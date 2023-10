Makro quiere duplicar su tamaño en 2030 y facturar 2.800 millones

David Martínez, consejero delegado de Makro España, ha explicado hoy en un encuentro con los medios en el congreso de Aecoc, que se celebra en Zaragoza, que el objetivo de la compañía es pasar de los 1.400 millones de euros que facturaba la compañía antes de la epidemia por el Covid a un total de 2.800 millones en 2030, duplicando así su tamaño.

Martínez ha mostrado su confianza en los resultados de este año gracias a la buena marcha de los bares y restaurantes, que están en niveles récords de ventas. "Ha sido un ejercicio muy bueno, hemos cumplido nuestros objetivos de manera amplia", ha asegurado.

Todo ello, según ha dicho, porque la hostelería está mostrando "una tendencia sostenida" al alza. Martínez ha reconocido, no obstante, que los márgenes siguen sufriendo. "He visto la mayor bajada en mi vida profesional porque no quisimos repercutir toda la subida de los costes a nuestros clientes. Hemos tenido que sacrificar la rentabilidad", ha asegurado.

Precios

Martínez ha defendido que los hosteleros han subido los precios lo mínimo posible, con un incremento por debajo de la distribución. Los precios en la hostelería han subido entre junio de 2022 y junio de 2023 un 6,7%, según los datos del INE, por debajo por lo tanto de la inflación de los alimentos, que sigue por encima del 10%. "Han hecho un sacrificio igual que lo hemos hecho nosotros. Los resultados están siendo buenos porque hay un incremento del tráfico", ha asegurado.

El consejero delegado de Makro ha insistido, en cualquier caso, que aunque los establecimientos hoteleros ya han recuperado el nivel de ventas de 2019, previo a la pandemia por el covid, eso es algo que todavía no ha pasado en la restauración. "Hubo mucho cierre de bares y cafeterías, pero ahora están abriendo más restaurantes y necesitan un tiempo para conseguir sus objetivos de facturación", ha explicado.