de Valladolid, en la que se han dado cita alrededor de 20 empresas socias.

En el transcurso de las sesiones, según indicó Cristina Ramírez, los participantes han podido conocer con detalle esta "nueva forma de innovación abierta y colaborativa que las empresas aplican para dinamizar sus procesos de innovación a través de la colaboración con emprendedores y startups".

Por lo tanto, se trata de un modelo que, en palabras de la directora de Vitartis, "fomenta las relaciones entre startups y las empresas, lo que facilita que las industrias —las alimentarias, en este caso— puedan buscar innovación y talento también fuera de ellas mismas". Y para ello se utilizan herramientas como aceleradoras corporativas, el 'venture capital' (capital riesgo) o los 'laboratorios de innovación'.

Entre las ventajas que se han expuesto durante la jornada, en la que ha tenido un papel protagonista Tony Dávila, de HEC (Escuela de Altos Estudios Comerciales asociada a la Universidad de Lausana), cabe destacar la actualización de la cultura corporativa de la empresa, encaminada hacia la digitalización y el emprendimiento, la aplicación de metodologías ágiles que optimizan los procesos y la resolución de problemas, así como la posibilidad de desarrollar una imagen más atractiva por parte de la empresa.

Modelo de ecosistema emprendedor

El 'corporate venturing' se ha convertido en el modelo por excelencia que acerca el ecosistema emprendedor a las empresas, estableciendo sinergias y nutriéndose de talento y tecnología.

Así se ha puesto de manifiesto en la mesa redonda en la que se ha analizado esta nueva forma de emprendimiento, en la que han participado: Emilio de León, director de Compras y Desarrollo de Negocio de Covap; Isabel López, CEO de Santa Teresa; Rubén Hidalgo, director de Ecosistemas de Innovación y Emprendimiento de Capsa Food; y Luis Chimeno, director de Operaciones en Oscillum; así como Belén Moscoso, 'corporate manager' de EIT Food, la comunidad de innovación alimentaria del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), de la que partió la iniciativa de organizar esta jornada y con la que ha colaborado Vitartis para su celebración en Castilla y León.

En el debate se destacaron tres claves sobre la cultura de la innovación: la estimulación del proceso de exploración (observación e intuición) para generar ideas 'out of the box'; proyectar una gobernanza corporativa de pensamiento a largo plazo y potenciar cooperación con otras empresas y startups.

Además, los asistentes han realizado un ejercicio de reflexión y debate en torno a un caso práctico, dirigido por Dávila, en el que las empresas participantes han podido conocer de primera mano las claves de esta herramienta, las dificultades y ventajas que aporta.