Torben Mouritsen: "Abriremos entre 20 y 25 tiendas Normal durante nuestro primer año en España"

El próximo jueves, Normal, la cadena danesa que compite con Primor con 600 tiendas en Dinamarca, Noruega, Suecia, Países Bajos, Francia, Finlandia y Portugal, abre en el centro comercial de La Gavia (Madrid) el primer local de su ambicioso plan de expansión en nuestro país.

¿Cuál es el origen de su empresa?



Abrimos nuestra primera tienda en Dinamarca en abril de 2013 con la idea de vender productos normales a precios bajos fijos. Después combinamos ese surtido fijo con otros nuevos hasta sumar 4.000 artículos para fomentar la 'caza del tesoro' de esos productos de todo el mundo. Mantenemos los precios de esta combinación de productos de destino y de otros que no sabes que necesitas. Se trata de productos de uso diario de cuidado personal, limpieza, confitería, higiene bucal, etc. Desde que arrancamos nos gusta recordar que no ofrecemos promociones. Los clientes no tienen que preocuparse de si el producto está en promoción por siempre lo encuentra al mismo precio asequible. Decidimos ser competitivos e intentar que nuestro surtido no fuera aburrido añadiendo muchos productos nuevos.

¿Cómo consiguen combinar estos productos normales con precios tan anormales?

Tenemos una buena combinación de productos de marca y propios, pero siempre intentamos encontrarlos donde son más baratos. No tenemos un surtido fijo al 100%, así que podemos ser bastante flexibles a la hora de encontrar un artículo a buen precio y ponerlo en las estanterías con muy poca antelación. Creo que nuestro secreto está en un sistema de compras flexible.

¿Qué resultados obtuvieron en 2022?

El grupo ingresó 596,86 millones de euros y obtuvo un beneficio de 62 millones el año pasado, el doble de lo obtenido en 2021, cuando ganamos 36,8 millones. Para este año no tenemos previsiones específicas, pero contamos con ser rentables.

¿Cuál fue la razón para entrar primero en la península a través de Portugal en 2022?

Nos fijamos en Portugal y España al mismo tiempo, pero habíamos empezado ya a expandirnos en Francia en 2019, un mercado geográfico bastante grande, y preferimos consolidarnos allí antes de empezar en un nuevo gran mercado. Pensamos que era más fácil acceder a Portugal mientras penetrábamos en Francia.

¿La experiencia en estos nuevos mercados fue positiva?

Tenemos una buena experiencia tanto en Portugal como en Francia. Y mirando hacia España, parece que hay bastantes similitudes entre los clientes portugueses y los españoles. No tenemos certezas sobre cómo nos irá con los españoles, pero estamos impacientes y parece que comparten con los portugueses muchos valores y el mismo humor. Aunque sabemos que son dos países muy diferentes. Ahora contamos con 10 tiendas en Portugal y estamos en disposición de entrar en otro gran mercado.

¿Cuántas aperturas tienen previstas este año en España?

Abriremos ocho tiendas antes de Navidad. Empezaremos por Madrid este jueves y la semana siguiente llegaremos a Murcia. Para el próximo año tenemos muchas en proyecto, pero dependerá bastante de cómo acojan los clientes españoles nuestro concepto. Si va como esperamos, entonces empujaremos fuerte para conseguir más tiendas en la primera mitad de 2024.

¿En qué se traducirá ese empuje?

Es difícil concretar y depende mucho del recibimiento del público, pero comparando con otros países en los que hemos entrado, si todo va bien, abriremos entre 20 y 25 tiendas en el primer año. Estamos haciendo una apuesta bastante grande en España con otras ocho aperturas en dos meses porque tenemos buenas sensaciones. Hemos hablado con muchos clientes españoles y parece que les gusta nuestro concepto.

¿Apostarán más por la calle o por centros comerciales?

Seguiremos una estrategia similar a la que tenemos en el sur de Europa, donde el clima es mejor que en Dinamarca. Será una buena combinación de calles principales y centros comerciales donde mantendremos una posición muy fuerte.

¿Cómo van a dar a conocer su marca? ¿Harán grandes campañas de marketing?

Teniendo en cuenta que nuestras tiendas son propias y que no franquiciamos, nuestro marketing principal consiste en encontrar buenas ubicaciones para nuestros establecimientos, con mucha afluencia de público, que normalmente también son lugares más caros. Además, hacemos mucho marketing en redes sociales. A medida que crezcamos puede que también hagamos algo offline, pero al principio todo gira en torno a las tiendas y las redes sociales.

¿Y cuál es su arma para competir con otras cadenas tan conocidas como Primor?

Respetamos mucho a todos nuestros competidores y creemos que hacen un gran trabajo, pero creo que aportaremos algo nuevo al mercado. Si todos compartimos los precios bajos, en nuestro caso, además, aportamos esa 'búsqueda del tesoro'. Por otros mercados sabemos que a los clientes les gusta venir y encontrar todo tipo de productos nuevos. Nuestra propuesta es complementaria.

En su web le dedican un espacio a las tendencias de TikTok. ¿Qué representa el canal online en su relación con el cliente?

Nuestros clientes están muy informados y se mantienen al día a través de revistas, redes sociales y sí, también en TikTok. Solemos interactuar con nuestros clientes e intentamos que nos ayuden a encontrar esas nuevas tendencias que aparecen en el canal online. Cuando las encontramos, las implementamos inmediatamente en las tiendas.

¿Quiere decir que son una marca enfocada a un público más joven?

No. En realidad, los productos que vendemos son para todo el mundo. Todos usamos las redes sociales. Y aunque tenemos muchos seguidores entre el público joven, contamos con todo tipo de clientes en nuestras tiendas porque ofrecemos productos para jóvenes, mayores, familias, mujeres, hombres, etc.