Teresa Carles Flax & Kale prevé facturar 5,6 millones en kombucha en 2023

El grupo Teresa Carles Flax & Kale prevé facturar 5,6 millones de euros en kombucha a cierre de 2023, un aumento interanual del 70%, informa en un comunicado de este viernes.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha visitado la planta de Bell-lloc d'Urgell (Lleida) este viernes, en la que el grupo prevé invertir "un mínimo de 5 millones de euros adicionales".

Se sumarán a los 12 millones que la compañía ha destinado a la planta desde su apertura, en 2018: tiene unas instalaciones de 6.500 metros cuadrados y cuenta con una plantilla de 50 trabajadores, que "irá incrementando progresivamente".

Asimismo, Teresa Carles también tiene previsto ampliar su capacidad de producción de las 15 millones de botellas anuales a las 75 millones, "una vez se hayan materializado todas las inversiones del Perte en el periodo 2023-2026".

La internacionalización de la kombucha

La inversión está proyectada "gracias en parte" a los fondos Next Generation, canalizados a través del consorcio 'From Gree to Healthy' (FG2H).

El consejero delegado de la compañía, Jordi Barri, ha subrayado que este año han superado las expectativas al haber "disparado las ventas de kombucha", y ha asegurado que han mantenido los precios estables.

En 2024 la empresa también prevé tener presencia en 14 países, que se añadirán a Holanda, Bélgica, Austria, República Checa, Rumanía, Hungría y el Reino Unido.

La empresa ha cifrado la cuota de mercado en volumen de sus 10 referencias de producto en el 35% en España, y se ha definido como "la marca que presenta mayor crecimiento" en términos de notoriedad.